Búsqueda desesperada en Córdoba: megaoperativo por aire y tierra para hallar a una adolescente de 15 años

Resumen para apurados
- La policía de Córdoba busca a Luciana Barrios Alarcón, de 15 años, desaparecida desde ayer tras salir de su escuela en Colonia Caroya por motivos que aún se investigan.
- El Gobierno provincial desplegó un megaoperativo con 100 efectivos, drones y un helicóptero. La joven no tenía conflictos familiares y su celular se apagó al salir de clase.
- La fiscalía y el Ministerio de Seguridad analizan cámaras y testimonios en un caso que conmociona a la provincia, esperando que la difusión pública aporte datos clave para hallarla.
La localidad de Colonia Caroya se encuentra conmocionada tras la desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón, una joven de 15 años de la que no se tiene rastro desde ayer al mediodía. Tras la denuncia radicada por su madre, la Policía de Córdoba inició un despliegue masivo que incluye casi 100 agentes, 20 móviles, perros rastreadores y el apoyo del helicóptero policial.
El rastro se perdió al salir de clase
Luciana fue vista por última vez al finalizar la jornada escolar. Según relató el abogado de la familia, Luis Gutiérrez, la menor solía ser retirada por sus padres, pero ayer el rastro se perdió por completo.
“Su celular se apagó poco después de salir del colegio y la familia está consternada. Tenían una relación excelente, muy compañera de su madre”, señaló el letrado al descartar en principio conflictos familiares.
Operativo bajo la lupa oficial
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se instaló en la zona para supervisar las tareas junto al fiscal Guillermo Monti. “No hemos parado un minuto desde la tarde de ayer. Estamos analizando más de 30 cámaras de seguridad y entrevistando a su círculo de amigos”, explicó Quinteros.
El funcionario detalló que la búsqueda se extiende por zonas urbanas y rurales, con especial atención a un área retirada a 7 kilómetros del centro, donde la joven se mudó recientemente. Aunque las condiciones climáticas dificultaron el uso de drones durante la mañana, fuerzas especiales como el DUAR y Bomberos continúan con el "peinado" de la zona.
Cómo ayudar
Luciana es de contextura delgada, mide 1,60 metros, es de tez trigueña y tiene cabello negro. Al momento de su desaparición, vestía un jean azul, buzo azul marino y zapatillas blanco con verde.
Para aportar datos, comunicarse a la Fiscalía de Jesús María (03525-421639 / 421909), al 911 o a la dependencia policial más cercana.