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Fórmula 1: los horarios y el cronograma completo para ver a Colapinto en el GP de Mónaco

La "Máxima" llega a una de sus carreras más emblemáticas. Horarios, cómo ver la competencia y las claves de un circuito callejero que pone a prueba la precisión de los pilotos entre los muros de Montecarlo.

Fórmula 1: los horarios y el cronograma completo para ver a Colapinto en el GP de Mónaco
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • La Fórmula 1 disputará el histórico Gran Premio de Mónaco del 5 al 7 de junio en el circuito callejero de Montecarlo, una de las pruebas más exigentes y clásicas del año.
  • Con un trazado urbano de 3,3 kilómetros y curvas lentas, la carrera exige máxima precisión a los pilotos. La clasificación del sábado será clave debido a los pocos sobrepasos.
  • Transmitido en Argentina por Disney+ y Fox Sports, este emblemático GP definirá el rumbo del campeonato al priorizar la destreza técnica y la estrategia sobre la velocidad punta.
Resumen generado con IA

La Fórmula 1 disputará este fin de semana una de las carreras más emblemáticas de la temporada con el Gran Premio de Mónaco, una cita histórica que combina tradición, dificultad y una de las postales más reconocidas del automovilismo mundial. 

La competencia se correrá entre el 5 y el 7 de junio en el Circuito de Montecarlo, un trazado urbano de 3,337 kilómetros que atraviesa las estrechas calles del Principado. Rodeado de muros y con escasas posibilidades de sobrepaso, Mónaco suele convertir a la clasificación en el momento más importante del fin de semana.

A diferencia de otros circuitos del calendario, los pilotos corren prácticamente sin margen para el error. Cualquier distracción puede terminar contra las barreras, una característica que ayudó a construir la leyenda de una carrera que integra el campeonato mundial desde 1950.

Entre sus sectores más famosos aparecen Sainte Devote, Casino, Mirabeau, el túnel, Piscina y Rascasse. Además, la curva Loews, frente al hotel Fairmont, es considerada una de las más lentas de toda la Fórmula 1.

El circuito tiene 78 vueltas y una distancia total de 260,286 kilómetros. Debido a sus características, los equipos priorizan la carga aerodinámica y la estabilidad por encima de la velocidad máxima, en un trazado donde adelantar resulta extremadamente complicado.

Horarios del GP de Mónaco 2026 en Argentina

Viernes 5 de junio

Entrenamientos Libres 1: 8.30

Entrenamientos Libres 2: 12.00

Sábado 6 de junio

Entrenamientos Libres 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 7 de junio

Carrera: 10.00

Cómo ver el GP de Mónaco

La actividad podrá seguirse en Argentina a través de Disney+, Fox Sports y F1 TV, la plataforma oficial de la categoría.

Con su combinación de historia, glamour y exigencia técnica, Montecarlo continúa siendo una de las pruebas más prestigiosas del automovilismo y una de las fechas más esperadas por los fanáticos de la Fórmula 1.

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