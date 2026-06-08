Política

Victoria Villarruel envió flores al velatorio del Indio Solari y marcó diferencias con el Gobierno

La vicepresidenta publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales y acompañó el gesto con una canción emblemática del artista. Javier Milei evitó pronunciarse sobre la muerte del músico.

SE DIFERENCIÓ DEL GOBIERNO. Victoria Villarruel envió una corona de flores al velatorio del Indio Solari.
SE DIFERENCIÓ DEL GOBIERNO. Victoria Villarruel envió una corona de flores al velatorio del Indio Solari.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Victoria Villarruel envió flores al velatorio del Indio Solari en Avellaneda y se diferenció del presidente Javier Milei, quien evitó pronunciarse tras la muerte del músico.
  • El gesto de la vicepresidenta ocurre luego de que el Gobierno nacional ofreciera Tecnópolis tras rechazar usar el Congreso por seguridad, propuesta descartada por la familia.
  • La acción de Villarruel profundiza las diferencias de estilo y posicionamiento político dentro del oficialismo frente a figuras clave de la cultura y el rock nacional.
Resumen generado con IA

La vicepresidenta Victoria Villarruel tomó distancia de la postura adoptada por la Casa Rosada tras la muerte del Indio Solari y envió una corona de flores al velatorio del histórico cantante de rock nacional. Además, difundió imágenes del homenaje en sus redes sociales y le dedicó un mensaje de despedida.

“Que en paz descanse. Acompaño en el dolor a sus seguidores”, escribió Villarruel en una historia de Instagram, publicación que acompañó con la canción “Un ángel para tu soledad”, uno de los clásicos más reconocidos del artista.

Victoria Villarruel envió flores al velatorio del Indio Solari y marcó diferencias con el Gobierno

Las fotografías de los arreglos florales enviados a nombre del Senado de la Nación y de la Vicepresidencia marcaron no solo un gesto de cercanía con la despedida masiva al músico, sino también una diferenciación política respecto del Gobierno nacional y del presidente Javier Milei.

Luego del fallecimiento del cantante, el Ejecutivo nacional limitó sus expresiones oficiales a un comunicado difundido por la Secretaría de Cultura, encabezada por Leonardo Cifelli. También hubo un homenaje de la Orquesta Sinfónica Nacional y de las bandas que participaban en “Ritmos Argentinos”, un programa dependiente del área de Cultura.

Por su parte, Milei evitó realizar referencias públicas al artista. En sus redes sociales solo compartió publicaciones vinculadas a la situación económica.

Quien sí se manifestó fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, luego de rechazar la posibilidad de realizar la despedida del Indio Solari en las inmediaciones del Congreso.

“Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida”, expresó en sus redes sociales.

Según explicó Menem, el Ministerio de Seguridad de la Nación y otras áreas técnicas concluyeron que el Palacio Legislativo no reunía las condiciones necesarias para llevar adelante un velatorio público.

Ante esa situación, el Gobierno se comunicó con la familia del músico y puso a disposición el predio de Tecnópolis para realizar la despedida. Sin embargo, la propuesta fue rechazada y finalmente se eligió la localidad bonaerense de Avellaneda.

Temas Carlos "Indio" SolariVictoria Villarruel
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque
1

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente
2

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente

Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros
3

Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada
4

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

El hacinamiento baja en Tucumán, pero el déficit habitacional empuja a las familias a alquilar
5

El hacinamiento baja en Tucumán, pero el déficit habitacional empuja a las familias a alquilar

Ranking notas premium
Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas
1

Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas

¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta?
2

¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta?

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana
3

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari
4

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari

Un indio y un mundial
5

Un indio y un mundial

Más Noticias
La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral

Jaldo encabezó un gabinete ampliado para evaluar la gestión y confirmó el pago del medio aguinaldo para el 17 de junio

Jaldo encabezó un gabinete ampliado para evaluar la gestión y confirmó el pago del medio aguinaldo para el 17 de junio

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

El hacinamiento baja en Tucumán, pero el déficit habitacional empuja a las familias a alquilar

El hacinamiento baja en Tucumán, pero el déficit habitacional empuja a las familias a alquilar

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

La Conadu Histórica y Adiunt anunciaron otra semana de paro universitario

La Conadu Histórica y Adiunt anunciaron otra semana de paro universitario

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente

Comentarios