Elección de rector: los cuatro escenarios que analiza la UNT mientras espera el fallo de la Cámara Federal
La elección de rector y vicerrector sigue atada a una definición judicial. Las alternativas que evalúan tanto el oficialismo como la oposición de cara a la Asamblea Universitaria del 10 de junio.
La espera por una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones se convirtió en el principal factor de incertidumbre dentro de la Universidad Nacional de Tucumán. Con la Asamblea Universitaria convocada para el 10 de junio y el Rectorado bajo la conducción provisoria de Cristina Grunauer de Falú, distintos sectores universitarios analizan los caminos que podrían abrirse según lo que resuelva la Justicia.
Aunque nadie se anima a anticipar el fallo, dentro de la UNT ya se analizan cuatro escenarios que podrían redefinir el proceso electoral y el futuro político de la casa de estudios.
1. Pagani habilitado
Es el escenario que espera el oficialismo. En este caso, la Cámara Federal revocaría la medida cautelar que suspendió la candidatura de Sergio Pagani y permitiría que el actual espacio de conducción compita en la Asamblea Universitaria con la fórmula originalmente prevista junto a Mercedes Leal.
De concretarse esa posibilidad, la elección se desarrollaría sin modificaciones de fondo y la Asamblea del 10 de junio enfrentaría a las fórmulas Pagani-Leal y Miguel Cabrera-Virginia Abdala.
Dentro del oficialismo consideran que esta alternativa permitiría normalizar rápidamente el proceso institucional y cerrar una etapa que lleva varias semanas de incertidumbre. Además, sostienen que la interpretación del Estatuto respecto de los límites a las reelecciones consecutivas aún debe resolverse de manera definitiva.
2. Nueva fórmula
Es uno de los escenarios más comentados dentro de la Universidad.
Aquí la Cámara Federal confirmaría que Pagani no puede competir por un nuevo mandato consecutivo, pero permitiría que el espacio oficialista reconfigure su fórmula para participar de la elección.
En ese contexto, la figura de Mercedes Leal aparece como una de las alternativas más firmes para integrar un eventual nuevo binomio. También surgieron otros nombres en las conversaciones internas del oficialismo, entre ellos el del decano de Ciencias Económicas, Jorge Rospide, y el de la decana de Agronomía y Zootecnia, Susana del Valle Monserrat, ambos con larga trayectoria universitaria y perfiles más vinculados a la gestión académica que a la disputa política cotidiana.
El principal interrogante es si la Justicia permitirá una modificación de candidaturas una vez vencidos los plazos electorales previstos originalmente por el cronograma aprobado por la Universidad.
3. Cabrera proclamado
Es la interpretación que sostienen desde el sector opositor.
Tanto Miguel Cabrera como Virginia Abdala entienden que, si la Justicia confirma la imposibilidad de que Pagani sea candidato, la única fórmula que cumplió con todos los requisitos dentro de los plazos establecidos fue la que ellos integran.
Sobre esa base, consideran que una eventual resolución favorable podría derivar en su proclamación como rector y vicerrectora electos sin necesidad de una nueva competencia electoral.
El planteo ya forma parte de las distintas presentaciones realizadas ante la Justicia Federal. Según la oposición, la suspensión de la candidatura oficialista modificó sustancialmente las condiciones de la elección y dejó a Cabrera y Abdala como los únicos candidatos habilitados.
Se trata, probablemente, del escenario más discutido dentro de la UNT y sobre el que existen interpretaciones jurídicas contrapuestas.
4. Sin fallo
Existe una cuarta posibilidad que nadie descarta: que la Cámara Federal no se expida antes del 10 de junio.
En ese caso, la Universidad volvería a enfrentarse a un escenario complejo. El Consejo Superior tiene prevista una nueva sesión ordinaria para el martes 9 de junio y, si para entonces no existe una definición judicial sobre el conflicto electoral, ese cuerpo debería analizar una nueva postergación de la Asamblea Universitaria convocada para el día siguiente.
Grunauer asumió provisoriamente la conducción de la UNT hasta la fecha fijada para la Asamblea, pero la continuidad del proceso electoral depende en gran medida de lo que ocurra en los tribunales. Tanto las autoridades universitarias como distintos sectores políticos coinciden en que una resolución de fondo permitiría destrabar el proceso y avanzar con la elección de rector y vicerrector.
Mientras tanto, la medida cautelar que suspendió la candidatura de Pagani sigue vigente. Esa resolución continuará produciendo efectos hasta que la Cámara Federal se pronuncie sobre el fondo del conflicto o disponga expresamente su levantamiento.
Más allá de los distintos escenarios que analizan oficialismo y oposición, en la UNT existe una certeza compartida: la definición judicial será determinante para el futuro inmediato de la Universidad. A pocos días de la Asamblea Universitaria, el destino de la elección continúa dependiendo de una resolución que podría cambiar el rumbo político de la casa de estudios más importante del norte argentino.