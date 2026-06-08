El conmovedor gesto de “Viru”, la esposa del Indio Solari, con una fan desconsolada: “Yo le doy un beso de tu parte”

La secuencia, breve pero intensa, se viralizó rápidamente en redes sociales, donde fue replicada por miles de usuarios. El episodio no fue aislado. Minutos después, otras dos mujeres se acercaron a Viru para agradecerle. Entre lágrimas, le reconocieron su rol a lo largo de los años. “La mejor compañera fuiste vos. Gracias por todo lo que hiciste”, le dijeron. Ella, fiel a su perfil bajo, recibió cada palabra con serenidad.