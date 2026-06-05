CulturaMúsica

La última foto del Indio Solari ante de morir fue en Luzbola, el refugio creativo donde pasó sus últimos años

La imagen, tomada en Luzbola junto a integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, se convirtió en uno de los últimos registros públicos del histórico músico antes de su fallecimiento.

El Indio Solari estaba recluido en su casa en Parque Leloir desde hace muchos años
El Indio Solari estaba recluido en su casa en Parque Leloir desde hace muchos años Hola
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la muerte del Indio Solari a los 77 años en Parque Leloir, fanáticos rememoran su última foto pública tomada en mayo en Luzbola, su histórico estudio de grabación.
  • La imagen muestra al cantante con su banda en su hogar, donde se recluyó por el avance del Parkinson tras su último show en 2017 y su posterior retiro en 2023.
  • El fallecimiento del exlíder de Patricio Rey marca el fin de una era en el rock argentino, movilizando a miles de fieles seguidores para despedir a su máximo ícono.
Resumen generado con IA

Tras la muerte del Indio Solari a los 77 años, los seguidores del histórico músico volvieron a recorrer sus últimas publicaciones en redes sociales. Entre ellas, cobró especial relevancia una imagen difundida el pasado 21 de mayo desde su cuenta oficial, que terminó convirtiéndose en una de las últimas fotografías públicas del artista.

Cómo, dónde y quién encontró al Indio Solari: los detalles de sus últimas horas en su casa de Parque Leloir

Cómo, dónde y quién encontró al Indio Solari: los detalles de sus últimas horas en su casa de Parque Leloir

La postal mostraba al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota acompañado por integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que lo acompañó durante su etapa solista y con la que mantuvo un estrecho vínculo hasta sus últimos años.

Dónde fue tomada la última foto pública del Indio Solari

La imagen fue capturada en Luzbola, el estudio de grabación que funcionaba dentro de la propiedad donde el músico residía en Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.

La última foto del Indio Solari antes de su muerte fue tomada el pasado 21 de mayo La última foto del Indio Solari antes de su muerte fue tomada el pasado 21 de mayo

Ese espacio ocupó un lugar central en la vida artística del cantante durante las últimas décadas. Allí trabajó en distintas producciones musicales, ensayos y proyectos junto a sus colaboradores más cercanos.

La fotografía lo mostraba atento y rodeado de músicos de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en un entorno que representó uno de sus refugios creativos más importantes lejos de los escenarios y de la exposición pública.

El retiro de los escenarios y sus últimos años

La última presentación presencial del Indio Solari tuvo lugar en marzo de 2017 en Olavarría, durante un multitudinario recital que reunió a cientos de miles de personas y quedó marcado por graves incidentes organizativos.

Con el paso de los años, el avance del Parkinson condicionó cada vez más su actividad pública. El músico había hecho público su diagnóstico en 2016 y posteriormente habló en distintas entrevistas sobre los desafíos que implicaba convivir con la enfermedad.

Aunque continuó vinculado a la música mediante grabaciones, mensajes audiovisuales y colaboraciones especiales junto a Los Fundamentalistas, en 2023 confirmó de manera definitiva su retiro de los escenarios.

Desde entonces, sus apariciones fueron cada vez más esporádicas. Por eso, la fotografía difundida en mayo adquirió un significado especial para sus seguidores, que hoy la recuerdan como uno de los últimos registros públicos del artista antes de su fallecimiento.

Temas Muerte del Indio Solari Carlos "Indio" Solari
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué se sabe sobre la muerte el Indio Solari: se conocieron detalles del primer parte policial

Qué se sabe sobre la muerte el Indio Solari: se conocieron detalles del primer parte policial

Murió el Indio Solari: cuáles fueron sus últimas apariciones públicas y cómo convivió con el Parkinson

Murió el Indio Solari: cuáles fueron sus últimas apariciones públicas y cómo convivió con el Parkinson

El dolor de los fanáticos del Indio Solari: comenzaron a reunirse en Parque Leloir para despedirlo

El dolor de los fanáticos del Indio Solari: comenzaron a reunirse en Parque Leloir para despedirlo

Cómo, dónde y quién encontró al Indio Solari: los detalles de sus últimas horas en su casa de Parque Leloir

Cómo, dónde y quién encontró al Indio Solari: los detalles de sus últimas horas en su casa de Parque Leloir

Así es la casa donde murió el Indio Solari en Parque Leloir: el refugio que eligió lejos de la fama

Así es la casa donde murió el Indio Solari en Parque Leloir: el refugio que eligió lejos de la fama

Lo más popular
Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años
1

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Qué les pasó a Máximo Thomsen y a Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel
2

Qué les pasó a Máximo Thomsen y a Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia
3

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína de su historia
4

Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína de su historia

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes
5

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Ranking notas premium
San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones
1

San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia
2

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura
3

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT
4

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración
5

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Más Noticias
Qué les pasó a Máximo Thomsen y a Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

Qué les pasó a Máximo Thomsen y a Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína de su historia

Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína de su historia

Así es la casa donde murió el Indio Solari en Parque Leloir: el refugio que eligió lejos de la fama

Así es la casa donde murió el Indio Solari en Parque Leloir: el refugio que eligió lejos de la fama

Qué se sabe sobre la muerte el Indio Solari: se conocieron detalles del primer parte policial

Qué se sabe sobre la muerte el Indio Solari: se conocieron detalles del primer parte policial

Murió el Indio Solari: cuáles fueron sus últimas apariciones públicas y cómo convivió con el Parkinson

Murió el Indio Solari: cuáles fueron sus últimas apariciones públicas y cómo convivió con el Parkinson

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Comentarios