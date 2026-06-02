Narcotráfico: José Cano denunció un "vacío tecnológico" en el NOA y exigió golpear la ruta del dinero

Cano advirtió que el desmantelamiento del sistema integrado de vigilancia fronteriza dejó al NOA desprotegido, al provocar un corrimiento de los Tráficos Aéreos Irregulares (TAI) hacia "zonas ciegas". En ese sentido, apuntó contra la gestión del Ministerio de Seguridad de la Nación. “Nos encontramos ante funcionarios que no dan respuesta. A pesar de las reuniones mantenidas con Patricia Bullrich, la realidad es que el Gobierno se escuda detrás de parches estadísticos para ocultar que no existe una estrategia real”.