Política

Jaldo y Chahla inauguraron la remodelación integral de avenida Papa Francisco y José Ingenieros

La obra incluyó repavimentación, nuevos semáforos, iluminación, veredas y mejoras urbanas en uno de los accesos más importantes de la capital tucumana.

OBRAS. Jaldo y Chahla inauguraron la puesta en valor de Av. Papa Francisco y José Ingenieros.
OBRAS. Jaldo y Chahla inauguraron la puesta en valor de Av. Papa Francisco y José Ingenieros. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Jaldo y Chahla inauguraron este lunes la remodelación de las avenidas Papa Francisco y José Ingenieros en Tucumán para mejorar la conectividad y seguridad vial de la zona.
  • Financiada con fondos locales ante la crisis, la obra de 14.000 m² incluyó repavimentación, semáforos, luminarias y veredas, superando demoras causadas por recientes lluvias.
  • El proyecto beneficiará a 22.000 vecinos y consolida una agenda de obras conjuntas en la capital, que incluirá la reforma de plaza Urquiza y nuevas licitaciones hídricas.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, dejaron inaugurada este lunes la obra de puesta en valor y repavimentación de la intersección de avenida Papa Francisco y José Ingenieros, una intervención considerada estratégica para mejorar la conectividad, la seguridad vial y la integración urbana en la capital.

El acto se realizó en el ingreso sureste de la ciudad y contó además con la presencia del interventor del IPV, Hugo Cabral; el subinterventor Eloy del Pino; el titular del IPLA, Dante Loza; la secretaria de Culto, Roxana Díaz; la secretaria de la Juventud, Melina Morghenstein; el representante de la Casa de Tucumán en Buenos Aires, Enrique Salvatierra; los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse y Mario Leito; funcionarios municipales, concejales capitalinos y el secretario general de UOCRA Tucumán, David Acosta.

Durante el acto, Jaldo destacó la importancia de las obras ejecutadas en uno de los principales accesos a la capital tucumana. “Inauguramos obras importantes en San Miguel de Tucumán, específicamente en el ingreso sureste. Estas arterias fueron pavimentadas a nuevo, instalamos alumbrado público y mejoramos las veredas”, afirmó.

El mandatario remarcó además que las intervenciones permiten mejorar tanto la seguridad vial como la peatonal y subrayó que fueron ejecutadas con recursos provinciales y municipales. “A pesar de la crisis económica, financiera y presupuestaria, mantenemos un buen manejo administrativo que permite continuar con estas inversiones en infraestructura”, sostuvo.

Jaldo también valoró el trabajo conjunto con el municipio capitalino y destacó la planificación urbana impulsada por la intendenta. “Chahla ha desarrollado una planificación integral para distintos sectores y barrios de la ciudad, y la estamos ejecutando con esfuerzo y en colaboración con la provincia”, señaló.

Por su parte, Chahla explicó que el avance de las obras estuvo condicionado por las lluvias registradas en las últimas semanas. “Todo el tiempo que dejó de llover lo aprovechamos para avanzar”, expresó.

La intendenta indicó que actualmente el municipio tiene 59 frentes de obra simultáneos en distintos puntos de San Miguel de Tucumán y precisó que las tareas realizadas en este sector incluyeron iluminación, semaforización, sendas peatonales y paisajismo. “Estamos uniendo a 22.000 personas de distintos barrios”, destacó.

Además, adelantó nuevas obras para la capital. Informó que ya fue adjudicada la remodelación de plaza Urquiza y anunció que esta semana se publicarán los pliegos para licitar una nueva obra hídrica en el sector noreste de la ciudad.

Según detalló, se tratará de la segunda intervención de este tipo realizada de manera conjunta entre el municipio y la Provincia. “Los recursos son exclusivos municipales”, aclaró.

Los trabajos realizados

La intervención contempló la reconstrucción integral de la calzada mediante la recuperación de casi 14.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica.

Además, se ejecutaron nuevos cordones e isletas, rampas de accesibilidad universal y señalización vial, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y ordenar el tránsito en uno de los accesos más importantes de la zona este capitalina.

La obra también incorporó un nuevo complejo semaforizado con tecnología de control de tránsito y semáforos peatonales con cuenta regresiva.

En materia de infraestructura urbana, se realizó una renovación integral del alumbrado público con nuevas columnas, luminarias y tendido subterráneo de conductores.

Los trabajos incluyeron además la construcción de veredas, mejoras paisajísticas y la incorporación de espacios verdes para consolidar un corredor urbano más seguro, accesible y moderno para los vecinos.

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