"Causa Andis": Diego Spagnuolo se negó a declarar y apuesta a la nulidad de los audios

Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante la gestión de Javier Milei, evitó responder preguntas ante el juez Ariel Lijo en el marco de la causa que investiga un fraude al Estado estimado en $75.000 millones. El ex funcionario, ya procesado por cohecho y fraude, optó por una estrategia de silencio hasta que se realice el peritaje oficial sobre los audios que iniciaron el escándalo, donde presuntamente se lo escucha coordinar un sistema de retornos.