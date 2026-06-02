Drogas sintéticas en Tucumán: investigarán los vínculos de los imputados con las fiestas electrónicas

Resumen para apurados
- La Policía de Tucumán investiga a dos detenidos tras un decomiso histórico de drogas sintéticas el pasado sábado, buscando desarticular una red de venta local y regional.
- El operativo halló recetas para elaborar tusi, precursores y dosis rotuladas. Uno de los acusados trabaja en seguridad privada de eventos, clave en la hipótesis de distribución.
- Este caso inédito por su magnitud abre nuevas líneas de investigación sobre el abastecimiento de fiestas electrónicas y los controles de seguridad privada en la provincia.
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