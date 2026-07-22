Confirman que el FBI incautó los celulares de Claudio Tapia y otros dirigentes de la AFA tras la final del Mundial

Resumen para apurados
- El FBI incautó en Nueva York los celulares del presidente de la AFA, Claudio Tapia, tras el Mundial, por una investigación de lavado de dinero y evasión fiscal.
- Agentes apartaron a Tapia en el aeropuerto JFK antes de volar. La causa indaga desvíos de patrocinios oficiales de la Selección hacia cuentas no declaradas en Miami.
- Tapia deberá declarar el 30 de julio en la Justicia de EE. UU. El caso amenaza con exponer las finanzas internacionales de la AFA y comprometer a más dirigentes.
La Justicia de Estados Unidos incautó los teléfonos celulares del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y de otros dirigentes de la entidad durante un operativo realizado en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, minutos antes del regreso de la delegación albiceleste al país tras la final del Mundial frente a España.
El procedimiento, en el que participaron agentes del FBI, se desarrolló en el marco de una investigación sobre la estructura financiera utilizada en contratos comerciales internacionales de la AFA y provocó una demora de aproximadamente dos horas en la salida del vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas que trasladó al plantel y a los dirigentes de regreso a Buenos Aires.
Según reveló el sitio Infobae, Tapia y Leandro Petersen, responsable del área de Marketing de la AFA y hombre cercano al tesorero Pablo Toviggino, fueron apartados del resto de la comitiva y trasladados a una sala donde funcionarios judiciales les notificaron la medida y les solicitaron la entrega de sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.
Además de Tapia y Petersen, también integraban la delegación los dirigentes Luciano Nakis, Fernando Isla Casares y Jorge Miadosqui, quienes acompañaron al seleccionado durante el torneo disputado en Estados Unidos.
Declaración ante la Justicia
La investigación tendrá un nuevo capítulo el próximo 30 de julio, cuando Tapia deberá presentarse a declarar ante la Corte del Distrito Sur de Florida. En esa audiencia también deberá aportar documentación relacionada con TourProdEnter, una empresa radicada en Miami y vinculada al empresario Javier Faroni.
La causa apunta a esclarecer el circuito financiero utilizado para administrar ingresos provenientes de contratos comerciales y patrocinios internacionales de la Selección Argentina.
De acuerdo con la información publicada por el diario Clarín, los investigadores sospechan de posibles maniobras de evasión fiscal y lavado de dinero. La principal hipótesis sostiene que TourProdEnter habría recibido millones de dólares provenientes de patrocinadores oficiales, entre ellos Adidas, en cuentas bancarias radicadas en Miami, fondos que presuntamente no habrían sido registrados en los balances oficiales de la AFA.
Una investigación en expansión
La pesquisa es encabezada por los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos Patrick Gushue y Christopher Ting, quienes mantuvieron reuniones en Miami con el empresario Guillermo Tofoni, impulsor de la denuncia que dio origen al expediente.
Gracias a una medida judicial de apertura de prueba (discovery), Tofoni aseguró haber accedido a documentación que mostraría que, de aproximadamente 300 millones de dólares administrados por TourProdEnter, cerca de 40 millones fueron transferidos a sociedades que no registrarían actividad económica real.
En paralelo, los fiscales también establecieron contacto con la representación legal de Pablo Beacon, excolaborador de Pablo Toviggino, quien podría convertirse en un testigo clave o colaborar con la investigación.
El regreso al país
Pese al operativo y a la demora en Nueva York, la delegación argentina arribó el lunes por la noche al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde fue recibida con honores por la banda de los Granaderos a Caballo.
Desde allí, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes se trasladaron en un colectivo descapotable hasta el predio de la AFA, donde miles de hinchas se congregaron para agradecerles la campaña que culminó con el subcampeonato mundial.