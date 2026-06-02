Vuelve la lluvia a Tucumán: ¿hasta cuándo se mantendrán las precipitaciones?

El fin de semana también estará marcado por la lluvia y dará paso a un inicio de semana con el cielo mayormente cubierto, pero sin precipitaciones. El sábado la temperatura irá de 16 °C a 20 °C con vientos de hasta 22 kilómetros por hora; el domingo, la marca más baja será de 15 °C y la más alta de 20 °C y habrá vientos de la misma intensidad que el día anterior.