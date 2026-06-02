Narcotráfico: José Cano denunció un "vacío tecnológico" en el NOA y exigió golpear la ruta del dinero

Resumen para apurados
- El legislador José Cano denunció la falta de radares contra el narcotráfico en el Norte Argentino y exigió atacar la ruta del dinero ante la inacción del Gobierno nacional.
- La crítica surge tras el desmantelamiento de la vigilancia fronteriza, que facilita vuelos ilegales. Cano cuestionó que la Nación use estadísticas y no inteligencia financiera.
- El legislador impulsa un proyecto para controlar el lavado de activos y frenar el narcotráfico, advirtiendo que la falta de radares profundiza las adicciones en la región.
“Si las avionetas no se estrellaran o no fueran expuestas por los medios, el Gobierno nacional seguiría diciendo que acá no pasa nada”. Con esa dureza, el legislador José Cano volvió a poner en el centro del debate la vulnerabilidad de las fronteras en el Norte Argentino (NOA) frente al narcotráfico.
Según el referente radical, la región atraviesa un preocupante vacío de vigilancia tecnológica que permite al narcotráfico operar "con la impunidad de una moto sin luces en la noche".
Cano advirtió que el desmantelamiento del sistema integrado de vigilancia fronteriza dejó al NOA desprotegido, al provocar un corrimiento de los Tráficos Aéreos Irregulares (TAI) hacia "zonas ciegas". En ese sentido, apuntó contra la gestión del Ministerio de Seguridad de la Nación. “Nos encontramos ante funcionarios que no dan respuesta. A pesar de las reuniones mantenidas con Patricia Bullrich, la realidad es que el Gobierno se escuda detrás de parches estadísticos para ocultar que no existe una estrategia real”.
Más allá de los decomisos
Según el parlamentario, la lucha contra el crimen organizado no puede limitarse al secuestro de cargamentos en las rutas. "El éxito no se mide en decomisos aislados. Hay que asfixiar la ruta del dinero mediante inteligencia criminal y análisis financiero para desarticular las estructuras económicas que sostienen este negocio", remarcó.
Además, Cano presentó recientemente un proyecto de ley para que Tucumán adhiera al "Consejo Federal de Delitos Económicos". Según explicó, herramientas locales como el "Operativo Lapacho" terminan siendo "esfuerzos aislados" si la Nación no colabora activamente en las zonas limítrofes y en el control del lavado de activos.
El impacto social
Finalmente, el legislador vinculó la falta de control fronterizo con el aumento del consumo de drogas en la provincia. Advirtió que, mientras no se implemente una estrategia integral que incluya radares y pistas de aterrizaje bajo control, las adicciones seguirán golpeando a las familias más vulnerables.
“La lucha contra el narcotráfico también implica proteger a quienes sufren este flagelo. Es urgente que la provincia unifique un reclamo formal ante las autoridades nacionales para recuperar el escudo tecnológico que el Norte ha perdido”, aseguró.