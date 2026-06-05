Elección de rector: estudiantes de la UNT reclaman una conducción más cercana

“Los estudiantes le dan más importancia a qué agrupación ganará el Centro de Estudiantes porque son más cercanos cuando planteamos problemas que suceden en la facultad. La gran mayoría no dimensiona la importancia de elegir a un Consejero Directivo ni saben a qué fórmula de decano o rector votarán luego”, señaló. Y agregó: “En 2022 y este año no se vio que los candidatos a rector hayan recorrido las facultades presentando propuestas o haciendo balances de gestión. Se muestran distantes de los estudiantes”.