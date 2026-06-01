El DT de Argelia se fastidió con la prensa al ser consultado por la selección argentina en la previa del Mundial

Resumen para apurados
- Vladimir Petkovic, DT de Argelia, criticó a la prensa en conferencia antes del Mundial 2026 por enfocarse solo en Argentina, descuidando a los rivales del Grupo J.
- En la presentación de convocados para el debut del 16 de junio, Petkovic elogió a Scaloni pero advirtió que no deben subestimar los partidos clave ante Austria y Jordania.
- Esta postura busca descomprimir la presión mediática y asegurar la concentración de Argelia, liderada por Riyad Mahrez, para sellar su clasificación a la siguiente fase.
A pocos días del inicio del Mundial 2026, el clima de competencia ya se vive con intensidad en cada seleccionado. Vladimir Petkovic, entrenador de Argelia —primer escollo de la selección argentina en el Grupo J—, evidenció su marcado malestar con la prensa local e internacional durante la conferencia de prensa en la que oficializó la nómina de futbolistas convocados para la gran cita. El estratega serbio lamentó el "monólogo mediático" centrado en el choque ante el vigente campeón del mundo, advirtiendo que esa postura desmerece el potencial del resto de los integrantes de la zona.
El reclamo táctico de Petkovic
"Me preocupa mucho que todo el mundo se concentre sobre el juego contra Argentina; para mí, los partidos ante Austria y Jordania no son menos importantes", disparó con firmeza el entrenador ante la primera requisitoria periodística sobre el debut del próximo 16 de junio en Kansas City.
Lejos de aplacar los ánimos, el fastidio de Petkovic se profundizó ante una nueva consulta sobre el equipo de Lionel Scaloni: "Me molesta bastante que se reduzca nuestro grupo hablando únicamente de Argentina. Los cruces contra Austria y Jordania no serán nada fáciles, al contrario de lo que muchos imaginan".
La queja del DT no responde a un mero capricho, sino a una estricta lógica de competitividad. Según explicó, el combinado africano está "obligado y comprometido a evitar la derrota" en los otros dos juegos si pretende sellar la clasificación. "Desperdiciaremos mucho esfuerzo si centramos toda la atención en un solo partido", sentenció.
Elogios para Scaloni y dudas en el ataque
A pesar de su evidente irritación por el enfoque de los cronistas, Petkovic no escatimó en elogios para su colega argentino. "Tenemos la suerte de enfrentarnos al vigente campeón; lo que está haciendo el seleccionador argentino es grandioso y me alegro mucho por él. Scaloni fue un gran jugador y una persona magnífica, y luego se convirtió en un gran entrenador. Lo que ha logrado con Argentina es casi un milagro", confesó.
Respecto al plano estrictamente futbolístico de cara al estreno mundialista, el seleccionador reconoció que mantiene un dilema en la zona de fuego: "Aún no he decidido quién será el atacante titular contra Argentina". Esa incógnita convive con una nómina que tiene como bandera absoluta al experimentado extremo Riyad Mahrez (Al-Ahli), quien ostenta más de 90 batallas internacionales y 32 goles con la camiseta verde.