La UNT define su transición con nuevo Consejo Superior

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) ingresa en una semana decisiva en medio del conflicto abierto por la suspensión judicial de la candidatura de Sergio Pagani. Entre la conformación del nuevo Consejo Superior, el final del mandato del actual rector y la definición de autoridades subrogantes hasta la Asamblea Universitaria prevista para el 10 de junio, la casa de altos estudios atravesará días clave marcados por negociaciones políticas y expectativa judicial.
Mañana, los 143 consejeros directivos de las facultades -integrados por docentes, estudiantes, graduados y no docentes- deberán constituir los colegios electorales encargados de elegir a los miembros no decanos del Consejo Superior. En total, deberán definirse nueve representantes docentes, seis estudiantes, dos egresados y un no docente, quienes se incorporarán a los 13 decanos, miembros naturales del cuerpo. De esta manera, el Consejo Superior quedará completamente renovado y con la integración plena prevista en el nuevo Estatuto universitario.
La instancia cobra relevancia política luego de las críticas formuladas por Miguel Cabrera y Virginia Abdala contra la sesión extraordinaria del martes pasado, cuando el Consejo decidió postergar la Asamblea Universitaria.
Desde el espacio opositor cuestionaron aquella reunión por considerar que funcionó con una composición “híbrida”, ya que coexistían nuevos decanos con consejeros pertenecientes al período anterior. Con la elección de mañana, el cuerpo quedará totalmente conformado y será el encargado de tomar las próximas decisiones institucionales.
La salida de Pagani
El jueves, en tanto, marcará el final formal del mandato de Sergio Pagani al frente del Rectorado, luego de cuatro años de gestión. Durante la última sesión extraordinaria del Consejo Superior, el rector confirmó que no pedirá ni aceptará una prórroga de su mandato hasta la realización de la Asamblea Universitaria y hasta que la Justicia emita una resolución definitiva sobre su candidatura.
El calendario aprobado por el Consejo Superior en diciembre pasado establecía originalmente que el 28 de mayo debían asumir las nuevas autoridades universitarias. Sin embargo, el proceso quedó suspendido tras la medida cautelar de la Cámara Federal de Apelaciones que frenó provisoriamente la candidatura de Pagani para un nuevo mandato consecutivo.
Mientras tanto, el actual rector sostiene que la fórmula oficialista que integra junto a la vicerrectora Mercedes Leal continúa vigente. En diálogo con LA GACETA, Pagani aseguró que esperan una resolución de fondo de la Justicia Federal para analizar cómo seguirá el escenario electoral universitario.
Jornada clave
El viernes será otro día determinante. Los consejeros elegidos por los colegios electorales jurarán y asumirán formalmente en el Consejo Superior, que pasará a estar integrado por 32 miembros. Ese mismo cuerpo deberá resolver quién conducirá la UNT entre el 28 de mayo y el 10 de junio, fecha prevista para la Asamblea Universitaria. La posibilidad de que Mercedes Leal quede al frente de la Universidad como rectora subrogante aparece como una de las alternativas con mayor consenso dentro del oficialismo. La actual vicerrectora confirmó públicamente que está dispuesta a asumir esa responsabilidad, aunque aclaró que cualquier definición será adoptada colectivamente junto a los decanos y al nuevo Consejo Superior.
“Estamos evaluando todas las posibilidades, pero siempre dentro de los mecanismos institucionales de la universidad y buscando consensos”, afirmó. “La UNT nunca va a quedar acéfala y esto debe quedar muy claro para toda la comunidad universitaria”, remarcó la semana pasada.
Nuevos planteos
En paralelo, la Junta Electoral de la UNT rechazó el viernes los cuatro planteos presentados por presuntos terceros mandatos consecutivos dentro de distintas unidades académicas y espacios de representación universitaria.
Uno de los casos corresponde a la Facultad de Medicina, donde las docentes de la Escuela de Enfermería Fátima Cevila y Angelina Liezun solicitaron impedir la continuidad institucional de la decana electa Liliana Tefaha, al sostener que su trayectoria previa como vicedecana configura una permanencia prolongada en cargos de conducción.
La Junta Electoral que encabeza Fernando Valdez también rechazó el planteo presentado contra la continuidad de Silvia López de Martín en la Facultad de Psicología; la impugnación contra Pablo Almeda, consejero estudiantil de Ciencias Exactas alineado con el oficialismo; y otro pedido vinculado a una representante no docente.
Consultados por LA GACETA, los denunciantes anticiparon que recurrirán a la Justicia Federal y reclamaron que “se cumpla lo que establece el Estatuto de la Universidad”. En el caso puntual de Medicina, las docentes señalaron además que esperan un criterio judicial “similar al aplicado en la situación de Sergio Pagani”.