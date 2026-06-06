“Me rompieron la cabeza”: habló el último detenido tras el operativo policial en la despedida al Indio Solari en Tucumán
Ezequiel Legorburu, profesor de esgrima, fue liberado cerca de las tres de la madrugada del sábado. Denunció golpes de la Policía y aguardaba exámenes médicos en el hospital Padilla para realizar la denuncia correspondiente.
Resumen para apurados
- Ezequiel Legorburu fue liberado el sábado en Tucumán tras ser detenido en un operativo policial durante la despedida al Indio Solari, denunciando graves agresiones físicas.
- El profesor de esgrima fue liberado a la madrugada y aguarda los resultados de exámenes médicos en el hospital Padilla para formalizar la denuncia por golpes contra la Policía.
- Este caso suma tensión sobre el accionar de la Policía de Tucumán en eventos masivos y podría derivar en una investigación judicial por violencia institucional en la provincia.
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