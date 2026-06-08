Murió el Indio Solari: presentan un proyecto para crear el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo

El pogo como símbolo de una experiencia colectiva

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es el reconocimiento del pogo como símbolo de los recitales del Indio Solari. El diputado remarca que los shows del artista dieron origen a algunas de las convocatorias musicales más multitudinarias de la historia argentina y que, en esos encuentros, miles de personas compartieron una experiencia que trascendió el espectáculo para convertirse en un verdadero ritual popular.