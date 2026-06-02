Dorsales confirmados: quién hereda la "11" de Di María y la lista completa de la Selección para el Mundial

Resumen para apurados
- La Selección Argentina definió en su lista oficial para el Mundial 2026 que Giovani Lo Celso heredará la camiseta número 11 de Ángel Di María para defender el título mundial.
- Mientras 16 campeones del mundo conservan sus números históricos, como Messi con la 10, se renovaron 10 casacas debido a bajas clave como las de Di María, Armani y Acuña.
- Esta reconfiguración numérica marca el inicio de una transición generacional y la consolidación de una nueva identidad para afrontar la defensa de la corona en Norteamérica.
Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la expectativa alrededor de la selección argentina entró en su etapa de definiciones más simbólicas. Tras la oficialización de la lista de 26 convocados por Lionel Scaloni, se dio a conocer los dorsales que lucirán los futbolistas en Norteamérica. Lejos de ser un simple detalle administrativo, el desglose numérico revela una profunda transición: mientras 16 campeones del mundo conservan su mística intacta, un grupo de 10 futbolistas se encargará de estrenar camiseta o de heredar casacas con un peso específico enorme en la historia reciente del ciclo.
El cambio más emblemático del recambio se dará en el sector izquierdo del ataque. La histórica camiseta número "11" que dejó vacante Ángel Di María tras su retiro del seleccionado ya tiene dueño: Giovani Lo Celso. El mediocampista del Real Betis, quien masticó la frustración de perderse la cita de Qatar 2022 por una lesión de último momento, asumirá la responsabilidad de portar el dorsal del "Fideo".
Las otras variantes significativas aparecen en nombres que ingresan por primera vez al ecosistema mundialista: Valentín Barco heredará la número "8" que pertenecía a Marcos Acuña, el juvenil Nicolás Paz se adueñará de la "18" de Guido Rodríguez y José Manuel López lucirá la "21" que supo vestir Paulo Dybala.
Continuidad táctica y nuevos guardianes
En la columna vertebral del equipo, la matemática de la Scaloneta se mantiene inalterable. Los grandes referentes del proceso preservan sus insignias habituales: Rodrigo De Paul seguirá con la "7", Julián Álvarez con la "9", Enzo Fernández con la "24", Alexis Mac Allister con la "20" y el capitán Lionel Messi portará, lógicamente, la emblemática "10".
En el fondo, la zaga tampoco altera sus registros, con Cristian Romero (13), Nicolás Otamendi (19) y Nahuel Molina (26) firmes con sus viejos números. La única modificación sustancial en la primera línea defensiva corre por cuenta de Lisandro Martínez, quien pasará a usar la número "6" (vacante tras la ausencia de Germán Pezzella), dejando su anterior "25" en manos del ingresante Facundo Medina.}
El arco también presenta su propia reconfiguración de nombres. Tras la salida de Franco Armani de las convocatorias estelares, Juan Musso se quedará con la camiseta número "1", mientras que Gerónimo Rulli mantendrá la "12" y Emiliano "Dibu" Martínez blindará los tres palos con su ya legendaria e inamovible número "23".
Con el mapa numérico completamente trazado, Argentina ya sabe cómo vestirá su ilusión de cara al debut en el Grupo J, donde iniciará la defensa de la corona con la chapa de campeón pero con un plantel renovado que empieza a moldear su propia identidad.
Uno por uno: la lista completa de los dorsales
1. Juan Musso
2. Leonardo Balerdi
3. Nicolás Tagliafico
4. Gonzalo Montiel
5. Leandro Paredes
6. Lisandro Martínez
7. Rodrigo De Paul
8. Valentín Barco
9. Julián Álvarez
10. Lionel Messi
11. Giovani Lo Celso
12. Gerónimo Rulli
13. Cristian Romero
14. Exequiel Palacios
15. Nicolás González
16. Thiago Almada
17. Giuliano Simeone
18. Nico Paz
19. Nicolás Otamendi
20. Alexis Mac Allister
21. José Manuel López
22. Lautaro Martínez
23. Emiliano Martínez
24. Enzo Fernández
25. Facundo Medina
26. Nahuel Molina