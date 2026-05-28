Alerta mundial por el ébola: la OMS advirtió que el brote avanza más rápido de lo esperado
La OMS advirtió que el brote de ébola en la República Democrática del Congo es “extremadamente grave” y preocupa por la rápida propagación de una cepa para la que no existen vacunas ni tratamientos específicos. La alerta ya alcanzó a varios países de África y también activó protocolos sanitarios en Europa.
Resumen para apurados
- La OMS alertó sobre un veloz brote de ébola en la República Democrática del Congo, causado por una cepa sin tratamiento específico que ya dejó al menos diez muertes.
- El brote de la cepa Bundibugyo ocurre en Ituri, zona afectada por conflictos. El virus ya causó una muerte en Uganda y encendió alarmas preventivas en Italia.
- Ante la falta de vacunas para esta variante, la OMS exige controles fronterizos urgentes. Expertos temen una grave crisis regional en África si no se frena la propagación.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una fuerte advertencia sobre la situación sanitaria en la República Democrática del Congo, donde un nuevo brote de ébola ya provocó varias muertes y mantiene en alerta a distintos países de África y Europa.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó la epidemia como “extremadamente grave y difícil” y reconoció que el virus “avanza más rápido que nosotros”.
La preocupación internacional crece debido a que la cepa detectada, conocida como Bundibugyo, no cuenta actualmente con vacunas ni tratamientos específicos aprobados.
El brote de ébola en el Congo preocupa a la OMS
El epicentro de la epidemia se encuentra en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo, una región atravesada por conflictos armados, desplazamientos internos y una fuerte crisis humanitaria.
Según explicaron desde la OMS, la violencia en la zona y la desconfianza de parte de la población complican seriamente las tareas de prevención y control sanitario.
Hasta el momento, el organismo confirmó al menos 10 fallecimientos vinculados al virus, mientras que otras 220 muertes sospechosas continúan bajo investigación.
Qué es la cepa Bundibugyo y por qué preocupa
El brote actual corresponde a la cepa Bundibugyo del virus del ébola, una variante menos frecuente pero igualmente peligrosa.
La principal preocupación de las autoridades sanitarias es que no existen vacunas ni tratamientos aprobados específicamente para esta versión de la enfermedad, lo que dificulta la respuesta médica y aumenta el riesgo de propagación.
Ante este escenario, la OMS pidió a los países vecinos reforzar los controles sanitarios y activar medidas preventivas urgentes.
Uganda confirmó una muerte y amplían el mapa de riesgo
La expansión del virus ya comenzó a generar consecuencias fuera del Congo.
En Uganda, las autoridades sanitarias confirmaron la muerte de una persona por fiebre hemorrágica asociada al ébola.
Frente a esta situación, los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC África) incluyeron a diez países de la región dentro del mapa de alto riesgo epidemiológico.
Los especialistas temen que la circulación de personas entre fronteras facilite nuevos contagios en distintos puntos del continente africano.
La alarma llegó a Europa
La preocupación también se trasladó a Europa luego de que dos cooperantes italianos provenientes de Uganda presentaran síntomas compatibles con el virus.
Ambos pacientes llegaron con cuadros de fiebre alta y vómitos, por lo que el Ministerio de Sanidad de Italia activó el protocolo internacional de emergencia sanitaria.
Los cooperantes fueron trasladados y aislados preventivamente en el hospital Sacco de Milán, uno de los centros médicos especializados en enfermedades infecciosas de alto riesgo.
Qué pasó con los cooperantes italianos
Tras la realización de los análisis virológicos correspondientes, las autoridades italianas descartaron que los dos pacientes estuvieran infectados con ébola.
Sin embargo, las familias de los viajeros y otras personas procedentes de zonas de riesgo continúan bajo vigilancia médica preventiva y monitoreo clínico permanente.
Mientras tanto, la OMS mantiene la alerta internacional y advirtió que la velocidad de propagación del brote podría agravar aún más la crisis sanitaria en África central si no se intensifican rápidamente las medidas de contención.