Cómo son y qué provocan las drogas sintéticas secuestradas en Tucumán

“Estamos un poco desorientados con este descubrimiento. Se amplía un menú de nombres de drogas que muchos adultos conocemos poco y nada”, reconoció el toxicólogo Alfredo Córdoba al referirse a las sustancias que se decomisaron en un procedimiento realizado por la Policía de Tucumán.
El médico, en una entrevista con LG Play, hizo hincapié en la desinformación que existe sobre estas sustancias. “Existe una falsa percepción de que, por tratarse de un consumo ocasional o social, no generan consecuencias. Pero estas sustancias pueden producir adicción y daños irreversibles”, sostuvo.
Éxtasis o MDMA (también conocido como éxtasis), tusi (también llamada cocaína rosa), ketamina (líquida o en cristales) y pepas (troqueles impregnados con LSD) son las drogas sintéticas que se secuestraron durante el allanamiento realizado en Jujuy al 200. Expertos, consumidores y profesionales de la salud aportaron datos a LA GACETA sobre cuáles son sus componentes, efectos y daños. También destacaron que todas pueden generar consecuencias graves para la salud e incluso la muerte por sobredosis.
Éxtasis
Descripción: pertenece a la familia de las anfetaminas y actúa como estimulante y alucinógeno. También es conocido como MDMA porque ese es su principal componente. Generalmente se comercializa en forma de pastillas, cápsulas o polvo, muchas veces con logotipos o diseños que identifican supuestas marcas clandestinas. Los análisis de laboratorio han demostrado que puede contener otras sustancias, como anfetaminas, metanfetaminas, cafeína, ketamina o compuestos sintéticos más peligrosos, lo que incrementa los riesgos para la salud.
Efectos: entre los efectos buscados por los consumidores se encuentran la sensación de euforia, el incremento de la energía, la desinhibición, la sensación de cercanía emocional con otras personas, una mayor sociabilidad, la intensificación de las percepciones sensoriales y el aumento de la sensación de bienestar.
Daños: según los especialistas, puede provocar hipertermia (aumento peligroso de la temperatura corporal), deshidratación severa, convulsiones, arritmias cardíacas, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal aguda, fallas hepáticas y pérdida de conciencia. El peligro aumenta cuando se consume en fiestas o eventos masivos, donde las altas temperaturas, la actividad física intensa y la falta de hidratación pueden agravar sus efectos.
Tusi
Descripción: aunque su nombre deriva de la sustancia conocida como 2C-B, en la práctica este estupefaciente rara vez contiene únicamente ese compuesto. Habitualmente se elabora mediante mezclas de éxtasis, cocaína, cafeína, benzodiacepinas, anfetaminas, ketamina y otras sustancias de composición variable. También se le agregan colorantes rosados o violetas para su comercialización.
Efectos: los consumidores explican que genera sensación de euforia, aumento de la sociabilidad, desinhibición, mayor energía, alteración de la percepción visual y auditiva, sensación de bienestar o empatía y distorsión de la noción del tiempo.
Daños: según los especialistas, puede provocar arritmias cardíacas, convulsiones, deshidratación severa, golpe de calor, pérdida de conciencia, comportamientos impulsivos o violentos y accidentes por alteración de la percepción. Los riesgos son especialmente elevados porque el usuario desconoce con precisión qué sustancias está consumiendo.
Ketamina
Descripción: es un anestésico disociativo desarrollado en la década de 1960 para uso médico y veterinario. Actualmente se utiliza en hospitales y centros de salud para procedimientos quirúrgicos, sedación y manejo del dolor. Sin embargo, también es desviada al mercado ilegal y consumida como droga recreativa debido a sus efectos psicoactivos. Se presenta generalmente como líquido inyectable, polvo blanco o cristales. Suele venderse sola o mezclada con otras sustancias, como ocurre con frecuencia en el tusi.
Efectos: las personas que consumen esta sustancia señalan que les genera sensación de relajación, euforia, distorsión de la percepción del tiempo y del espacio, sensación de estar separadas de su propio cuerpo, alucinaciones visuales y auditivas, disminución de la sensibilidad al dolor y somnolencia.
Daños: entre las complicaciones agudas más frecuentes se encuentran la pérdida de conciencia, la depresión respiratoria -especialmente cuando se combina con alcohol u otros depresores-, caídas y accidentes, vómitos con riesgo de broncoaspiración, alteraciones cardíacas, crisis de ansiedad y episodios psicóticos. El consumo reiterado también puede provocar trastornos cognitivos y daños en el aparato urinario.
Pepas
Descripción: son troqueles impregnados con LSD, una sustancia alucinógena extremadamente potente. Generalmente se comercializan en pequeños papeles absorbentes decorados con dibujos, logotipos o diseños gráficos. Una dosis suele contener cantidades muy pequeñas de la sustancia, medidas en microgramos, pero suficientes para producir intensas alteraciones de la percepción y de la conciencia. Algunas pepas pueden contener otros compuestos alucinógenos sintéticos, lo que aumenta los riesgos para los consumidores.
Efectos: entre los efectos más frecuentes se encuentran alteraciones visuales intensas, distorsión de colores, formas y movimientos, sensación de que los objetos se mueven o “respiran”, alteración de la percepción del tiempo, intensificación de emociones y pensamientos, sensación de conexión con el entorno y experiencias místicas o trascendentales.
Daños: los expertos sostienen que pueden generar accidentes por alteración de la percepción, caídas desde altura, lesiones por conductas impulsivas, crisis de ansiedad severas y episodios psicóticos transitorios. También advierten que, a diferencia de otras drogas sintéticas, las pepas no suelen provocar depresión respiratoria grave por sobredosis, aunque sus efectos psicológicos pueden derivar en situaciones de alto riesgo.
