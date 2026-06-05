La última foto del Indio Solari ante de morir fue en Luzbola, el refugio creativo donde pasó sus últimos años
La imagen, tomada en Luzbola junto a integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, se convirtió en uno de los últimos registros públicos del histórico músico antes de su fallecimiento.
Resumen para apurados
- Tras la muerte del Indio Solari a los 77 años en Parque Leloir, fanáticos rememoran su última foto pública tomada en mayo en Luzbola, su histórico estudio de grabación.
- La imagen muestra al cantante con su banda en su hogar, donde se recluyó por el avance del Parkinson tras su último show en 2017 y su posterior retiro en 2023.
- El fallecimiento del exlíder de Patricio Rey marca el fin de una era en el rock argentino, movilizando a miles de fieles seguidores para despedir a su máximo ícono.
Tras la muerte del Indio Solari a los 77 años, los seguidores del histórico músico volvieron a recorrer sus últimas publicaciones en redes sociales. Entre ellas, cobró especial relevancia una imagen difundida el pasado 21 de mayo desde su cuenta oficial, que terminó convirtiéndose en una de las últimas fotografías públicas del artista.
La postal mostraba al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota acompañado por integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que lo acompañó durante su etapa solista y con la que mantuvo un estrecho vínculo hasta sus últimos años.
Dónde fue tomada la última foto pública del Indio Solari
La imagen fue capturada en Luzbola, el estudio de grabación que funcionaba dentro de la propiedad donde el músico residía en Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.
Ese espacio ocupó un lugar central en la vida artística del cantante durante las últimas décadas. Allí trabajó en distintas producciones musicales, ensayos y proyectos junto a sus colaboradores más cercanos.
La fotografía lo mostraba atento y rodeado de músicos de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en un entorno que representó uno de sus refugios creativos más importantes lejos de los escenarios y de la exposición pública.
El retiro de los escenarios y sus últimos años
La última presentación presencial del Indio Solari tuvo lugar en marzo de 2017 en Olavarría, durante un multitudinario recital que reunió a cientos de miles de personas y quedó marcado por graves incidentes organizativos.
Con el paso de los años, el avance del Parkinson condicionó cada vez más su actividad pública. El músico había hecho público su diagnóstico en 2016 y posteriormente habló en distintas entrevistas sobre los desafíos que implicaba convivir con la enfermedad.
Aunque continuó vinculado a la música mediante grabaciones, mensajes audiovisuales y colaboraciones especiales junto a Los Fundamentalistas, en 2023 confirmó de manera definitiva su retiro de los escenarios.
Desde entonces, sus apariciones fueron cada vez más esporádicas. Por eso, la fotografía difundida en mayo adquirió un significado especial para sus seguidores, que hoy la recuerdan como uno de los últimos registros públicos del artista antes de su fallecimiento.