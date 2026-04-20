Proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada: crecen las alertas por cambios en la ley de Tierras

Resumen para apurados
- El Senado argentino retoma el debate de un proyecto oficialista para reformar la Ley de Tierras y eliminar límites a la propiedad extranjera, buscando incentivar inversiones.
- La iniciativa de Federico Sturzenegger busca modificar la norma de 2011 que limita al 15% la tenencia extranjera, proponiendo excepciones bajo criterios de seguridad nacional.
- El debate genera tensiones políticas por el control soberano del territorio. El oficialismo busca consenso para sesionar el miércoles 29 ante reparos de la oposición dialoguista.
El Senado nacional retomará en comisión el debate del proyecto oficialista sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye cambios en la ley de tierras rurales y ya genera tensiones entre el oficialismo y la oposición por su alcance.
La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, busca modificar el régimen vigente desde 2011 y encendió alertas tanto en el peronismo como en sectores dialoguistas, consignó el diario "Ámbito".
Uno de los ejes del proyecto, defendido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apunta a reformar el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionado durante el gobierno de Cristina Kirchner. La normativa actual limita la titularidad extranjera al 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, fija topes por nacionalidad y establece restricciones en zonas sensibles, como áreas de frontera o con recursos hídricos.
En la administración libertaria cuestionan esos límites, al considerar que desincentivan la inversión internacional, en particular en el sector agropecuario, y sostienen que la Constitución garantiza la igualdad de derechos. En esa línea, el proyecto propone modificar el enfoque y concentrar los controles en casos que involucren a Estados extranjeros o entidades vinculadas.
Sin embargo, el artículo 4 del texto generó especial preocupación en la oposición. Aunque mantiene la prohibición de que gobiernos extranjeros posean tierras, introduce una excepción que habilita esas operaciones si no representan un riesgo para la seguridad o la soberanía nacional. Esa evaluación quedaría en manos de la autoridad de aplicación, un punto que desde el peronismo cuestionan y proponen que pase por el Congreso.
El oficialismo aspira a llevar la iniciativa al recinto el miércoles 29, junto con otros proyectos, pero primero deberá reunir las firmas en comisión. Si bien los bloques dialoguistas han acompañado en votaciones recientes, ya manifestaron reparos sobre la redacción, en especial en lo referido a la ley de Tierras y a otros capítulos del proyecto.
En este escenario, las negociaciones continúan abiertas y el desafío libertario será alcanzar un texto que logre consenso sin alterar el espíritu de la propuesta, en medio de un debate que vuelve a poner en el centro la regulación de la propiedad rural en el país.