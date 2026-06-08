Crimen de Agostina Vega: quedó detenida la dueña del auto que se usó para trasladar el cuerpo

Resumen para apurados
- Soledad Andreani fue detenida este lunes en Córdoba por encubrimiento agravado, tras determinarse que su auto se usó para trasladar el cuerpo de la adolescente Agostina Vega.
- La mujer prestó su auto al principal acusado, Claudio Barrelier, bajo el engaño de llevar ropa a un familiar. Las cámaras de seguridad registraron el recorrido clave del vehículo.
- Con este arresto ya son tres los detenidos en la causa. La fiscalía busca esclarecer la complicidad en el femicidio y definir las responsabilidades de todos los implicados.
Soledad Andreani, la mujer que le había prestado su Ford Ka negro a Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, fue detenida este lunes en Córdoba por orden de la fiscalía que investiga el caso. La mujer quedó imputada por el delito de encubrimiento agravado y se convirtió en la tercera persona detenida en la causa.
Los investigadores sospechan que el vehículo de su propiedad habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente de 14 años, cuyos restos fueron encontrados el pasado 30 de mayo en un descampado de Ampliación Ferreyra.
La mujer ya había sido convocada en dos oportunidades a declarar como testigo ante el fiscal Raúl Garzón. En los últimos días incluso había brindado entrevistas a distintos medios de comunicación para defender su versión de los hechos. “Me arrepiento de haberlo ayudado”, había declarado al referirse al momento en que le prestó el automóvil a Barrelier.
Según contó públicamente, el acusado le pidió el auto con el argumento de que necesitaba llevar ropa a un familiar internado. También aseguró que antes de entregarle las llaves sintió que algo “feo” podía suceder, aunque finalmente accedió al pedido de quien había sido su pareja durante algunos meses.
Desde el inicio de la investigación, Andreani quedó bajo sospecha por ser la propietaria del Ford Ka negro que, según la hipótesis de la fiscalía, fue utilizado para trasladar los restos de Agostina hasta el lugar donde fueron hallados.
Además, las cámaras de seguridad incorporadas al expediente registraron el recorrido del vehículo en momentos considerados clave para reconstruir qué ocurrió tras el crimen de la adolescente.