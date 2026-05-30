Semana de lluvias en San Miguel de Tucumán: qué dice el pronóstico del SMN

Resumen para apurados
- El SMN anunció que desde este sábado se registrarán lluvias y un descenso térmico en San Miguel de Tucumán, tras varias semanas de ausencia de precipitaciones.
- Las precipitaciones se extenderán con variada intensidad hasta el jueves, acompañadas de neblina matinal y temperaturas mínimas que descenderán hasta los 12 °C el miércoles.
- Este cambio meteorológico corta la sequía en la región y obligará a la población a tomar precauciones ante la inestabilidad vial y la baja visibilidad por neblina.
Las precipitaciones están a punto de regresar a San Miguel de Tucumán después de semanas de ausencia. El Servicio Meteorológico Nacional publicó su pronóstico extendido y los días estarán marcados por las lluvias y lloviznas. La temperatura, por su parte, se mantendrá con indicadores similares a los de la semana que pasó.
Desde este sábado por la mañana aparecerán las primeras precipitaciones. El único día que no tiene lluvias pronosticadas es el domingo. Se espera, en cambio, que la mañana y la madrugada estén marcadas por la niebla y que la tarde y noche tengan un cielo mayormente cubierto. La temperatura oscilará entre los 13 °C y 23 °C.
Tiempo en Tucumán: cómo iniciará la semana
La primera mitad de la semana tendrá temperaturas que se mantendrán respecto a la semana pasada. El lunes empezará con un marcador en torno a los 15 °C con una madrugada con neblina que podría extenderse hasta la mañana. Por la tarde y la noche habrá una probabilidad de precipitación de hasta el 40% en la capital tucumana. La temperatura más elevada se posicionará en 22 °C.
El martes habrá lluvias aisladas que disiparán la niebla desde la madrugada y se extenderán por todo el día. La temperatura máxima se mantendrá, pero la mínima bajará dos grados y llegará a 20 °C. Habrá vientos de hasta 22 kilómetros por hora en la primera parte del día y disminuirán su velocidad hacia la segunda.
Hacia la mitad de la semana, San Miguel de Tucumán registrará el día más frío en promedio porque tanto la mínima como la máxima descenderán. El termómetro oscilará entre los 12 °C y los 18 °C. Se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana que se convertirán en lloviznas más persistentes desde la tarde y probablemente hasta la noche.
Pronóstico hacia el fin de semana próximo
Acercándonos al fin de semana llegará lo que el SMN pronosticó, por lo pronto, como el último día de lluvias. Será el jueves, que tiene pronosticadas lloviznas para toda la jornada con una probabilidad de precipitación del 10 al 40%. La temperatura irá de los 14 °C a los 19 °C.
El viernes, último día publicado en el pronóstico del SMN, la temperatura más baja será de 15 °C. Aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado, habrá una probabilidad de precipitación muy baja que se ubicará entre el 0 y el 10%. Por la tarde, el marcador más elevado alcanzará los 20 °C.