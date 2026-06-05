Elecciones en la UNT: acusan al juez Díaz Martínez de desconocer el fallo de la Cámara Federal

Resumen para apurados
- El apoderado de una lista opositora acusó al juez Díaz Martínez de eludir un fallo de la Cámara Federal sobre la postulación de Sergio Pagani para un tercer mandato en la UNT.
- La disputa judicial se da en el proceso electoral de la UNT, luego de que el magistrado evitara definir si el actual rector, Sergio Pagani, está habilitado para ser reelecto.
- El caso mantiene en vilo el proceso electoral de la Universidad Nacional de Tucumán y podría generar nuevas apelaciones ante instancias judiciales superiores en el corto plazo.
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