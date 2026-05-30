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El pronóstico del fin de semana en todo Tucumán: ¿dónde lloverá?

El SMN anticipa el retorno de lloviznas y lluvias aisladas en toda la provincia, con un marcado descenso térmico en los valles y buen tiempo para el domingo en las zonas más bajas.

El pronóstico del fin de semana en todo Tucumán: ¿dónde lloverá?
Foto: Comunicación de Tucumán
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN anunció el regreso de lloviznas y un marcado descenso térmico en los valles de Tucumán para este fin de semana, debido a un frente de inestabilidad sin alertas graves.
  • Las lloviznas afectarán el sábado a la capital y al sur con máximas de 20°C, y a Tafí del Valle con mínimas de 2°C, mejorando las condiciones el domingo aunque seguirá nublado.
  • A pesar de la falta de alertas, el frío en altura y la baja visibilidad por neblina el domingo exigirán precaución en las rutas tucumanas durante el resto del fin de semana.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional anunció el regreso de las precipitaciones a la provincia. Se darán tanto en las zonas bajas -como el sur y la capital- como en las zonas de altura. Pero, entre ambas regiones, la diferencia de temperatura será marcada, con una clara tendencia al descenso en los valles.

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Gran parte de las ciudades de Tucumán estarán atravesadas por las precipitaciones durante toda la semana. Pero no llegarán a tener una intensidad tal como para declarar alerta meteorológica. Por el contrario, llegarán en forma de lloviznas y lluvias aisladas.

Pronóstico de San Miguel de Tucumán para fin de semana

San Miguel de Tucumán empezó el sábado con una humedad del 95%, un viento leve de dirección norte y una visibilidad de 5 kilómetros. El SMN pronosticó una temperatura mínima de 13 °C que se sintió cerca de las 7 de la mañana. La temperatura más elevada se dará por la tarde, cuando el termómetro indique 20 °C. Se anunciaron lloviznas para toda la jornada con una probabilidad de precipitación de hasta el 40%.

El domingo es el único día que no tiene pronosticadas precipitaciones, aunque las probabilidades de ocurrencia ascienden hasta el 10%. Habrá neblina por la madrugada y la mañana, y la temperatura mínima será de 13 °C, mientras que la máxima alcanzará los 23 °C. El cielo, sin embargo, estará cubierto durante todo el día.

Pronóstico del fin de semana en Tafí del Valle

Los valles tendrán una considerable diferencia de temperatura respecto a la ciudad. El sábado empezó con un 94% de humedad y una visibilidad de hasta 6 kilómetros. La temperatura mínima del día será de 2 °C e irá ascendiendo gradualmente a medida que avance la mañana. La máxima temperatura llegará a 13 °C por la tarde. Se esperan lloviznas por la tarde y la noche con una probabilidad de precipitación de hasta el 40%.

La temperatura del domingo se elevará apenas por sobre la del sábado. La mínima, por la madrugada y la mañana, será de 3 °C, mientras que la máxima alcanzará los 15 °C. No se pronosticaron precipitaciones para el día, pero el cielo estará parcialmente nublado la mayor parte del tiempo.

Pronóstico del fin de semana en La Cocha y Concepción

Al sur de la provincia se repetirán condiciones similares a las de la capital. El SMN pronosticó lloviznas para todo el día en ciudades como La Cocha y Concepción (Chicligasta). En ambas, la temperatura mínima será de 13 °C este sábado y la máxima llegará a 20 °C. Las probabilidades de precipitación se mantendrán entre el 10% y el 40% durante todo el día.

El domingo se dará una situación en consonancia con la del resto de la provincia porque ambas ciudades tendrán una temperatura que oscilará entre los 13 °C y los 23 °C. El SMN pronosticó neblina para la madrugada y la mañana, y un cielo mayormente nublado durante la tarde y la noche. También habrá vientos leves de hasta 12 kilómetros por hora.

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