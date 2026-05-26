Las cinco promesas del fútbol argentino que Scaloni sumará a la Selección antes del Mundial

La estrategia de Scaloni persigue un doble propósito. Por un lado, mantener la exigencia interna y estirar el margen de evaluación ante cualquier imprevisto físico de último momento en la base titular. Por el otro, empezar a otorgarles "vuelo de Selección" a quienes están llamados a ser el recambio natural en el mediano plazo. Los amistosos en Estados Unidos serán la plataforma perfecta para que estos jóvenes sumen entrenamientos y concentraciones al lado de los referentes históricos del plantel.