SociedadEducación

Todas las universidades argentinas caen en el ranking global CWUR y la UNT no entra desde 2021

La Universidad de Buenos Aires sigue siendo la mejor posicionada del país, pero todas las universidades argentinas bajaron puestos. La UNT todavía no logra regresar al listado global. Crecen las alertas por el deterioro en investigación científica.

LA UBA ENCABEZA. La Universidad de Bueos Aires volvió a ser la argentina mejor posicionada en el ranking CWUR. / UBA
LA UBA ENCABEZA. La Universidad de Bueos Aires volvió a ser la argentina mejor posicionada en el ranking CWUR. / UBA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Siete universidades públicas argentinas retrocedieron este año en el ranking global CWUR debido a la caída en investigación científica por falta de presupuesto.
  • El informe evaluó 21 mil instituciones. UBA lidera en el país (puesto 423), mientras que la UNT de Tucumán sigue fuera del top 2000 desde su salida en 2021.
  • Esta caída profundiza el debate sobre el presupuesto educativo y dificulta que Argentina compita con países que aumentan su inversión en desarrollo científico.
Resumen generado con IA

Las universidades argentinas volvieron a perder terreno en uno de los rankings internacionales más observados del mundo académico. Y Tucumán quedó otra vez afuera de la conversación global.

El nuevo informe del Center for World University Rankings (CWUR) ubicó a siete universidades argentinas entre las 2.000 mejores del planeta, todas públicas. Sin embargo, ninguna mejoró su posición respecto del año pasado. Mientras tanto, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) continúa fuera del listado desde 2021.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) apareció como la mejor posicionada del país, en el puesto 423 del mundo. Detrás quedaron la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Córdoba. En total, Argentina perdió presencia en el ranking: en 2021 había diez universidades nacionales dentro de la lista; hoy quedan siete.

La ausencia de la UNT vuelve a poner sobre la mesa una preocupación que atraviesa a gran parte del sistema universitario argentino: la caída en investigación científica.

REZAGADA DEL RANKING. La UNT había logrado ingresar al ranking CWUR en 2021 con el puesto 1.976. Cuatro años después, la UBA sigue liderando entre las universidades argentinas y Tucumán permanece fuera del top 2000. / UNT REZAGADA DEL RANKING. La UNT había logrado ingresar al ranking CWUR en 2021 con el puesto 1.976. Cuatro años después, la UBA sigue liderando entre las universidades argentinas y Tucumán permanece fuera del top 2000. / UNT

El punto que más afecta a las universidades argentinas

El ranking CWUR evalúa a más de 21 mil instituciones de educación superior de 95 países y selecciona a las 2.000 mejores. Uno de los aspectos más importantes de la medición es la producción científica, que representa el 40% del puntaje total.

Allí se analizan publicaciones académicas, investigaciones de alto impacto, cantidad de citas y presencia internacional. Según el propio informe, todas las universidades argentinas empeoraron en ese indicador durante el último año.

Desde CWUR señalaron que el deterioro responde a años de financiamiento insuficiente y a una pérdida de inversión en ciencia y educación superior. También advirtieron sobre las dificultades para sostener investigadores, producir trabajos de calidad y competir con países que hoy destinan más recursos al desarrollo científico.

La UNT había logrado ingresar al ranking en la edición 2021-2022, cuando ocupó el puesto 1.976 a nivel mundial y el décimo lugar entre las universidades argentinas. Pero en 2022 salió del listado y desde entonces no pudo regresar.

HACE ALGUNOS AÑOS. En 2021, la UNT llegó a ubicarse entre las 2.000 mejores universidades del mundo. / CAPTURA DE PANTALLA HACE ALGUNOS AÑOS. En 2021, la UNT llegó a ubicarse entre las 2.000 mejores universidades del mundo. / CAPTURA DE PANTALLA

Un escenario global cada vez más competitivo

Mientras Argentina pierde posiciones, otros países avanzan con fuerza. China, por ejemplo, ya superó a Estados Unidos en cantidad de universidades dentro del top 2000 del CWUR.

Según el informe, el 98% de las universidades chinas mejoró su ubicación gracias al crecimiento sostenido de la inversión en educación superior e investigación.

En América Latina, la UBA quedó sexta en el ranking regional. Las primeras posiciones fueron para universidades de Brasil, México y Chile.

Harvard encabezó el listado mundial por decimoquinto año consecutivo, seguida por MIT y Stanford.

La discusión que vuelve cada año

La caída en rankings internacionales suele abrir debates sobre presupuesto universitario, condiciones para investigar y oportunidades para los jóvenes que estudian en universidades públicas.

En Tucumán, la salida de la UNT del listado global también expone otra pregunta: qué lugar ocupa hoy la producción científica local en un escenario cada vez más competitivo.

Aunque los rankings no son el único indicador de calidad educativa, sí muestran cómo evoluciona la investigación universitaria y qué tan visibles logran ser las instituciones argentinas frente al resto del mundo. Y en ese mapa, Tucumán todavía busca volver.

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