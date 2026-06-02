El invierno climático comenzó el 1 de junio: por qué no se rige por el solsticio del 21

Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este invierno será más cálido que lo habitual: "En promedio, las temperaturas van a estar con mínimas por arriba de los 6 a 8 grados y máximas por arriba de los 18 a 21 grados". Sin embargo, Brito aclaró que no se descartan ingresos de aire polar que bajen temporalmente la temperatura a valores de 2, 3 o 4 grados.