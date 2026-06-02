Aetat ofreció pagar el sueldo completo hasta el 10 de junio y esperan la respuesta de la UTA

El transporte público de pasajeros en la provincia atraviesa horas decisivas. Tras varios días de máxima tensión e incertidumbre, los representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) retomaron las negociaciones este martes al mediodía para intentar destrabar una crisis salarial que amenaza con paralizar el servicio.