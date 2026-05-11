Causa Andis: piden comprobar si la voz de Spagnuolo es la de los audios

La causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un capítulo clave con el pedido del fiscal Franco Picardi para citar al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo.
El objetivo es que el ex funcionario brinde una muestra de voz para realizar un cotejo con los audios en los que se relatarían maniobras ilícitas. Esta pericia, que estará a cargo de la Gendarmería Nacional, busca determinar no solo la identidad del interlocutor mediante parámetros acústico-fonéticos, sino también descartar si las grabaciones fueron manipuladas o generadas mediante sistemas de inteligencia artificial o síntesis automática.
Por otro lado, la defensa de Spagnuolo y otros imputados, como el lobista Miguel Ángel Calvete, ya han designado peritos de parte para supervisar el proceso, mientras insisten en plantear la nulidad de la causa debido al presunto origen clandestino de los audios. Antes de dar inicio formal al estudio forense planteado, el juez federal Ariel Lijo convocará a todas las partes a una audiencia técnica.