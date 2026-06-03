Seguridad

Cómo son y qué provocan las drogas sintéticas secuestradas en Tucumán

Los detalles del éxtasis, tusi, ketamina y pepas son las nuevas sustancias que cada vez se consumen más en la provincia.

Cómo son y qué provocan las drogas sintéticas secuestradas en Tucumán
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

“Estamos un poco desorientados con este descubrimiento. Se amplía un menú de nombres de drogas que muchos adultos conocemos poco y nada”, reconoció el toxicólogo Alfredo Córdoba al referirse a las sustancias que se decomisaron en un procedimiento realizado por la Policía de Tucumán.

El médico, en una entrevista con LG Play, hizo hincapié en la desinformación que existe sobre estas sustancias. “Existe una falsa percepción de que, por tratarse de un consumo ocasional o social, no generan consecuencias. Pero estas sustancias pueden producir adicción y daños irreversibles”, sostuvo.

Éxtasis o MDMA (también conocido como éxtasis), tusi (también llamada cocaína rosa), ketamina (líquida o en cristales) y pepas (troqueles impregnados con LSD) son las drogas sintéticas que se secuestraron durante el allanamiento realizado en Jujuy al 200. Expertos, consumidores y profesionales de la salud aportaron datos a LA GACETA sobre cuáles son sus componentes, efectos y daños. También destacaron que todas pueden generar consecuencias graves para la salud e incluso la muerte por sobredosis.

Éxtasis

Descripción: pertenece a la familia de las anfetaminas y actúa como estimulante y alucinógeno. También es conocido como MDMA porque ese es su principal componente. Generalmente se comercializa en forma de pastillas, cápsulas o polvo, muchas veces con logotipos o diseños que identifican supuestas marcas clandestinas. Los análisis de laboratorio han demostrado que puede contener otras sustancias, como anfetaminas, metanfetaminas, cafeína, ketamina o compuestos sintéticos más peligrosos, lo que incrementa los riesgos para la salud.

Cómo son y qué provocan las drogas sintéticas secuestradas en Tucumán

Efectos: entre los efectos buscados por los consumidores se encuentran la sensación de euforia, el incremento de la energía, la desinhibición, la sensación de cercanía emocional con otras personas, una mayor sociabilidad, la intensificación de las percepciones sensoriales y el aumento de la sensación de bienestar.

Drogas sintéticas en Tucumán: ¿las fiestas electrónicas volvieron a quedar en la mira?

Drogas sintéticas en Tucumán: ¿las fiestas electrónicas volvieron a quedar en la mira?

Daños: según los especialistas, puede provocar hipertermia (aumento peligroso de la temperatura corporal), deshidratación severa, convulsiones, arritmias cardíacas, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal aguda, fallas hepáticas y pérdida de conciencia. El peligro aumenta cuando se consume en fiestas o eventos masivos, donde las altas temperaturas, la actividad física intensa y la falta de hidratación pueden agravar sus efectos.

Tusi

Descripción: aunque su nombre deriva de la sustancia conocida como 2C-B, en la práctica este estupefaciente rara vez contiene únicamente ese compuesto. Habitualmente se elabora mediante mezclas de éxtasis, cocaína, cafeína, benzodiacepinas, anfetaminas, ketamina y otras sustancias de composición variable. También se le agregan colorantes rosados o violetas para su comercialización.

Efectos: los consumidores explican que genera sensación de euforia, aumento de la sociabilidad, desinhibición, mayor energía, alteración de la percepción visual y auditiva, sensación de bienestar o empatía y distorsión de la noción del tiempo.

Cómo son y qué provocan las drogas sintéticas secuestradas en Tucumán

Daños: según los especialistas, puede provocar arritmias cardíacas, convulsiones, deshidratación severa, golpe de calor, pérdida de conciencia, comportamientos impulsivos o violentos y accidentes por alteración de la percepción. Los riesgos son especialmente elevados porque el usuario desconoce con precisión qué sustancias está consumiendo.

Ketamina

Descripción: es un anestésico disociativo desarrollado en la década de 1960 para uso médico y veterinario. Actualmente se utiliza en hospitales y centros de salud para procedimientos quirúrgicos, sedación y manejo del dolor. Sin embargo, también es desviada al mercado ilegal y consumida como droga recreativa debido a sus efectos psicoactivos. Se presenta generalmente como líquido inyectable, polvo blanco o cristales. Suele venderse sola o mezclada con otras sustancias, como ocurre con frecuencia en el tusi.

Cómo son y qué provocan las drogas sintéticas secuestradas en Tucumán

Efectos: las personas que consumen esta sustancia señalan que les genera sensación de relajación, euforia, distorsión de la percepción del tiempo y del espacio, sensación de estar separadas de su propio cuerpo, alucinaciones visuales y auditivas, disminución de la sensibilidad al dolor y somnolencia.

