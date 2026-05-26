DeportesFútbol

Las cinco promesas del fútbol argentino que Scaloni sumará a la Selección antes del Mundial

El DT de la "Albiceleste" decidió extender la convocatoria de cara a los duelos amistosos que afrontará el equipo previos a la gran cita mundialista.

NUEVA GENERACIÓN. Lionel Scaloni convocará a jóvenes del fútbol local para completar el plantel que se entrenará en los amistosos previos al inicio del Mundial.
NUEVA GENERACIÓN. Lionel Scaloni convocará a jóvenes del fútbol local para completar el plantel que se entrenará en los amistosos previos al inicio del Mundial.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni convocará a cinco juveniles del fútbol argentino para los amistosos de junio en EE. UU. previos al Mundial 2026, buscando evaluar el recambio de la Selección.
  • La lista definitiva superará los 30 futbolistas para enfrentar a Honduras e Islandia. Entre los citados destacan Aranda, Ovando, Escobar, Freitas, Beltrán y el volante Capaldo.
  • La estrategia busca asegurar variantes ante lesiones de último momento y comenzar la transición generacional del plantel al integrar a las promesas con los referentes.
Resumen generado con IA

A las puertas del Mundial 2026, Lionel Scaloni pateará el tablero de la selección argentina con una convocatoria extendida para la última doble fecha de amistosos. El combinado nacional no se limitará a los 26 futbolistas que conformarán la lista definitiva para el torneo, sino que viajará con una nómina XL de más de 30 jugadores de cara a los encuentros del sábado 6 de junio contra Honduras y del martes 9 de junio frente a Islandia.

Según informó el periodista especializado en la cobertura "albiceleste" Gastón Edul, el cuerpo técnico campeón del mundo decidió aprovechar estos compromisos de preparación para blindar y evaluar a las grandes apariciones de la nueva generación. La principal novedad radica en la fuerte presencia del fútbol doméstico, con cinco juveniles que vienen destacándose en la Liga Profesional, sumados a un nombre con rodaje en el Viejo Continente.

Entre las caras nuevas del medio local sobresalen el lateral Tomás Aranda (Boca), el mediocampista Ignacio Ovando (Rosario Central), el extremo Simón Escobar (Vélez Sarsfield) y la dupla juvenil de River compuesta por Joaquín Freitas y el arquero Santiago Beltrán. A este grupo de promesas se acoplará Nicolás Capaldo, de gran presente e intensidad europea vistiendo la camiseta del Hamburgo de Alemania.

La estrategia de Scaloni persigue un doble propósito. Por un lado, mantener la exigencia interna y estirar el margen de evaluación ante cualquier imprevisto físico de último momento en la base titular. Por el otro, empezar a otorgarles "vuelo de Selección" a quienes están llamados a ser el recambio natural en el mediano plazo. Los amistosos en Estados Unidos serán la plataforma perfecta para que estos jóvenes sumen entrenamientos y concentraciones al lado de los referentes históricos del plantel.

Temas Selección Argentina de fútbolLionel ScaloniMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alarma en la Selección: Dibu Martínez sufrió una fractura en un dedo y peligra su participación en los amistosos previos al Mundial

Alarma en la Selección: "Dibu" Martínez sufrió una fractura en un dedo y peligra su participación en los amistosos previos al Mundial

El gesto oculto de Lionel Messi tras el título en el Mundial Qatar 2022: qué hizo con el premio económico

El gesto oculto de Lionel Messi tras el título en el Mundial Qatar 2022: qué hizo con el premio económico

Cada vez que Lionel Messi se toca una pierna, Argentina se paraliza

Cada vez que Lionel Messi se toca una pierna, Argentina se paraliza

La selección argentina en el Mundial 2026: cuándo se reúne el plantel y cuándo viaja a Estados Unidos

La selección argentina en el Mundial 2026: cuándo se reúne el plantel y cuándo viaja a Estados Unidos

Qué tiene Lionel Messi: los resultados de los primeros estudios llevaron algo de tranquilidad a Scaloni

Qué tiene Lionel Messi: los resultados de los primeros estudios llevaron algo de tranquilidad a Scaloni

Lo más popular
Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal
1

Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal

Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana
2

Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana

Dos trabajos, un hijo y una carrera: la historia de una psicóloga que encontró en el pluriempleo la forma de progresar
3

Dos trabajos, un hijo y una carrera: la historia de una psicóloga que encontró en el pluriempleo la forma de progresar

Tucumán desapareció en el mapa de Milei
4

Tucumán desapareció en el mapa de Milei

Recuerdos fotográficos: la casa de Juan Heller, donde en 1917 funcionó un breve gobierno paralelo
5

Recuerdos fotográficos: la casa de Juan Heller, donde en 1917 funcionó un breve gobierno paralelo

Más Noticias
Nació en Santa Lucía, tiene 16 años, mide 2,04 metros, llegó a Quimsa y es una de las grandes promesas del básquet tucumano

Nació en Santa Lucía, tiene 16 años, mide 2,04 metros, llegó a Quimsa y es una de las grandes promesas del básquet tucumano

El Ogro Fabbiani dio el gran salto a Europa y debutará como entrenador en la Champions League

El "Ogro" Fabbiani dio el gran salto a Europa y debutará como entrenador en la Champions League

Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal

Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal

Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana

Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana

Inter Miami confirmó cuál es la lesión de Lionel Messi a días del Mundial 2026

Inter Miami confirmó cuál es la lesión de Lionel Messi a días del Mundial 2026

Con gol de Leonel Sir, San Martín alcanzó la punta en la Liga Tucumana

Con gol de Leonel Sir, San Martín alcanzó la punta en la Liga Tucumana

Recuerdos fotográficos: la casa de Juan Heller, donde en 1917 funcionó un breve gobierno paralelo

Recuerdos fotográficos: la casa de Juan Heller, donde en 1917 funcionó un breve gobierno paralelo

Dos trabajos, un hijo y una carrera: la historia de una psicóloga que encontró en el pluriempleo la forma de progresar

Dos trabajos, un hijo y una carrera: la historia de una psicóloga que encontró en el pluriempleo la forma de progresar

Comentarios