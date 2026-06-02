Elección de rector: los cuatro escenarios que analiza la UNT mientras espera el fallo de la Cámara Federal

En ese contexto, la figura de Mercedes Leal aparece como una de las alternativas más firmes para integrar un eventual nuevo binomio. También surgieron otros nombres en las conversaciones internas del oficialismo, entre ellos el del decano de Ciencias Económicas, Jorge Rospide, y el de la decana de Agronomía y Zootecnia, Susana del Valle Monserrat, ambos con larga trayectoria universitaria y perfiles más vinculados a la gestión académica que a la disputa política cotidiana.