Daños: entre las complicaciones agudas más frecuentes se encuentran la pérdida de conciencia, la depresión respiratoria -especialmente cuando se combina con alcohol u otros depresores-, caídas y accidentes, vómitos con riesgo de broncoaspiración, alteraciones cardíacas, crisis de ansiedad y episodios psicóticos. El consumo reiterado también puede provocar trastornos cognitivos y daños en el aparato urinario.

Pepas

Descripción: son troqueles impregnados con LSD, una sustancia alucinógena extremadamente potente. Generalmente se comercializan en pequeños papeles absorbentes decorados con dibujos, logotipos o diseños gráficos. Una dosis suele contener cantidades muy pequeñas de la sustancia, medidas en microgramos, pero suficientes para producir intensas alteraciones de la percepción y de la conciencia. Algunas pepas pueden contener otros compuestos alucinógenos sintéticos, lo que aumenta los riesgos para los consumidores.

Cómo son y qué provocan las drogas sintéticas secuestradas en Tucumán

Efectos: entre los efectos más frecuentes se encuentran alteraciones visuales intensas, distorsión de colores, formas y movimientos, sensación de que los objetos se mueven o “respiran”, alteración de la percepción del tiempo, intensificación de emociones y pensamientos, sensación de conexión con el entorno y experiencias místicas o trascendentales.

Daños: los expertos sostienen que pueden generar accidentes por alteración de la percepción, caídas desde altura, lesiones por conductas impulsivas, crisis de ansiedad severas y episodios psicóticos transitorios. También advierten que, a diferencia de otras drogas sintéticas, las pepas no suelen provocar depresión respiratoria grave por sobredosis, aunque sus efectos psicológicos pueden derivar en situaciones de alto riesgo.

El médico, en una entrevista con LG Play, hizo hincapié en la desinformación que existe sobre estas sustancias. “Existe una falsa percepción de que, por tratarse de un consumo ocasional o social, no generan consecuencias. Pero estas sustancias pueden producir adicción y daños irreversibles”, sostuvo.

Éxtasis o MDMA (también conocido como éxtasis), tusi (también llamada cocaína rosa), ketamina (líquida o en cristales) y pepas (troqueles impregnados con LSD) son las drogas sintéticas que se secuestraron durante el allanamiento realizado en Jujuy al 200. Expertos, consumidores y profesionales de la salud aportaron datos a LA GACETA sobre cuáles son sus componentes, efectos y daños. También destacaron que todas pueden generar consecuencias graves para la salud e incluso la muerte por sobredosis.

Éxtasis

Descripción: pertenece a la familia de las anfetaminas y actúa como estimulante y alucinógeno. También es conocido como MDMA porque ese es su principal componente. Generalmente se comercializa en forma de pastillas, cápsulas o polvo, muchas veces con logotipos o diseños que identifican supuestas marcas clandestinas. Los análisis de laboratorio han demostrado que puede contener otras sustancias, como anfetaminas, metanfetaminas, cafeína, ketamina o compuestos sintéticos más peligrosos, lo que incrementa los riesgos para la salud.

Efectos: entre los efectos buscados por los consumidores se encuentran la sensación de euforia, el incremento de la energía, la desinhibición, la sensación de cercanía emocional con otras personas, una mayor sociabilidad, la intensificación de las percepciones sensoriales y el aumento de la sensación de bienestar.

Daños: según los especialistas, puede provocar hipertermia (aumento peligroso de la temperatura corporal), deshidratación severa, convulsiones, arritmias cardíacas, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal aguda, fallas hepáticas y pérdida de conciencia. El peligro aumenta cuando se consume en fiestas o eventos masivos, donde las altas temperaturas, la actividad física intensa y la falta de hidratación pueden agravar sus efectos.

Tusi

Descripción: aunque su nombre deriva de la sustancia conocida como 2C-B, en la práctica este estupefaciente rara vez contiene únicamente ese compuesto. Habitualmente se elabora mediante mezclas de éxtasis, cocaína, cafeína, benzodiacepinas, anfetaminas, ketamina y otras sustancias de composición variable. También se le agregan colorantes rosados o violetas para su comercialización.

Efectos: los consumidores explican que genera sensación de euforia, aumento de la sociabilidad, desinhibición, mayor energía, alteración de la percepción visual y auditiva, sensación de bienestar o empatía y distorsión de la noción del tiempo.

Daños: según los especialistas, puede provocar arritmias cardíacas, convulsiones, deshidratación severa, golpe de calor, pérdida de conciencia, comportamientos impulsivos o violentos y accidentes por alteración de la percepción. Los riesgos son especialmente elevados porque el usuario desconoce con precisión qué sustancias está consumiendo.

