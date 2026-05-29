Inversión y empleo: Chahla participó de un foro con intendentes de todo el país

El encuentro se realizó en la sede del organismo, en CABA, y es una iniciativa que busca fortalecer el desarrollo económico local mediante nuevas herramientas de gestión y modernización estatal. Además, cuenta con asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el apoyo del Banco Galicia. “Participé de una jornada organizada por CIPPEC junto a intendentes de distintas ciudades del país, donde compartimos experiencias y debatimos sobre cómo construir gobiernos locales más eficientes, transparentes y preparados para impulsar el desarrollo económico y la generación de oportunidades”, expresó Chahla tras el evento.