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La noche en que el Indio Solari confesó que tenía Parkinson y emocionó a todo el país

La muerte del Indio Solari reavivó el recuerdo de una noche histórica para el rock argentino. En 2016, durante un multitudinario recital en Tandil, el músico confirmó por primera vez que padecía Parkinson y dejó una frase que quedó grabada para siempre en la memoria de sus fanáticos.

La noche en que el Indio Solari confesó que tenía Parkinson y emocionó a todo el país
La noche en que el Indio Solari confesó que tenía Parkinson y emocionó a todo el país
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la muerte del Indio Solari a los 77 años en Argentina, sus seguidores recordaron su histórica confesión de Parkinson durante un masivo recital en Tandil en 2016.
  • Ante 150.000 personas, el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota reveló su enfermedad con entereza antes de brindar un show memorable con su banda solista.
  • Su deceso marca el fin de una era para el rock nacional. Su masivo legado musical y cultural perdurará, mientras aquella confesión queda como un hito de resiliencia.
Resumen generado con IA

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari, a los 77 años, provocó una profunda conmoción en Argentina. Considerado uno de los artistas más influyentes de la historia del rock nacional, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó un legado musical que trascendió generaciones y marcó a millones de seguidores.

¿Qué enfermedad tenía el Indio Solari y qué dijo sobre su salud? Las duras declaraciones que conmueven tras su muerte

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Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, muchos recordaron uno de los momentos más impactantes de su carrera reciente: la noche en que anunció públicamente que padecía Parkinson.

El histórico recital en Tandil donde confesó su enfermedad

Fue el 12 de marzo de 2016, durante un multitudinario recital en el Hipódromo de Tandil, ante más de 100 mil personas. Antes de comenzar el espectáculo, el Indio tomó el micrófono y sorprendió a todos con una confesión que hasta entonces había permanecido en el ámbito privado.

"Anda circulando en internet una versión de que estoy enfermo y es verdad; Mr. Parkinson me anda pisando los talones. Pero bueno, digo, ¡aquí estoy! Hace rato que eso pasa. No me van a bajar del escenario así nomás", expresó el músico.

Sus palabras generaron una mezcla de emoción, preocupación y admiración entre los presentes, que respondieron con una ovación que quedó grabada como uno de los momentos más significativos de la historia de sus conciertos.

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

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Una noche inolvidable para los fanáticos

Lejos de mostrarse condicionado por el diagnóstico, Solari brindó un show memorable junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Durante más de dos horas repasó clásicos de Los Redondos y de su etapa solista, demostrando que seguía manteniendo intacta su conexión con el público.

El recital comenzó con "Nuestro amo juega al esclavo" y continuó con una extensa lista de canciones que incluyó "El Charro Chino", "Cruz Diablo", "Torito es muerto", "Rock para los dientes", "Ella baila con todos", "Vino Mariani", "Flight 956" y "Parabellum del buen psicópata", entre otras.

Como ya era tradición en sus presentaciones, el cierre llegó con "Jijiji" y el histórico pogo que sus seguidores bautizaron como "el más grande del mundo".

Más gente que habitantes en la ciudad

La convocatoria volvió a demostrar el fenómeno popular que representaba el Indio Solari. Según estimaciones de la época, alrededor de 150 mil personas llegaron a Tandil para asistir al recital, una cifra que incluso superaba la cantidad de habitantes permanentes de la ciudad bonaerense.

EN VIVO: conmoción en el mundo del rock por la muerte del Indio Solari

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La masiva movilización generó un fuerte impacto económico en la región y confirmó que el exlíder de Los Redondos seguía siendo capaz de convocar multitudes como ningún otro artista argentino.

Aquella noche marcó un antes y un después en la vida pública del músico. Por primera vez reconocía oficialmente que convivía con el Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que con el paso de los años fue limitando cada vez más sus apariciones en vivo.

Temas Muerte del Indio Solari Carlos "Indio" Solari
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