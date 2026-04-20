Proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada: crecen las alertas por cambios en la ley de Tierras

Uno de los ejes del proyecto, defendido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apunta a reformar el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionado durante el gobierno de Cristina Kirchner. La normativa actual limita la titularidad extranjera al 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, fija topes por nacionalidad y establece restricciones en zonas sensibles, como áreas de frontera o con recursos hídricos.