Ketamina

Descripción: es un anestésico disociativo desarrollado en la década de 1960 para uso médico y veterinario. Actualmente se utiliza en hospitales y centros de salud para procedimientos quirúrgicos, sedación y manejo del dolor. Sin embargo, también es desviada al mercado ilegal y consumida como droga recreativa debido a sus efectos psicoactivos. Se presenta generalmente como líquido inyectable, polvo blanco o cristales. Suele venderse sola o mezclada con otras sustancias, como ocurre con frecuencia en el tusi.

Efectos: las personas que consumen esta sustancia señalan que les genera sensación de relajación, euforia, distorsión de la percepción del tiempo y del espacio, sensación de estar separadas de su propio cuerpo, alucinaciones visuales y auditivas, disminución de la sensibilidad al dolor y somnolencia.

Daños: entre las complicaciones agudas más frecuentes se encuentran la pérdida de conciencia, la depresión respiratoria -especialmente cuando se combina con alcohol u otros depresores-, caídas y accidentes, vómitos con riesgo de broncoaspiración, alteraciones cardíacas, crisis de ansiedad y episodios psicóticos. El consumo reiterado también puede provocar trastornos cognitivos y daños en el aparato urinario.

Pepas

Descripción: son troqueles impregnados con LSD, una sustancia alucinógena extremadamente potente. Generalmente se comercializan en pequeños papeles absorbentes decorados con dibujos, logotipos o diseños gráficos. Una dosis suele contener cantidades muy pequeñas de la sustancia, medidas en microgramos, pero suficientes para producir intensas alteraciones de la percepción y de la conciencia. Algunas pepas pueden contener otros compuestos alucinógenos sintéticos, lo que aumenta los riesgos para los consumidores.

Efectos: entre los efectos más frecuentes se encuentran alteraciones visuales intensas, distorsión de colores, formas y movimientos, sensación de que los objetos se mueven o “respiran”, alteración de la percepción del tiempo, intensificación de emociones y pensamientos, sensación de conexión con el entorno y experiencias místicas o trascendentales.

Daños: los expertos sostienen que pueden generar accidentes por alteración de la percepción, caídas desde altura, lesiones por conductas impulsivas, crisis de ansiedad severas y episodios psicóticos transitorios. También advierten que, a diferencia de otras drogas sintéticas, las pepas no suelen provocar depresión respiratoria grave por sobredosis, aunque sus efectos psicológicos pueden derivar en situaciones de alto riesgo.

Temas TucumánNarcotráfico
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Por qué no alcanza el sueldo si la inflación está bajando en Argentina?
1

¿Por qué no alcanza el sueldo si la inflación está bajando en Argentina?

Adorni adelantará la presentación de su declaración jurada
2

Adorni adelantará la presentación de su declaración jurada

Autos chinos en Tucumán: los jóvenes lideran el cambio y las marcas ya representan el 11% del mercado
3

Autos chinos en Tucumán: los jóvenes lideran el cambio y las marcas ya representan el 11% del mercado

Denuncias de acoso en la UNT: “Muchas compañeras tienen miedo de cursar”
4

Denuncias de acoso en la UNT: “Muchas compañeras tienen miedo de cursar”

De la pantalla a la eternidad: los 100 años de Marilyn Monroe
5

De la pantalla a la eternidad: los 100 años de Marilyn Monroe

Ranking notas premium
Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland
1

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland

El caso Agostina Vega revive el recuerdo de otros homicidios que conmocionaron a Tucumán
2

El caso Agostina Vega revive el recuerdo de otros homicidios que conmocionaron a Tucumán

En evolución: los números de la era Falcioni en Atlético Tucumán
3

En evolución: los números de la "era Falcioni" en Atlético Tucumán

Cuál es el trasfondo de las tensiones por el precio del boleto y qué podría motivar un paro de UTA
4

Cuál es el trasfondo de las tensiones por el precio del boleto y qué podría motivar un paro de UTA

El alto poder de la gobernabilidad
5

El alto poder de la gobernabilidad

Más Noticias
El alto poder de la gobernabilidad

El alto poder de la gobernabilidad

¿Por qué no alcanza el sueldo si la inflación está bajando en Argentina?

¿Por qué no alcanza el sueldo si la inflación está bajando en Argentina?

Adorni adelantará la presentación de su declaración jurada

Adorni adelantará la presentación de su declaración jurada

Legislatura: el comité hídrico se pondrá en marcha el jueves

Legislatura: el comité hídrico se pondrá en marcha el jueves

Cartas de lectores: Caligrafía taquigráfica: cuando los signos se convierten en arte

Cartas de lectores: Caligrafía taquigráfica: cuando los signos se convierten en arte

Comentarios