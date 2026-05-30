Semana de lluvias en San Miguel de Tucumán: qué dice el pronóstico del SMN

Tiempo en Tucumán: cómo iniciará la semana

La primera mitad de la semana tendrá temperaturas que se mantendrán respecto a la semana pasada. El lunes empezará con un marcador en torno a los 15 °C con una madrugada con neblina que podría extenderse hasta la mañana. Por la tarde y la noche habrá una probabilidad de precipitación de hasta el 40% en la capital tucumana. La temperatura más elevada se posicionará en 22 °C.