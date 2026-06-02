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El invierno climático comenzó el 1 de junio: por qué no se rige por el solsticio del 21

Christopher Brito explicó que la estación fría se mide por meses completos con características propias. Junio, julio y agosto concentran temperaturas más bajas.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El meteorólogo Christopher Brito aclaró que el invierno climático comenzó el 1 de junio y no el 21, ya que la climatología mide las estaciones por meses completos.
  • Este invierno será más cálido debido al fenómeno de El Niño, que trae vientos del norte, aunque no se descartan ingresos de aire polar que bajen la temperatura temporalmente.
  • Se anticipa una semana inestable con nubosidad y lloviznas, mientras que un frente frío que ingresaría el fin de semana despejará los cielos y reajustará las condiciones.
Resumen generado con IA

Aunque muchas personas asocian el inicio del invierno con el 21 de junio, fecha del solsticio astronómico, para la climatología y la meteorología la estación fría comenzó el pasado domingo 1 de junio. Así lo explicó el observador meteorológico Christopher Brito, quien detalló que el "invierno climático" se mide por meses completos: junio, julio y agosto.

"Para la climatología, las estaciones no se cuentan por la posición del sol, se cuentan por meses completos que tengan características propias de cada estación. El invierno comienza el 1 de junio y finaliza el 31 de agosto", precisó el especialista.

Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este invierno será más cálido que lo habitual: "En promedio, las temperaturas van a estar con mínimas por arriba de los 6 a 8 grados y máximas por arriba de los 18 a 21 grados". Sin embargo, Brito aclaró que no se descartan ingresos de aire polar que bajen temporalmente la temperatura a valores de 2, 3 o 4 grados.

La causa principal de este aumento térmico es la formación del fenómeno de El Niño sobre el Pacífico Ecuatorial, que favorece vientos del sector norte en lugar de aire frío desde la Antártida.

Clima inestable durante toda la semana

Para los próximos días, el especialista anticipó cielos mayormente nublados. "El sol va a estar prácticamente ausente. Vamos a tener lloviznas matinales y ambiente inestable, con precipitaciones aisladas", indicó. Estas condiciones se mantendrían hasta el domingo o lunes, cuando un frente frío podría barrer la humedad y despejar los cielos. "Falta una semana, esto puede cambiar, pero por ahora la mejora llegaría entre el domingo y el lunes", concluyó.

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