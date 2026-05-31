La Selección Argentina ya está en Kansas: cuándo y dónde jugará los últimos amistosos antes del Mundial 2026

Resumen para apurados
- La selección argentina de fútbol arribó a Kansas, EE. UU., para iniciar su preparación y disputar los últimos amistosos previos al Mundial 2026, que comenzará en junio.
- El plantel de Scaloni se hospedará en Kansas y disputará dos partidos preparatorios: el primero ante Honduras en Texas y el segundo contra Islandia en Alabama.
- Estos partidos definirán el equipo de cara al debut del 16 de junio ante Argelia. La logística en Kansas busca reducir el desgaste físico del plantel campeón del mundo.
La espera terminó. Después de más de 11 horas de vuelo y con buena parte del plantel ya reunido, la selección argentina aterrizó en Kansas City y puso oficialmente en marcha su camino en el Mundial 2026. Desde ahora, el reloj empieza a correr distinto; ya no habrá listas ni especulaciones. Quedan entrenamientos, amistosos y una cuenta regresiva que terminará el 16 de junio frente a Argelia.
Con Lionel Scaloni al frente y el grupo instalado en suelo estadounidense, el campeón del mundo comenzó a transitar una etapa que históricamente el cuerpo técnico considera clave: llegar al debut con el equipo afinado física, táctica y emocionalmente.
Kansas, el centro de operaciones
La delegación se alojará en el Origin Hotel y trabajará diariamente en el Compass Minerals National Performance Center, el moderno complejo que pertenece al Sporting Kansas City. Allí comenzará la puesta a punto antes de salir a disputar los dos amistosos previstos como última escala previa al estreno mundialista.
El primero llegará el sábado. Argentina viajará hasta Texas para enfrentar a Honduras en el Kyle Field, uno de los estadios universitarios más impactantes de Estados Unidos. El recinto pertenece a la Universidad Texas A&M y, tras distintas ampliaciones, hoy tiene capacidad para más de 102 mil espectadores.
La idea del cuerpo técnico será aprovechar ese duelo para empezar a darle forma al equipo que imagina para el Mundial y comenzar a sumar minutos de competencia después del cierre de temporada europeo. El segundo ensayo tendrá una carga simbólica especial.
El martes 9 enfrentará a Islandia en el estadio Jordan-Hare de la Universidad de Auburn, en Alabama. Será el reencuentro con aquel rival que sorprendió al equipo de Jorge Sampaoli en el debut de Rusia 2018 y que terminó marcando el tono de una Copa del Mundo frustrante para Argentina.
Para llegar a ese compromiso, el plantel realizará un traslado cercano a las seis horas y media de vuelo, y después de ese partido ya no habrá más margen para pruebas.
Un cronograma exigente en el Mundial 2026
La delegación regresará el miércoles 10 a Kansas y comenzará la preparación definitiva para el estreno frente a Argelia, previsto para el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium, la casa de los Kansas City Chiefs de la NFL.
Luego llegará una agenda exigente pero diseñada para reducir desgaste. El lunes 22 de junio Argentina enfrentará a Austria en el Dallas Stadium y cinco días después cerrará la fase de grupos frente a Jordania en ese mismo escenario. Entre ambos partidos, el equipo volverá siempre a Kansas, una decisión pensada para sostener rutinas, descanso y estabilidad logística.
Scaloni ya dejó en claro cómo vive este momento. “He estado en el otro Mundial como entrenador y fui como jugador. Argentina va como animador del torneo más allá de que sea el campeón del mundo. Hay otras selecciones con nivel para ser campeonas”, explicó.