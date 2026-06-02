Dorsales confirmados: quién hereda la "11" de Di María y la lista completa de la Selección para el Mundial

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la expectativa alrededor de la selección argentina entró en su etapa de definiciones más simbólicas. Tras la oficialización de la lista de 26 convocados por Lionel Scaloni, se dio a conocer los dorsales que lucirán los futbolistas en Norteamérica. Lejos de ser un simple detalle administrativo, el desglose numérico revela una profunda transición: mientras 16 campeones del mundo conservan su mística intacta, un grupo de 10 futbolistas se encargará de estrenar camiseta o de heredar casacas con un peso específico enorme en la historia reciente del ciclo.