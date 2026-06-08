Victoria Villarruel envió flores al velatorio del Indio Solari y marcó diferencias con el Gobierno

Resumen para apurados
- Victoria Villarruel envió flores al velatorio del Indio Solari en Avellaneda y se diferenció del presidente Javier Milei, quien evitó pronunciarse tras la muerte del músico.
- El gesto de la vicepresidenta ocurre luego de que el Gobierno nacional ofreciera Tecnópolis tras rechazar usar el Congreso por seguridad, propuesta descartada por la familia.
- La acción de Villarruel profundiza las diferencias de estilo y posicionamiento político dentro del oficialismo frente a figuras clave de la cultura y el rock nacional.
La vicepresidenta Victoria Villarruel tomó distancia de la postura adoptada por la Casa Rosada tras la muerte del Indio Solari y envió una corona de flores al velatorio del histórico cantante de rock nacional. Además, difundió imágenes del homenaje en sus redes sociales y le dedicó un mensaje de despedida.
“Que en paz descanse. Acompaño en el dolor a sus seguidores”, escribió Villarruel en una historia de Instagram, publicación que acompañó con la canción “Un ángel para tu soledad”, uno de los clásicos más reconocidos del artista.
Las fotografías de los arreglos florales enviados a nombre del Senado de la Nación y de la Vicepresidencia marcaron no solo un gesto de cercanía con la despedida masiva al músico, sino también una diferenciación política respecto del Gobierno nacional y del presidente Javier Milei.
Luego del fallecimiento del cantante, el Ejecutivo nacional limitó sus expresiones oficiales a un comunicado difundido por la Secretaría de Cultura, encabezada por Leonardo Cifelli. También hubo un homenaje de la Orquesta Sinfónica Nacional y de las bandas que participaban en “Ritmos Argentinos”, un programa dependiente del área de Cultura.
Por su parte, Milei evitó realizar referencias públicas al artista. En sus redes sociales solo compartió publicaciones vinculadas a la situación económica.
Quien sí se manifestó fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, luego de rechazar la posibilidad de realizar la despedida del Indio Solari en las inmediaciones del Congreso.
“Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida”, expresó en sus redes sociales.
Según explicó Menem, el Ministerio de Seguridad de la Nación y otras áreas técnicas concluyeron que el Palacio Legislativo no reunía las condiciones necesarias para llevar adelante un velatorio público.
Ante esa situación, el Gobierno se comunicó con la familia del músico y puso a disposición el predio de Tecnópolis para realizar la despedida. Sin embargo, la propuesta fue rechazada y finalmente se eligió la localidad bonaerense de Avellaneda.