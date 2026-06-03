Drogas sintéticas en Tucumán: ¿las fiestas electrónicas volvieron a quedar en la mira?

Rechazo

Tras el resultado de este procedimiento, las fiestas electrónicas volvieron a quedar bajo observación. Sin embargo, voceros de la Casa de Gobierno aseguraron que no existe ninguna decisión al respecto. “No creo que sea necesaria una revisión. Lo que sí corresponde es un llamado de atención sobre algo que ya le transmití al gobernador Osvaldo Jaldo, a legisladores y a funcionarios de Seguridad: no se está haciendo nada con los afters ni con las fiestas clandestinas”, sostuvo Eduardo Mesón, uno de los referentes del sector. “Tampoco se controla a las productoras que no se registraron como establece la normativa”, añadió.