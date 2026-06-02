Vuelve la lluvia a Tucumán: ¿hasta cuándo se mantendrán las precipitaciones?

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y lloviznas en Tucumán durante casi toda la semana, con temperaturas templadas que alcanzarán máximas de hasta 22 °C.
- Las precipitaciones comenzaron este martes y continuarán hasta el domingo. El viernes será el único día libre de lluvias, permitiendo actividades al aire libre en la provincia.
- Este fenómeno atípico de lluvias persistentes y ambiente templado obligará a los tucumanos a tomar recaudos diarios, aunque el inicio de la siguiente semana mejorará el clima.
El martes amaneció fresco y con una tenue llovizna en la capital tucumana. El Servicio Meteorológico Nacional ya había anticipado que toda la semana estaría marcada por las precipitaciones de baja intensidad y un cielo mayormente cubierto. Aunque se esperan lluvias casi toda la semana, habrá un día en que se podrán organizar actividades al aire libre.
El SMN pronosticó lluvias, al menos, hasta el domingo. Pese a que los días estarán nublados y frescos, la temperatura no será extremadamente baja y las tardes incluso podrían llegar a sentirse cálidas.
Según el último pronóstico extendido, actualizado a las 6.01 del martes, el único día de la semana que no lloverá será el viernes. Por lo demás, habrá que tener a mano los paraguas porque se esperan algunos chaparrones todos los días desde hoy.
Hasta cuándo lloverá en Tucumán
Tucumán estará atravesado por un fenómeno atípico esta semana. Pese a la lluvia y al cielo cubierto, los días no llegarán a tener temperaturas demasiado bajas. Por el contrario, la temperatura máxima tocará los 20 a 22 °C esta semana.
Este martes inició con 15 °C por la madrugada, la temperatura más baja de la jornada. La lluvia empezó pasadas las 7 y se espera que el marcador máximo llegue a 20 °C por la tarde. Durante la mañana y la tarde habrá lluvias aisladas y, por la noche, lloviznas.
Tanto el miércoles como el jueves estarán atravesados por lluvias leves. El miércoles será el día más cálido de la semana, con una mínima de 14 °C y una máxima de 22 °C. El jueves, en cambio, el termómetro marcará entre 16 °C y 20 °C. El viernes, finalmente, se espera un descanso de las precipitaciones y temperaturas similares a las del miércoles.
El fin de semana también estará marcado por la lluvia y dará paso a un inicio de semana con el cielo mayormente cubierto, pero sin precipitaciones. El sábado la temperatura irá de 16 °C a 20 °C con vientos de hasta 22 kilómetros por hora; el domingo, la marca más baja será de 15 °C y la más alta de 20 °C y habrá vientos de la misma intensidad que el día anterior.