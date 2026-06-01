Registros sospechosos de ébola en Brasil

Autoridades de salud de Brasil investigan dos casos sospechosos de ébola en las ciudades de San Pablo y Río de Janeiro, anunciaron los gobiernos estatales. Frente a este escenario, las autoridades sanitarias recomendaron a hospitales y centros de salud de todo el país reforzar la vigilancia epidemiológica.
Un hombre de 37 años procedente de la República Democrática del Congo (RDC), país que declaró una nueva epidemia de la enfermedad, “presentó síntomas como fiebre, cumpliendo la definición de caso sospechoso” de ébola, dijo en una nota la gobernación de San Pablo.
El paciente está “en aislamiento” por precaución en un instituto de infectología especializado pero los exámenes no han confirmado la enfermedad, señalaron las autoridades.
De Uganda
Por otro lado, la secretaría de salud del estado de Río de Janeiro informó que activó medidas de seguridad por el caso de un hombre procedente de Uganda “con síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea”.
La alcaldía de Río dijo en un correo electrónico enviado a la AFP que el paciente dio positivo de malaria y “el caso sigue en investigación”.
La RDC, uno de los países más pobres del mundo, declaró el 15 de mayo un nuevo brote de ébola que afecta a su vasto territorio de más de 100 millones de habitantes.
La OMS activó de inmediato una alerta sanitaria internacional.
En la RDC se han registrado 246 muertes entre más de 1.000 casos sospechosos, según el balance del jueves del África CDC, la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).
El virus se ha detectado también en la vecina Uganda.
“La evaluación técnica indica que el riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil y en América del Sur permanece muy bajo”, apuntaron las autoridades de San Pablo. Entre los argumentos mencionados figuran la ausencia de transmisión autóctona en el país y la inexistencia de vuelos directos entre Brasil y las zonas afectadas por la enfermedad en África.
La integrante de la Coordinación de Control de Enfermedades del estado, Regiane de Paula, explicó que la decisión se tomó de manera preventiva debido al antecedente reciente de viaje a una región afectada por el brote. “El procedimiento incluye aislamiento, notificación inmediata, investigación laboratorial y monitoreo”, detalló la funcionaria sanitaria.