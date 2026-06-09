Búsqueda desesperada en Córdoba: megaoperativo por aire y tierra para hallar a una adolescente de 15 años

La localidad de Colonia Caroya se encuentra conmocionada tras la desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón, una joven de 15 años de la que no se tiene rastro desde ayer al mediodía. Tras la denuncia radicada por su madre, la Policía de Córdoba inició un despliegue masivo que incluye casi 100 agentes, 20 móviles, perros rastreadores y el apoyo del helicóptero policial.