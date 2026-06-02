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“No podía hablar”: tres figuras de la Selección revelaron qué pasó en el vestuario antes de la final de Qatar

La serie documental "El método Scaloni" mostró detalles inéditos de uno de los momentos más importantes en la historia de la selección argentina.

“No podía hablar”: tres figuras de la Selección revelaron qué pasó en el vestuario antes de la final de Qatar
Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • Messi, Martínez y De Paul revelaron en un documental que el cuerpo técnico de Scaloni no pudo dar la charla previa a la final de Qatar 2022 debido a la emoción y el llanto.
  • Scaloni intentó dar indicaciones tácticas pero se quebró al nombrar a los jugadores. Pablo Aimar y Walter Samuel tampoco pudieron hablar por el llanto a minutos de jugar.
  • Esta revelación humaniza aún más el proceso de la Selección campeona del mundo y destaca la conexión emocional del plantel antes de vencer a Francia para coronarse en Qatar.
Resumen generado con IA

La obtención del Mundial de Qatar 2022 dejó innumerables historias para contar y una de ellas acaba de salir a la luz. En la serie documental "El método Scaloni", varios integrantes de la Selección argentina revelaron cómo fue la charla técnica previa a la final frente a Francia, un momento que estuvo marcado más por la emoción que por las indicaciones tácticas.

Los testimonios de Emiliano Martínez, Lionel Messi y Rodrigo De Paul coincidieron en un punto: el cuerpo técnico prácticamente no pudo completar el tradicional discurso previo al encuentro debido a la carga emocional que significaba estar a minutos de disputar una final del mundo.

"Scaloni estaba hablando, dice cómo va a jugar el equipo y empieza a nombrar a cada uno. A Di María le dijo que encarara siempre porque el partido estaba por ese lado. Habló dos minutos y empezó a llorar", recordó Martínez entre risas durante el documental.

El propio Messi también aportó detalles de aquella escena. "Cuando va a hablar medio que dice: 'No puedo, no puedo. Pablo, hablá vos'. Y le contesta: 'Yo tampoco'", contó el capitán argentino, al describir el momento que vivían Lionel Scaloni y Pablo Aimar en la intimidad del vestuario.

Una charla que terminó siendo histórica

Según relataron los jugadores, la emoción fue pasando de una persona a otra dentro del cuerpo técnico. Tras los intentos fallidos de Scaloni y Aimar, llegó el turno de Walter Samuel, quien tampoco pudo hacerse cargo del mensaje. Finalmente, hasta el videoanalista Matías Manna intentó tomar la palabra, aunque los nervios también le jugaron una mala pasada.

A pesar de que las indicaciones fueron escasas, los futbolistas aseguran que el mensaje llegó igual. "Fue una charla técnica a su manera, transmitió lo que él quería", explicó De Paul. Con el paso del tiempo, aquella escena quedó como una de las postales más humanas de la Scaloneta. Incluso Samuel bromeó al recordarla: "Creo que fue la peor charla técnica del mundo". Horas más tarde, Argentina derrotó a Francia por penales y levantó la tercera Copa del Mundo de su historia.

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