Seguridad

Drogas sintéticas en Tucumán: investigarán los vínculos de los imputados con las fiestas electrónicas

Por la cantidad y variedad de estupefacientes secuestrados, sospechan que podrían ser un eslabón de una cadena mucho más extensa de comercialización.

LA PRUEBA. Los policías acomodan parte de la droga decomisada.
LA PRUEBA. Los policías acomodan parte de la droga decomisada.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía de Tucumán investiga a dos detenidos tras un decomiso histórico de drogas sintéticas el pasado sábado, buscando desarticular una red de venta local y regional.
  • El operativo halló recetas para elaborar tusi, precursores y dosis rotuladas. Uno de los acusados trabaja en seguridad privada de eventos, clave en la hipótesis de distribución.
  • Este caso inédito por su magnitud abre nuevas líneas de investigación sobre el abastecimiento de fiestas electrónicas y los controles de seguridad privada en la provincia.
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