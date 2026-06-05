Apelación

Elecciones en la UNT: acusan al juez Díaz Martínez de desconocer el fallo de la Cámara Federal

El representante de Cabrera y Abdala sostuvo que el magistrado evitó resolver si Sergio Pagani puede aspirar a un tercer mandato consecutivo al frente de la UNT

El Rectorado de la UNT es escenario de una puja electoral.
El Rectorado de la UNT es escenario de una puja electoral.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El apoderado de una lista opositora acusó al juez Díaz Martínez de eludir un fallo de la Cámara Federal sobre la postulación de Sergio Pagani para un tercer mandato en la UNT.
  • La disputa judicial se da en el proceso electoral de la UNT, luego de que el magistrado evitara definir si el actual rector, Sergio Pagani, está habilitado para ser reelecto.
  • El caso mantiene en vilo el proceso electoral de la Universidad Nacional de Tucumán y podría generar nuevas apelaciones ante instancias judiciales superiores en el corto plazo.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Universidad Nacional de TucumánCámara Federal de Apelaciones de TucumánSergio PaganiJuzgado FederalGuillermo Díaz Martínez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Polémica en la UNT por la autoría del proyecto que nombró al comedor “Juan Francisco Carreras”

Polémica en la UNT por la autoría del proyecto que nombró al comedor “Juan Francisco Carreras”

Lo más popular
Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años
1

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia
2

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración
3

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes
4

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Qué les pasó a Máximo Thomsen y Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel
5

Qué les pasó a Máximo Thomsen y Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

Ranking notas premium
Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral
1

Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral

San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones
2

San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia
3

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura
4

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT
5

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT

Más Noticias
Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Qué les pasó a Máximo Thomsen y Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

Qué les pasó a Máximo Thomsen y Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

La sesión del Senado dejó al descubierto las grietas dentro del oficialismo

La sesión del Senado dejó al descubierto las grietas dentro del oficialismo

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Murió Chunchuna Villafañe: el emotivo mensaje de despedida de su hija Juana Molina

Murió Chunchuna Villafañe: el emotivo mensaje de despedida de su hija Juana Molina

El Tribunal de Cuentas dio luz verde para convertir la ex Brigada en un sitio de memoria

El Tribunal de Cuentas dio luz verde para convertir la ex Brigada en un sitio de memoria

Comentarios