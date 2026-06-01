Jaldo y Chahla inauguraron la remodelación integral de avenida Papa Francisco y José Ingenieros

El acto se realizó en el ingreso sureste de la ciudad y contó además con la presencia del interventor del IPV, Hugo Cabral; el subinterventor Eloy del Pino; el titular del IPLA, Dante Loza; la secretaria de Culto, Roxana Díaz; la secretaria de la Juventud, Melina Morghenstein; el representante de la Casa de Tucumán en Buenos Aires, Enrique Salvatierra; los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse y Mario Leito; funcionarios municipales, concejales capitalinos y el secretario general de UOCRA Tucumán, David Acosta.