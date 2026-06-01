El DT de Argelia se fastidió con la prensa al ser consultado por la selección argentina en la previa del Mundial

A pocos días del inicio del Mundial 2026, el clima de competencia ya se vive con intensidad en cada seleccionado. Vladimir Petkovic, entrenador de Argelia —primer escollo de la selección argentina en el Grupo J—, evidenció su marcado malestar con la prensa local e internacional durante la conferencia de prensa en la que oficializó la nómina de futbolistas convocados para la gran cita. El estratega serbio lamentó el "monólogo mediático" centrado en el choque ante el vigente campeón del mundo, advirtiendo que esa postura desmerece el potencial del resto de los integrantes de la zona.