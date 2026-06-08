Murió el Indio Solari: presentan un proyecto para crear el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo
El diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de ley que busca rendir homenaje al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y reconocer el impacto cultural que dejó en varias generaciones de argentinos.
Resumen para apurados
- Tras la muerte del Indio Solari, el diputado Esteban Paulón presentó en el Congreso un proyecto de ley para declarar el 5 de junio como el Día de la Cultura Ricotera en Argentina.
- La iniciativa busca conmemorar el legado del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, destacando la influencia de sus multitudinarios recitales y la identidad del pogo.
- De aprobarse en el Congreso, la fecha se sumará al calendario oficial promoviendo actividades culturales y artísticas para preservar este fenómeno popular en todo el país.
Tras la muerte de Carlos "Indio" Solari, uno de los artistas más influyentes de la música argentina, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para declarar el 5 de junio como el "Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo". La iniciativa busca rendir homenaje al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y reconocer el impacto cultural que dejó en varias generaciones de argentinos.
El proyecto propone que la fecha sea incorporada al calendario nacional como una jornada de conmemoración de la obra artística y el legado cultural del músico. Además, invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a la norma y promover actividades culturales, educativas y artísticas relacionadas con la denominada "cultura ricotera".
En los fundamentos de la propuesta, Paulón sostiene que el Indio Solari fue una de las figuras más relevantes de la cultura popular argentina. Destaca que su producción como compositor, cantante y poeta trascendió el ámbito musical para convertirse en una referencia social, simbólica y cultural para millones de seguidores en todo el país.
La cultura ricotera, eje central de la iniciativa
Más allá de la trayectoria artística del cantante, el proyecto pone el foco en el fenómeno social surgido alrededor de Los Redondos y posteriormente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Según el texto, la llamada cultura ricotera logró consolidar una comunidad diversa e intergeneracional que encontró en las letras, los recitales y los espacios de encuentro una forma de identidad y pertenencia colectiva.
La iniciativa considera que este movimiento constituye una de las expresiones más significativas de la cultura popular argentina contemporánea, por lo que merece un reconocimiento institucional que preserve su legado para las futuras generaciones.
El pogo como símbolo de una experiencia colectiva
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es el reconocimiento del pogo como símbolo de los recitales del Indio Solari. El diputado remarca que los shows del artista dieron origen a algunas de las convocatorias musicales más multitudinarias de la historia argentina y que, en esos encuentros, miles de personas compartieron una experiencia que trascendió el espectáculo para convertirse en un verdadero ritual popular.
Según la propuesta, el pogo representa la celebración colectiva de la música, la identidad compartida y el encuentro entre los seguidores. Por ese motivo, la fecha elegida busca homenajear tanto al músico como a la comunidad cultural que se formó alrededor de su obra.
De avanzar en el Congreso, el proyecto convertiría al 5 de junio en una jornada oficial para recordar al Indio Solari y reconocer el fenómeno social y cultural que marcó la historia reciente de la música argentina.