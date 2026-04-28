"Causa Andis": Diego Spagnuolo se negó a declarar y apuesta a la nulidad de los audios

Resumen para apurados
- Diego Spagnuolo, exdirector de Andis, se negó a declarar ante el juez Ariel Lijo por un presunto fraude al Estado de $75.000 millones durante la gestión de Milei en Buenos Aires.
- La defensa busca anular audios de supuestos retornos, mientras la fiscalía suma pruebas del sistema Siipfis y chats sobre 'ofrendas' en compras direccionadas de insumos médicos.
- La causa profundiza la investigación sobre 30 sospechosos por cohecho. El avance judicial marcará un precedente sobre la transparencia en las contrataciones de salud pública.
Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante la gestión de Javier Milei, evitó responder preguntas ante el juez Ariel Lijo en el marco de la causa que investiga un fraude al Estado estimado en $75.000 millones. El ex funcionario, ya procesado por cohecho y fraude, optó por una estrategia de silencio hasta que se realice el peritaje oficial sobre los audios que iniciaron el escándalo, donde presuntamente se lo escucha coordinar un sistema de retornos.
Sin embargo, para el fiscal Franco Picardi, las grabaciones son solo "accesorias". La acusación se apoya ahora en pruebas materiales contundentes: el análisis del sistema "Siipfis" y el contenido de teléfonos secuestrados que revelan cómo una red de funcionarios y operadores externos manipulaba las compras de insumos médicos de alto costo.
Según la fiscalía, el sistema fue direccionado para favorecer a un grupo selecto de droguerías mediante sobreprecios y simulaciones de competencia.
Junto a Spagnuolo, también se negó a declarar su ex número dos, Daniel Garbellini. En los mensajes recuperados por la Justicia, Garbellini enviaba listas de proveedores a otros implicados refiriéndose a los pagos como las "ofrendas de la semana".
La causa, que originalmente tramitó el juez Sebastián Casanello, se encuentra ahora bajo la órbita de Lijo, quien profundiza la investigación sobre una treintena de sospechosos.