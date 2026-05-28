SociedadClima y ecología

Lluvias, niebla intensa y aguanieve: siete provincias están bajo alerta este jueves 28 de mayo

El organismo meteorológico anticipó fenómenos adversos con reducción de visibilidad, lluvias intensas y probabilidad de nieve en zonas cordilleranas.

El tiempo cambia en varias provincias: alerta por lluvias y advertencia por niebla
El tiempo cambia en varias provincias: alerta por lluvias y advertencia por niebla
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas para este jueves 28 de mayo en siete provincias argentinas debido a lluvias intensas, niebla densa y posible caída de aguanieve por cambios climáticos.
  • La niebla reduce la visibilidad en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, mientras la Patagonia registra lluvias y nevadas en zonas altas tras el retroceso de la ola polar.
  • Se recomienda extrema precaución al conducir por la visibilidad reducida en rutas centrales y el riesgo de congelamiento o acumulación de agua en caminos de la cordillera.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia y una alerta para este jueves 28 de mayo por la presencia de fenómenos meteorológicos que podrían generar complicaciones en distintas regiones del país. El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, anticipó condiciones adversas en al menos siete provincias.

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Frente a este escenario, el organismo nacional sugiere mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas con visibilidad reducida o condiciones de inestabilidad climática. La combinación de niebla y precipitaciones puede generar dificultades tanto en el tránsito como en las actividades cotidianas.

Niebla persistente: las zonas con visibilidad reducida

El SMN advirtió por la formación de bancos de niebla que afectarán de manera significativa la visibilidad en varios puntos del centro del país. La advertencia alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, así como también al sur de Santa Fe y de Entre Ríos.

De acuerdo con el parte oficial, se prevén bancos de niebla persistentes que podrían dificultar la circulación, especialmente durante las primeras horas del día. Este tipo de fenómeno suele reducir notablemente la visibilidad, por lo que se recomienda extremar las precauciones al conducir.

Alerta amarilla por lluvias y posible nieve

En paralelo, el organismo emitió una alerta amarilla por lluvias para sectores de la región patagónica. Las áreas afectadas incluyen el oeste de Río Negro, el noroeste de Chubut y el sudoeste de Neuquén.

Según el informe, se esperan precipitaciones persistentes con valores acumulados de entre 10 y 20 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. Además, en zonas de mayor altitud, las lluvias podrían transformarse en nieve o aguanieve, lo que incrementa el riesgo en rutas y áreas de montaña.

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