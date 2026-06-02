Aetat ofreció pagar el sueldo completo hasta el 10 de junio y esperan la respuesta de la UTA
Resumen para apurados
- Aetat ofreció este martes pagar el sueldo completo de mayo a UTA Tucumán antes del 10 de junio para destrabar el conflicto y evitar un paro de colectivos.
- La crisis inició cuando las empresas propusieron pagar el aguinaldo en cuotas y desdoblar los sueldos, propuesta que fue rechazada rotundamente por el gremio de choferes.
- El cuerpo de delegados de UTA evalúa la propuesta y dará una respuesta definitiva mañana, lo que determinará si se normaliza el servicio o si se inician medidas de fuerza.
El transporte público de pasajeros en la provincia atraviesa horas decisivas. Tras varios días de máxima tensión e incertidumbre, los representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) retomaron las negociaciones este martes al mediodía para intentar destrabar una crisis salarial que amenaza con paralizar el servicio.
El conflicto se originó la semana pasada, cuando la patronal envió un comunicado formal al gremio de los choferes con un pedido excepcional: abonar el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) en tres cuotas mensuales y consecutivas, y desdoblar el pago del salario de mayo.
La respuesta de los trabajadores fue un "no" rotundo. El pasado viernes, ambas partes mantuvieron un primer encuentro presencial que terminó sin acuerdo, lo que obligó a dictar un cuarto intermedio hasta el día de hoy.
Una nueva propuesta sobre la mesa
La reunión clave comenzó cerca de las 12.30 de este martes en la sede de Aetat. A la salida del encuentro, el vicepresidente de la entidad empresaria, Jorge Berretta, dialogó con la prensa y confirmó que modificaron la estrategia para intentar llevar tranquilidad a los trabajadores.
Según explicó el directivo, la nueva propuesta formal consiste en comprometerse a pagar el salario completo de mayo, fijando como fecha límite el próximo miércoles 10 de junio.
Horas decisivas: la respuesta de UTA
A pesar del cambio de postura de los empresarios (que desistirían del desdoblamiento del sueldo), el conflicto aún no está resuelto. Desde la conducción de UTA informaron que mantendrán la cautela hasta que las bases se pronuncien.
¿Cómo sigue la agenda del transporte?
A la tarde se reunirá de manera urgente el cuerpo de delegados de UTA para analizar detalladamente el ofrecimiento de Aetat. Mañana, el gremio presentará su respuesta definitiva, de la cual dependerá si se normaliza la situación o si reflota la posibilidad de medidas de fuerza.
Por ahora, los tucumanos respiran aliviados ya que el servicio de colectivos se presta con normalidad, aunque la mirada de miles de usuarios sigue fija en lo que se resuelva en las próximas 24 horas.