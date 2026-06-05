La noche en que el Indio Solari confesó que tenía Parkinson y emocionó a todo el país

El histórico recital en Tandil donde confesó su enfermedad

Fue el 12 de marzo de 2016, durante un multitudinario recital en el Hipódromo de Tandil, ante más de 100 mil personas. Antes de comenzar el espectáculo, el Indio tomó el micrófono y sorprendió a todos con una confesión que hasta entonces había permanecido en el ámbito privado.