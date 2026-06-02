“No podía hablar”: tres figuras de la Selección revelaron qué pasó en el vestuario antes de la final de Qatar

A pesar de que las indicaciones fueron escasas, los futbolistas aseguran que el mensaje llegó igual. "Fue una charla técnica a su manera, transmitió lo que él quería", explicó De Paul. Con el paso del tiempo, aquella escena quedó como una de las postales más humanas de la Scaloneta. Incluso Samuel bromeó al recordarla: "Creo que fue la peor charla técnica del mundo". Horas más tarde, Argentina derrotó a Francia por penales y levantó la tercera Copa del Mundo de su historia.