Las cinco promesas del fútbol argentino que Scaloni sumará a la Selección antes del Mundial

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni convocará a cinco juveniles del fútbol argentino para los amistosos de junio en EE. UU. previos al Mundial 2026, buscando evaluar el recambio de la Selección.
- La lista definitiva superará los 30 futbolistas para enfrentar a Honduras e Islandia. Entre los citados destacan Aranda, Ovando, Escobar, Freitas, Beltrán y el volante Capaldo.
- La estrategia busca asegurar variantes ante lesiones de último momento y comenzar la transición generacional del plantel al integrar a las promesas con los referentes.
A las puertas del Mundial 2026, Lionel Scaloni pateará el tablero de la selección argentina con una convocatoria extendida para la última doble fecha de amistosos. El combinado nacional no se limitará a los 26 futbolistas que conformarán la lista definitiva para el torneo, sino que viajará con una nómina XL de más de 30 jugadores de cara a los encuentros del sábado 6 de junio contra Honduras y del martes 9 de junio frente a Islandia.
Según informó el periodista especializado en la cobertura "albiceleste" Gastón Edul, el cuerpo técnico campeón del mundo decidió aprovechar estos compromisos de preparación para blindar y evaluar a las grandes apariciones de la nueva generación. La principal novedad radica en la fuerte presencia del fútbol doméstico, con cinco juveniles que vienen destacándose en la Liga Profesional, sumados a un nombre con rodaje en el Viejo Continente.
Entre las caras nuevas del medio local sobresalen el lateral Tomás Aranda (Boca), el mediocampista Ignacio Ovando (Rosario Central), el extremo Simón Escobar (Vélez Sarsfield) y la dupla juvenil de River compuesta por Joaquín Freitas y el arquero Santiago Beltrán. A este grupo de promesas se acoplará Nicolás Capaldo, de gran presente e intensidad europea vistiendo la camiseta del Hamburgo de Alemania.
La estrategia de Scaloni persigue un doble propósito. Por un lado, mantener la exigencia interna y estirar el margen de evaluación ante cualquier imprevisto físico de último momento en la base titular. Por el otro, empezar a otorgarles "vuelo de Selección" a quienes están llamados a ser el recambio natural en el mediano plazo. Los amistosos en Estados Unidos serán la plataforma perfecta para que estos jóvenes sumen entrenamientos y concentraciones al lado de los referentes históricos del plantel.