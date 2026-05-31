La Selección Argentina ya está en Kansas: cuándo y dónde jugará los últimos amistosos antes del Mundial 2026

La espera terminó. Después de más de 11 horas de vuelo y con buena parte del plantel ya reunido, la selección argentina aterrizó en Kansas City y puso oficialmente en marcha su camino en el Mundial 2026. Desde ahora, el reloj empieza a correr distinto; ya no habrá listas ni especulaciones. Quedan entrenamientos, amistosos y una cuenta regresiva que terminará el 16 de junio frente a Argelia.