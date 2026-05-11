Causa Andis: piden comprobar si la voz de Spagnuolo es la de los audios

El objetivo es que el ex funcionario brinde una muestra de voz para realizar un cotejo con los audios en los que se relatarían maniobras ilícitas. Esta pericia, que estará a cargo de la Gendarmería Nacional, busca determinar no solo la identidad del interlocutor mediante parámetros acústico-fonéticos, sino también descartar si las grabaciones fueron manipuladas o generadas mediante sistemas de inteligencia artificial o síntesis automática.