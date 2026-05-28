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Cómo se combaten los contagios de ébola en el Congo en medio de la ola de violencia

La desconfianza de la población, los ataques armados y el retiro de ayuda internacional complican el control de un brote de la cepa Bundibugyo en un país en conflicto.

Cómo se combaten los contagios de ébola en el Congo en medio de la ola de violencia
Foto: Moses Sawasawa - AP
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La OMS alertó sobre un brote de ébola en el Congo que ya causó cientos de muertes, cuyo control peligra por la violencia de grupos armados y la desconfianza de la población.
  • Ataques de grupos rebeldes en Ituri provocaron la huida de médicos y el abandono de hospitales, agravado por el retiro de la ayuda humanitaria de las potencias internacionales.
  • Expertos advierten que el recorte de fondos y la inseguridad debilitan la capacidad de respuesta sanitaria, lo que podría expandir la epidemia y empeorar la crisis humanitaria.
Resumen generado con IA

El reciente anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre un brote de ébola en la República Democrática del Congo mantiene en vilo a la salud mundial. Cientos de muertes se produjeron ya en el país a raíz de la aparición de la cepa Bundibugyo, altamente contagiosa. El tratamiento y la prevención se vuelven tareas de riesgo debido a múltiples factores, entre ellos la desconfianza de la población congoleña y una inestable situación política.

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La cepa Bundibugyo no tiene tratamiento específico ni vacuna aprobada. Pero la crisis de salud es solo una de las partes que someten al centro de África. La violencia a raíz del descreimiento y el desconocimiento de la población sobre la enfermedad aportan su peso. Pese al anuncio de la OMS, grupos armados atacaron e incendiaron tiendas de campaña del Congo donde se atendían pacientes potencialmente contagiados que permanecían en aislamiento.

Ébola y violencia creciente en el Congo

La región este de la República Democrática del Congo se encuentra en disputa. Aunque el gobierno local mantiene el control sobre la región, su estabilidad política está amenazada por grupos civiles armados, algunos de ellos dependientes de gestiones internacionales.

La organización Médicos Sin Fronteras ya había hecho una advertencia sobre la región. Ituri, donde se registra la mayor cantidad de casos sospechosos de ébola, fue declarada un sitio inseguro. La ola de ataques creció en los últimos años, provocando la emigración de médicos y la consecuente despoblación de hospitales.

Una de las principales amenazas del Congo es la intervención del grupo extremista Estado Islámico con su brazo armado de rebeldes, el M23. La agrupación domina algunas regiones del este congoleño junto a las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo vinculado al Estado Islámico.

Falta de ayuda internacional en el Congo

Gabriela Arenas, una de las coordinadoras regionales de la Cruz Roja, declaró que las comunidades en el Congo enfrentan inseguridad y desplazamiento, a los que se suma la atención frágil del sistema de salud.

Además, las grandes potencias decidieron retirar parte de la ayuda humanitaria que ofrecían al Congo. Las acciones internacionales resultaron devastadoras para la atención y el resguardo de pacientes.

El director de salud pública de Physicians for Human Rights, Thomas McHale, declaró que estas reducciones de recursos “redujeron la capacidad de detectar y responder a brotes de enfermedades infecciosas”.

Fuente: Los Ángeles Times

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