Política

"No duermo, no como": un intendente rompió en llanto al hablar de los despidos en Río Tercero

Mario Rivarola se quebró durante una entrevista y advirtió sobre el impacto social y económico tras el cierre de la Unidad Turística Embalse.

MARIO RIVAROLA. El intendente de Río Tercero rompió en llanto durante una entrevista y advirtió sobre el impacto social y económico tras el cierre de la Unidad Turística Embalse.
MARIO RIVAROLA. El intendente de Río Tercero rompió en llanto durante una entrevista y advirtió sobre el impacto social y económico tras el cierre de la Unidad Turística Embalse. IMAGEN TOMADA DE LA NACIÓN
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El intendente de Río Tercero, Mario Rivarola, se quebró este sábado por la crisis social y los despidos del Gobierno nacional en la Unidad Turística Embalse.
  • La medida afectó a 40 empleados tras el decreto que autoriza la venta del complejo. Rivarola alertó sobre la baja de coparticipación y el colapso del sistema de salud local.
  • El conflicto expone la tensión fiscal entre Nación y los municipios. Otros intendentes respaldaron el reclamo, advirtiendo sobre el severo impacto del ajuste en el interior.
Resumen generado con IA

El intendente de la ciudad cordobesa de Río Tercero, Mario Rivarola, se quebró este sábado durante una entrevista en la que habló sobre los despidos dispuestos por el Gobierno nacional en el complejo turístico de Embalse. Entre lágrimas, aseguró que “no duerme ni come” por la situación social que atraviesa la región y cuestionó la falta de respuestas por parte de la administración nacional.

“Tengo tanta angustia; que te corten las rutas, que la gente se quede sin trabajo, estoy muy triste, es como que me supera todo esto. Me voy a Buenos Aires, viajo, hago todo lo que tengo que hacer para hacer las cosas bien. Lo único que necesito es que le den laburo a la gente”, expresó el jefe comunal en declaraciones al streaming de La Voz del Interior.

Visiblemente afectado, agregó: “Estoy muy triste porque no me da el cuerpo. No sé qué hacer, te juro, porque no duermo, no como. De la coparticipación me entraron $220 millones, de Nación le bajaron la coparticipación a las provincias y la provincia nos tuvo que bajar a nosotros. Tengo $330 millones por mes en sueldos, tengo que sacar todos los meses crédito en el Banco de Córdoba para poder pagar los sueldos a los chicos que ganan miseria también. ¿Cómo puede ser?”.

Rivarola también describió la situación crítica que atraviesa el sistema de salud local. “Tengo el hospital superado, entre 75 y 100 personas por día estamos atendiendo porque no doy abasto. No duermo, eran las 4 de la mañana y estaba despierto porque digo: ‘No sé qué hacer’. Estoy desesperado, es muy duro”, afirmó con la voz quebrada.

Los despidos en Embalse

El conflicto se profundizó luego de que el Gobierno nacional avanzara con medidas vinculadas a la Unidad Turística Embalse. El 26 de mayo fueron despedidos los 40 empleados que trabajaban en el complejo, menos de un mes después de que la administración de Javier Milei habilitara su venta.

La decisión se formalizó mediante el Decreto 322/2026, que autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a “disponer, enajenar y/o transferir” 10 propiedades pertenecientes al Estado nacional para que pasen a manos privadas. Según el texto oficial, el objetivo es “eficientizar el rol del Estado y ahorrar los costos y gastos”. Entre los inmuebles incluidos figura Embalse de Río Tercero.

En medio de la crisis, Rivarola exhortó al Gobierno nacional a trabajar de manera coordinada con las provincias y reclamó mayor diálogo político.

“Que los senadores y diputados se junten realmente a ver los problemas que tiene la gente, que no se peleen más. Que desde el Gobierno nacional no peleen al interior, porque el interior somos los que bancamos al Gobierno nacional. Que escuchen a los gobernadores”, sostuvo el intendente, dirigente identificado con el peronismo.

Las declaraciones del jefe comunal cordobés también generaron repercusiones en otros sectores políticos. El intendente bonaerense de Castelli, Francisco Echarren, respaldó públicamente su reclamo y calificó como “desgarradoras” sus palabras.

“El abandono del gobierno nacional en el interior es devastador, sin la contención de los intendentes Milei se cae como un piano”, publicó en sus redes sociales.

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