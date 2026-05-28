Cómo se combaten los contagios de ébola en el Congo en medio de la ola de violencia

El reciente anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre un brote de ébola en la República Democrática del Congo mantiene en vilo a la salud mundial. Cientos de muertes se produjeron ya en el país a raíz de la aparición de la cepa Bundibugyo, altamente contagiosa. El tratamiento y la prevención se vuelven tareas de riesgo debido a múltiples factores, entre ellos la desconfianza de la población congoleña y una inestable situación política.