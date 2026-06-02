Alerta amarilla por lluvias intensas: el SMN advierte un drástico cambio de tiempo esta semana

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió este martes una alerta amarilla por lluvias intensas en Neuquén, Río Negro y Chubut ante un drástico cambio climático en la Patagonia.
- Tras disiparse la niebla en el centro del país, el ingreso de un sistema de baja presión desde el Pacífico alterará las condiciones climáticas y provocará lluvias hacia el jueves.
- El fenómeno llegará al centro y norte del país, aportando humedad clave para los suelos. Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante el riesgo de anegamientos locales.
Los densos bancos de niebla y la bruma que cubrieron gran parte del centro y del litoral se irán disipando. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que este martes, y por las próximas 72 horas, no habrá sobresaltos climáticos en esa región. Aunque cesó el aviso por visibilidad reducida presente en los últimos días, a las 6:09 horas de hoy martes, el organismo actualizó una alerta amarilla por lluvias. Mientras que para el resto del país regirá un panorama de estabilidad, el sur de la Argentina se enfrentará a las precipitaciones intensas de esta jornada.
El Sistema de Alerta Temprana del SMN elevó los avisos en los últimos minutos. Tras un pronóstico que inicialmente no contemplaba fenómenos significativos, la entidad meteorológica emitió un reporte de atención para la región oeste de Neuquén, Río Negro y Chubut. Estas tres provincias presentarán lluvias copiosas de nivel amarillo que podrían causar daños e interrumpir las actividades cotidianas de forma momentánea.
Las zonas afectadas en la Patagonia
En el caso de Neuquén, las condiciones de mal tiempo se darán en la Cordillera de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé, durante la noche de este martes y la madrugada de mañana. El pronóstico se repetirá en el límite con Río Negro, en Los Lagos, así como en Bariloche, la Cordillera de Pilcaniyeu y Ñorquincó en la provincia vecina. En el noreste de Chubut se esperan las tormentas en la Cordillera de Cushamen, que, de acuerdo con el SMN, serán persistentes, alcanzando niveles de agua acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados en forma local.
En el resto del país no se habían registrado alertas hasta último momento por parte del SMN. Sin embargo, otros modelos meteorológicos anticiparon que el jueves habrá un giro para la estabilidad de la semana, anunciando la llegada de un sistema de baja presión que cambiará por completo las previsiones del mapa nacional.
Giro radical: el impacto en el centro del país hacia el jueves
Los modelos climáticos proyectan condiciones muy diferentes a las observadas en mayo. Por esta primera semana se preveía un escenario muy estable, definido por temperaturas mayores a los valores normales y escasas lluvias en distintas provincias producto de un patrón atmosférico distinguido por su regularidad, elevada humedad en capas bajas y precipitaciones poco significativas en el norte y en el sur. Los bancos de niebla, la neblina y los cielos mayormente cubiertos marcaron los días en el centro y este del país.
Pero el jueves propone un cambio de dirección respecto a lo previsto. Los análisis meteorológicos revelaron una modificación significativa en la configuración de la circulación atmosférica para la segunda mitad de la semana debido a un desplazamiento de los sistemas de baja presión y el avance de perturbaciones provenientes del Pacífico que, según el medio Meteored, permitirán una mayor interacción entre masas de aire con diferente temperatura y contenido de humedad.
Qué pasará en Tucumán
Así será que el escenario de lluvias reiterado entre distritos del norte como Tucumán, Salta y Santiago del Estero, así como en el sur (Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut y Santa Cruz), se replicará en las regiones exentas de agua en los primeros días de la semana. El cambio será especialmente relevante para la región central argentina, donde los acumulados previstos podrían aportar humedad adicional a los perfiles superficiales del suelo.
En Tucumán, el jueves se establecerá como el último día de un período de lluvias iniciado el lunes. El SMN señaló que tras las lloviznas y precipitaciones aisladas, el fin de semana tendrá cielos nublados y temperaturas que, al igual que en el resto de la semana, rondarán entre los 22°C de máxima y los 15°C de mínima.
Recomendaciones del SMN
Ante el desarrollo de tormentas fuertes, el organismo oficial proporcionó algunas recomendaciones bajo alerta amarilla:
1. Evitá salir de tu hogar si no es necesario.
2. No saques la basura a la calle.
3. Limpiá desagües y sumideros para evitar taponamientos.
4. Alejate de zonas fácilmente inundables.
5. Cortá el suministro eléctrico si el agua ingresa a la vivienda.