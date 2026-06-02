Alerta amarilla por lluvias intensas: el SMN advierte un drástico cambio de tiempo esta semana

Las zonas afectadas en la Patagonia

En el caso de Neuquén, las condiciones de mal tiempo se darán en la Cordillera de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé, durante la noche de este martes y la madrugada de mañana. El pronóstico se repetirá en el límite con Río Negro, en Los Lagos, así como en Bariloche, la Cordillera de Pilcaniyeu y Ñorquincó en la provincia vecina. En el noreste de Chubut se esperan las tormentas en la Cordillera de Cushamen, que, de acuerdo con el SMN, serán persistentes, alcanzando niveles de agua acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados en forma local.