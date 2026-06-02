Preocupación por la internacionalización del ébola: médicos desbordados por el conflicto armado

Ya lleva más de dos semanas declarada la emergencia de salud pública de importancia internacional por la propagación del ébola en el Congo. Pese a los esfuerzos, las tareas sanitarias siguen siendo infructuosas. Los conflictos armados en el país africano obligaron al director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a viajar personalmente al sitio de crisis para rogar por un alto al fuego y frenar el riesgo de que la enfermedad se propague de forma internacional.