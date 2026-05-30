El pronóstico del fin de semana en todo Tucumán: ¿dónde lloverá?

Pronóstico del fin de semana en Tafí del Valle

Los valles tendrán una considerable diferencia de temperatura respecto a la ciudad. El sábado empezó con un 94% de humedad y una visibilidad de hasta 6 kilómetros. La temperatura mínima del día será de 2 °C e irá ascendiendo gradualmente a medida que avance la mañana. La máxima temperatura llegará a 13 °C por la tarde. Se esperan lloviznas por la tarde y la noche con una probabilidad de precipitación de hasta el 40%.