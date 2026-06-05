La despedida que nadie imaginó: el último ritual ricotero del Indio Solari en el norte argentino

La noticia de la muerte del Indio Solari a los 77 años activó de inmediato la memoria de miles de fanáticos. Entre los recuerdos que volvieron a aparecer está el de aquellas dos noches inolvidables en el estadio Padre Ernesto Martearena, cuando el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota convirtió a Salta en la capital del universo ricotero.