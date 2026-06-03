Cómo son y qué provocan las drogas sintéticas secuestradas en Tucumán

Éxtasis

Descripción: pertenece a la familia de las anfetaminas y actúa como estimulante y alucinógeno. También es conocido como MDMA porque ese es su principal componente. Generalmente se comercializa en forma de pastillas, cápsulas o polvo, muchas veces con logotipos o diseños que identifican supuestas marcas clandestinas. Los análisis de laboratorio han demostrado que puede contener otras sustancias, como anfetaminas, metanfetaminas, cafeína, ketamina o compuestos sintéticos más peligrosos, lo que incrementa los riesgos para la salud.