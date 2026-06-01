El tercer rival de la selección argentina sufrió una dura goleada ante Suiza y encendió las alarmas de cara al Mundial

Con una postura mucho más ambiciosa, adelantando las líneas y poblando el campo helvético, el conjunto asiático logró descontar rápidamente y modificó la pálida imagen del capítulo inicial. Aunque careció de la profundidad necesaria para ponerse a tiro del empate, Jordania asumió el protagonismo del juego y dominó el trámite durante gran parte del complemento. Ya sobre el cierre, un error conceptual en el fondo le permitió a Suiza decorar el resultado con el 4 a 1 definitivo, un castigo algo excesivo para lo que había sido el desarrollo de la segunda mitad.