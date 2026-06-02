UTA acordará con Aetat y se frena la amenaza de paro

Resumen para apurados
- La UTA Tucumán aceptó la propuesta de Aetat de cobrar el 100% de los sueldos a inicios de la próxima semana, desactivando temporalmente la amenaza de un paro de colectivos.
- Los choferes rechazaron cobrar el salario en cuotas y esperarán el pago completo. En paralelo, los empresarios exigen una suba del boleto debido al fuerte aumento de los costos.
- El Concejo de San Miguel de Tucumán prevé tratar un aumento del boleto de colectivos de hasta el 30%, una definición clave para garantizar la sostenibilidad del servicio.
La Unión Tranviarios del Automotor (UTA) definió aceptar la propuesta de la Asociación Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) para manejar el conflicto en el transporte público de pasajeros. Los choferes frenarían la amenaza de paro si es que reciben el 100% de sus salarios hasta los primeros días de la próxima semana. En paralelo, concejales continúan discutiendo el pedido de aumento para la tarifa y podría encaminarse una suba.
La decisión se tomó ayer por la tarde durante una reunión de la UTA. Fuentes del gremio confirmaron que los choferes acatarán el planteo de los empresarios y esperarán unos días más para recibir el abono de sus salarios, aunque se exigirá que sea en su totalidad. Y es que, según los trabajadores, durante el encuentro de la mañana se había abierto una segunda alternativa: saldar la semana próxima el 70% del sueldo y, luego de 10 días, el 30% restante. En tanto, las negociaciones respecto del pago del aguinaldo seguirán pendientes.
Día tras día
El secretario General de la UTA, César González, brindó declaraciones tras el diálogo con la Aetat. “Nosotros vinimos acá para que nos garanticen el pago de las remuneraciones correspondientes al mes de mayo”, aseguró a la prensa.
El chofer manifestó que las discusiones por el sueldo anual complementario deberán esperar a que se defina la cuestión de los salarios. “Si estamos a dos días del vencimiento del sueldo, no puedo plantear el tema del aguinaldo para el que faltan 28 días todavía. Acá tenemos que ir semana a semana, día tras día, tratando de ver cómo vamos solucionando esto”, resaltó.
En tanto, el vicepresidente de la Aetat, Jorge Berretta, indicó que, si bien mañana vence el plazo legal para el pago de salarios, tras un “esfuerzo extraordinario” se llegó al compromiso de hacerlo hasta el miércoles 10. “Quiero decir a todos los usuarios, a los poderes concedentes y a los trabajadores que esto es el pago salarial porque los priorizamos y porque sabemos que en esta economía que vivimos no pueden esperar más”, señaló.
El empresario advirtió que el conflicto del transporte “no está ni cerca de ser resuelto” y planteó que el sector depende de “factores económicos y de legislación”. En el último tiempo, la Aetat presentó un estudio de costos al Concejo Deliberante que arrojaba que el boleto debía costar unos $2.400.
Berretta aseveró la intención de que la solicitud sea tratada en el recinto. “Aumentó el gasoil un 60%, equivalente a $2.000 millones por mes en el área completa y aumentaron los sueldos en un 18%, que equivale a $1.500 millones más. Nosotros no tenemos los mismos ingresos que teníamos en febrero o en marzo. ¿Cómo se puede sustentar eso?”, demandó.
Animosidad
El vicepresidente de la asociación llamó a los poderes del Estado a “respetar” el estudio de costos elaborado por el sector y admitió que percibe cierta hostilidad por parte de la Municipalidad capitalina. “¿Creen que van a solucionar con la licitación de las líneas urbanas si se mantienen estas condiciones? ¿Quién va a venir, si nos quieren desangrar como lo vienen haciendo? Sentimos que hay animosidad por parte del Ejecutivo municipal en contra de los empresarios que prestamos servicios, que no tuvimos medida de fuerza como el resto del interior y que absorbimos más de $4.000 millones de mayores costos”, lanzó.
En tanto, Berretta denunció que se busca dotar de un perfil negativo al sector empresarial. “Estamos haciendo todos los esfuerzos. Y en vez de solucionar los problemas, nos quieren demonizar”, agregó.
En el Concejo
Mientras tanto, la comisión de Transporte del Concejo Deliberante fue citada para hoy a las 9. Desde hace algunas semanas, el comité que preside José María Franco (Peronismo de la Capital) mantiene bajo tratamiento el estudio de costos presentado por la Aetat y analiza un incremento tarifario para las líneas de colectivos.
Si bien los empresarios habían solicitado que el valor del boleto se actualice a $2.400 (más de un 90% de aumento), en el cuerpo parlamentario se hablaba informalmente de un monto de entre $1.600 y $1.650 (30% de suba).
La atención estaría puesta en lo que defina la comisión en estos días, considerando que en el último tiempo se sostenía puertas adentro del edificio ubicado en San Martín y Monteagudo que el oficialismo no contaba con los apoyos necesarios para elevar un dictamen al recinto.
Al margen, la escena vuelve a abrirse tras la versión de que los 18 concejales de San Miguel de Tucumán podrían reencontrarse en sesión parlamentaria el próximo jueves para discutir una suba tarifaria. Las discusiones estarían encaminadas para una nueva actualización en el boleto de transporte público.
Integran la comisión de Transporte el oficialista Franco y los concejales Alfredo Terán de Zavalía (Fuerza Republicana), Carlos Ale (Partido por la Justicia Social), Eduardo Molina (Peronismo de la Capital), Ana González (PJS) y Hugo Andina Lizárraga (Peronismo de la Capital).