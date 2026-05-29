Inversión y empleo: Chahla participó de un foro con intendentes de todo el país

Resumen para apurados
- La intendenta Rossana Chahla participó hoy en CABA de un foro de CIPPEC junto a jefes municipales para debatir estrategias de eficiencia gubernamental, inversión y empleo.
- Con apoyo del BID, CIPPEC presentó un informe sobre clima de negocios local. En este marco, Chahla expuso sobre la digitalización y la modernización aplicadas en su gestión.
- La intendenta resaltó que un Estado ágil y transparente es clave para generar confianza en el sector privado, atraer inversiones y promover la creación de empleo.
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, participó de un encuentro de jefes municipales de distintas ciudades que debatieron estrategias sobre eficiencia gubernamental, transparencia y generación de condiciones favorables para la inversión y el empleo. “Venimos avanzando con medidas concretas”, remarcó la capitalina.
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) encabezó la presentación del documento “Clima de negocios en ciudades: marco conceptual, indicadores y buenas prácticas para la acción local”, en articulación con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino.
El encuentro se realizó en la sede del organismo, en CABA, y es una iniciativa que busca fortalecer el desarrollo económico local mediante nuevas herramientas de gestión y modernización estatal. Además, cuenta con asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el apoyo del Banco Galicia. “Participé de una jornada organizada por CIPPEC junto a intendentes de distintas ciudades del país, donde compartimos experiencias y debatimos sobre cómo construir gobiernos locales más eficientes, transparentes y preparados para impulsar el desarrollo económico y la generación de oportunidades”, expresó Chahla tras el evento.
El Cippec presentó un estudio que analiza distintos aspectos vinculados al clima de negocios en las ciudades y las herramientas con las que cuentan los municipios para acompañar procesos de crecimiento económico. El documento reúne indicadores, experiencias de gestión y buenas prácticas implementadas en distintas ciudades de Argentina y América Latina.
Allí, Chahla habló sobre las políticas impulsadas en la gestión capitalina. “En San Miguel de Tucumán venimos avanzando en ese camino con medidas concretas: la digitalización de trámites, la habilitación comercial online, la modernización administrativa, la apertura de datos públicos y el fortalecimiento de espacios de participación y diálogo con el sector productivo”, sostuvo.
La intendenta tucumana destacó que la transformación del Estado municipal es una condición necesaria para mejorar la competitividad y generar confianza en el sector privado. “Estamos convencidos de que un Estado ágil, transparente y cercano es clave para generar confianza, atraer inversiones, impulsar el empleo y acompañar a quienes trabajan, producen y emprenden todos los días en nuestra ciudad”, afirmó.
Chahla participó de un panel junto a sus pares Walter Cortés (Bariloche), Gerardo Merino (Trelew) y Sebastián Abella (Campana), exponiendo sobre los desafíos que enfrentan los gobiernos locales para modernizar sus estructuras administrativas.