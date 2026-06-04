Venta de drogas sintéticas en Tucumán: comenzaron a despejarse dudas

Avellaneda, por su parte, según un recibo de sueldo encontrado durante el allanamiento de su vivienda, trabaja como agente de una empresa de seguridad privada. Los investigadores intentan determinar cuál era la función que cumplía. No descartan que hubiera trabajado en fiestas electrónicas, donde por normativa se exige la contratación de personal de seguridad privada para controlar lo que ocurre en el interior de los eventos.