Venta de drogas sintéticas en Tucumán: comenzaron a despejarse dudas

Nombres y direcciones. Celulares. Imágenes tomadas por cámaras especiales. Un cuaderno. Todos esos elementos serán analizados para establecer la ruta de las drogas sintéticas en Tucumán. La puerta se abrió con el procedimiento que realizó la Policía de Tucumán y que tuvo resultados históricos. Un caso que planteó varios interrogantes. Algunos de ellos son:
1- ¿Por qué este operativo puede marcar un hito en la historia de la comercialización de drogas?
- Nunca antes se había secuestrado tanta cantidad de drogas sintéticas en un procedimiento. Fueron 458 pastillas de éxtasis, más de 200 gramos de tusi, siete frascos con ketamina líquida, tubos con más de 60 gramos de esa sustancia sólida y 29 pepas de LSD. El total de la sustancia secuestrada fue valuado en $60 millones.
Las estadísticas también permiten dimensionar la importancia de este procedimiento. Desde que entró en vigencia la ley de narcomenudeo, en diciembre de 2022, hasta el sábado, la Dirección General de Drogas Peligrosas había secuestrado apenas 31 pastillas de éxtasis, cuatro gramos de tusi y 387 pepas. Además, por primera vez decomisó ketamina.
2- ¿Se sabe cuál era el origen de las sustancias decomisadas?
- Se estima que las pastillas secuestradas podrían haber provenido de laboratorios clandestinos ubicados en Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba. Ese también habría sido el punto de partida de la ketamina. Según las investigaciones realizadas en los últimos años, quedó al descubierto que estas sustancias suelen ser enviadas mediante encomiendas o transportadas por personas.
3- ¿Por qué se habla de una posible producción de drogas sintéticas en Tucumán?
- De la investigación surge que el acusado podría haberse dedicado a la elaboración de tusi. En el departamento secuestraron ketamina líquida, cafeína y MDMA, componentes que suelen utilizarse para la elaboración de esta sustancia. También hallaron instrumentos que normalmente se emplean en su preparación.
En el caso del éxtasis, los investigadores consideran poco probable que haya sido producido en la provincia. No encontraron una máquina acuñadora, indispensable para la fabricación de comprimidos. Sin embargo, no descartan que ese equipo pudiera estar en otro lugar. El juez Guillermo Taylor, que interviene en la causa, sostuvo que existen indicios, aunque todavía faltan pruebas concluyentes para acreditar la producción de drogas sintéticas.
4- ¿Quiénes fueron detenidos y cuál es su situación procesal?
- Hasta el momento fueron detenidos Enrique Sánchez Loria, que residía en el departamento donde se realizó el procedimiento, y Nicolás Avellaneda, que en un primer momento fue considerado un consumidor, pero que luego quedó bajo sospecha de haber tenido algún tipo de participación en la comercialización de las drogas sintéticas.
Por pedido del fiscal José Sanjuán, a ambos se les dictó prisión preventiva. A Sánchez Loria por cuatro meses y a Avellaneda por 15 días.
5- ¿Qué se sabe de ellos?
- Sánchez Loria aseguró ser comerciante. A los policías les dijo que se dedicaba a la venta de muebles y artículos para el hogar. Durante la audiencia sostuvo que comercializaba artículos ortopédicos. La auxiliar fiscal señaló además que en sus redes sociales se presentaba como importador.
Existen versiones contradictorias sobre el tiempo que llevaría dedicado a esta actividad ilícita. Sin embargo, los investigadores sostienen que era un inexperto o que se sentía impune. El 10 de abril protagonizó un accidente en moto y los policías que lo asistieron encontraron droga entre sus pertenencias. Desde ese momento quedó bajo observación y, según sospechan los pesquisas, continuó con la actividad.
Avellaneda, por su parte, según un recibo de sueldo encontrado durante el allanamiento de su vivienda, trabaja como agente de una empresa de seguridad privada. Los investigadores intentan determinar cuál era la función que cumplía. No descartan que hubiera trabajado en fiestas electrónicas, donde por normativa se exige la contratación de personal de seguridad privada para controlar lo que ocurre en el interior de los eventos.
6- ¿Hay posibilidades de que vuelvan a prohibirse las fiestas electrónicas?
No. Las autoridades no manifestaron ninguna intención de adoptar esa medida. En septiembre de 2024 se había dispuesto una suspensión temporal luego de que se detectara que algunas personas vinculadas a la organización de estos encuentros también estaban involucradas en la comercialización de drogas sintéticas.
Este caso volvió a generar polémica en el sector. Una vez más, los referentes de la actividad reclamaron mayores controles sobre los afters y las fiestas clandestinas que se realizan en el Gran San Miguel de Tucumán.
7- ¿La droga hallada estaba destinada exclusivamente al mercado tucumano?
En principio, no. Los investigadores reunieron indicios que permiten sospechar que las sustancias también podrían haber sido comercializadas en Catamarca y Santiago del Estero. Tampoco descartan envíos a Salta y Jujuy.
Durante el allanamiento, según se informó en la audiencia, los policías encontraron una bolsa con una anotación que decía: “Pablo Escobar 1.500”. Los pesquisas sospechan que esa cifra podría hacer referencia a la cantidad de pastillas que el acusado habría tenido en algún momento en su poder.
8- ¿Estas dos personas son las únicas implicadas?
Esa misma pregunta se están haciendo los investigadores. Durante el procedimiento encontraron varias bolsas con nombres, direcciones y números telefónicos de presuntos compradores. Ahora intentan determinar si se trata de simples consumidores o de posibles revendedores.
Por esa razón serán fundamentales las pericias que se realicen sobre los teléfonos celulares secuestrados en el marco de la causa.
9- ¿Trascendieron los nombres de los sospechosos?
- No. Sin embargo, durante la investigación varios testigos señalaron que entre los presuntos compradores habría personas de alto poder adquisitivo. Los investigadores analizan ahora la documentación y los dispositivos secuestrados para determinar quiénes son los destinatarios de las sustancias encontradas y establecer si se trata únicamente de consumidores o si algunos de ellos tuvieron otro grado de participación en la operatoria.