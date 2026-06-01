El tercer rival de la selección argentina sufrió una dura goleada ante Suiza y encendió las alarmas de cara al Mundial

Resumen para apurados
- Jordania, rival de Argentina en el Mundial 2026, cayó 4-1 ante Suiza en un amistoso en Europa a días del debut, encendiendo alarmas por sus severas falencias defensivas.
- El equipo de Jamal Sellami mostró fragilidad en el primer tiempo con un esquema defensivo que se derrumbó tras el primer gol, aunque mejoró en el complemento con los cambios.
- Lionel Scaloni tomó nota de las debilidades del rival para el cierre de grupo el 27 de junio, mientras Jordania buscará recuperarse en su próximo amistoso ante Colombia.
Mientras la antesala del Mundial 2026 se consume entre ensayos y ajustes de último momento, el búnker de la selección argentina tomó nota detallada de lo ocurrido en Europa. Jordania, el tercer escollo del equipo de Lionel Scaloni en la fase de grupos, sufrió un duro traspié al caer por 4 a 1 ante Suiza en condición de visitante. El encuentro dejó un nutrido material de análisis: expuso las severas limitaciones estructurales de los asiáticos cuando son golpeados, pero también su capacidad de reacción mediante las variantes.
Un primer tiempo de desatenciones y derrumbe táctico
En los primeros movimientos del encuentro, el esquema dispuesto por Jamal Sellami mostró con nitidez la propuesta defensiva que presumiblemente planteará en la Copa del Mundo. Jordania se plantó con un marcado 5-3-1-1: un bloque extremadamente corto, refugiado en su propio campo y con la premisa de asfixiar la gestación rival mediante la presión interna, apostando de forma exclusiva a las transiciones rápidas comandadas por sus dos figuras, Ali Iyad Olwan y Mousa Al-Tamari.
Sin embargo, el libreto conservador resistió menos de media hora. Una vez que Suiza logró romper el cero a través de un penal, la estantería jordana se derrumbó por completo. El equipo sufrió un inmediato apagón táctico, quedó peligrosamente partido a la mitad y desnudó graves desajustes defensivos al retroceder. Los europeos detectaron de inmediato esa fragilidad estructural y liquidaron el pleito en ráfagas, yéndose al descanso con una contundente ventaja de 3 a 0.
Oxígeno con las variantes y una imagen renovada
El segundo tiempo ofreció una tónica completamente diferente, propiciada por el masivo carrusel de modificaciones en ambas delegaciones. El recambio le sentó muy bien a Jordania, que renovó energías e ideas con el ingreso de nueve futbolistas desde el banco de suplentes.
Con una postura mucho más ambiciosa, adelantando las líneas y poblando el campo helvético, el conjunto asiático logró descontar rápidamente y modificó la pálida imagen del capítulo inicial. Aunque careció de la profundidad necesaria para ponerse a tiro del empate, Jordania asumió el protagonismo del juego y dominó el trámite durante gran parte del complemento. Ya sobre el cierre, un error conceptual en el fondo le permitió a Suiza decorar el resultado con el 4 a 1 definitivo, un castigo algo excesivo para lo que había sido el desarrollo de la segunda mitad.
La hoja de ruta de los asiáticos
El camino preparatorio de Jordania continuará el próximo 7 de junio, cuando se mida ante Colombia en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos. Posteriormente, la delegación se enfocará de lleno en su exigente fixture mundialista:
17 de Junio: Debut ante Austria
23 de Junio: Segunda fecha ante Argelia
27 de Junio: Cierre del Grupo ante Argentina