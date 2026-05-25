La UNT define su transición con nuevo Consejo Superior

Jornada clave

El viernes será otro día determinante. Los consejeros elegidos por los colegios electorales jurarán y asumirán formalmente en el Consejo Superior, que pasará a estar integrado por 32 miembros. Ese mismo cuerpo deberá resolver quién conducirá la UNT entre el 28 de mayo y el 10 de junio, fecha prevista para la Asamblea Universitaria. La posibilidad de que Mercedes Leal quede al frente de la Universidad como rectora subrogante aparece como una de las alternativas con mayor consenso dentro del oficialismo. La actual vicerrectora confirmó públicamente que está dispuesta a asumir esa responsabilidad, aunque aclaró que cualquier definición será adoptada colectivamente junto a los decanos y al nuevo Consejo Superior.