El médico, en una entrevista con LG Play, hizo hincapié en la desinformación que existe sobre estas sustancias. “Existe una falsa percepción de que, por tratarse de un consumo ocasional o social, no generan consecuencias. Pero estas sustancias pueden producir adicción y daños irreversibles”, sostuvo.
Éxtasis o MDMA (también conocido como éxtasis), tusi (también llamada cocaína rosa), ketamina (líquida o en cristales) y pepas (troqueles impregnados con LSD) son las drogas sintéticas que se secuestraron durante el allanamiento realizado en Jujuy al 200. Expertos, consumidores y profesionales de la salud aportaron datos a LA GACETA sobre cuáles son sus componentes, efectos y daños. También destacaron que todas pueden generar consecuencias graves para la salud e incluso la muerte por sobredosis.
Éxtasis
Descripción: pertenece a la familia de las anfetaminas y actúa como estimulante y alucinógeno. También es conocido como MDMA porque ese es su principal componente. Generalmente se comercializa en forma de pastillas, cápsulas o polvo, muchas veces con logotipos o diseños que identifican supuestas marcas clandestinas. Los análisis de laboratorio han demostrado que puede contener otras sustancias, como anfetaminas, metanfetaminas, cafeína, ketamina o compuestos sintéticos más peligrosos, lo que incrementa los riesgos para la salud.
Efectos: entre los efectos buscados por los consumidores se encuentran la sensación de euforia, el incremento de la energía, la desinhibición, la sensación de cercanía emocional con otras personas, una mayor sociabilidad, la intensificación de las percepciones sensoriales y el aumento de la sensación de bienestar.
Daños: según los especialistas, puede provocar hipertermia (aumento peligroso de la temperatura corporal), deshidratación severa, convulsiones, arritmias cardíacas, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal aguda, fallas hepáticas y pérdida de conciencia. El peligro aumenta cuando se consume en fiestas o eventos masivos, donde las altas temperaturas, la actividad física intensa y la falta de hidratación pueden agravar sus efectos.
Tusi
Descripción: aunque su nombre deriva de la sustancia conocida como 2C-B, en la práctica este estupefaciente rara vez contiene únicamente ese compuesto. Habitualmente se elabora mediante mezclas de éxtasis, cocaína, cafeína, benzodiacepinas, anfetaminas, ketamina y otras sustancias de composición variable. También se le agregan colorantes rosados o violetas para su comercialización.
Efectos: los consumidores explican que genera sensación de euforia, aumento de la sociabilidad, desinhibición, mayor energía, alteración de la percepción visual y auditiva, sensación de bienestar o empatía y distorsión de la noción del tiempo.
Daños: según los especialistas, puede provocar arritmias cardíacas, convulsiones, deshidratación severa, golpe de calor, pérdida de conciencia, comportamientos impulsivos o violentos y accidentes por alteración de la percepción. Los riesgos son especialmente elevados porque el usuario desconoce con precisión qué sustancias está consumiendo.
Ketamina
Descripción: es un anestésico disociativo desarrollado en la década de 1960 para uso médico y veterinario. Actualmente se utiliza en hospitales y centros de salud para procedimientos quirúrgicos, sedación y manejo del dolor. Sin embargo, también es desviada al mercado ilegal y consumida como droga recreativa debido a sus efectos psicoactivos. Se presenta generalmente como líquido inyectable, polvo blanco o cristales. Suele venderse sola o mezclada con otras sustancias, como ocurre con frecuencia en el tusi.
Efectos: las personas que consumen esta sustancia señalan que les genera sensación de relajación, euforia, distorsión de la percepción del tiempo y del espacio, sensación de estar separadas de su propio cuerpo, alucinaciones visuales y auditivas, disminución de la sensibilidad al dolor y somnolencia.
Daños: entre las complicaciones agudas más frecuentes se encuentran la pérdida de conciencia, la depresión respiratoria -especialmente cuando se combina con alcohol u otros depresores-, caídas y accidentes, vómitos con riesgo de broncoaspiración, alteraciones cardíacas, crisis de ansiedad y episodios psicóticos. El consumo reiterado también puede provocar trastornos cognitivos y daños en el aparato urinario.
Pepas
Descripción: son troqueles impregnados con LSD, una sustancia alucinógena extremadamente potente. Generalmente se comercializan en pequeños papeles absorbentes decorados con dibujos, logotipos o diseños gráficos. Una dosis suele contener cantidades muy pequeñas de la sustancia, medidas en microgramos, pero suficientes para producir intensas alteraciones de la percepción y de la conciencia. Algunas pepas pueden contener otros compuestos alucinógenos sintéticos, lo que aumenta los riesgos para los consumidores.
Efectos: entre los efectos más frecuentes se encuentran alteraciones visuales intensas, distorsión de colores, formas y movimientos, sensación de que los objetos se mueven o “respiran”, alteración de la percepción del tiempo, intensificación de emociones y pensamientos, sensación de conexión con el entorno y experiencias místicas o trascendentales.
Daños: los expertos sostienen que pueden generar accidentes por alteración de la percepción, caídas desde altura, lesiones por conductas impulsivas, crisis de ansiedad severas y episodios psicóticos transitorios. También advierten que, a diferencia de otras drogas sintéticas, las pepas no suelen provocar depresión respiratoria grave por sobredosis, aunque sus efectos psicológicos pueden derivar en situaciones de alto riesgo.