Política

“Siga el ejemplo de Salta y arregle la ruta 9”, le reclamó Courel a Jaldo

Sáenz anunció que se hará cargo de reparar el tramo que une Metán con Rosario de la Frontera. Courel le pide al Gobierno tucumano que haga lo mismo, con el acceso Sur.

El legislador camperista Manuel Courel arrobó a Osvaldo Jaldo en las redes sociales y le pidió que siga el ejemplo del salteño.
El legislador camperista Manuel Courel arrobó a Osvaldo Jaldo en las redes sociales y le pidió que "siga el ejemplo" del salteño.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El legislador Manuel Courel pidió al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, reparar el Acceso Sur de la ruta 9 con fondos propios, imitando la iniciativa tomada por Salta.
  • La demanda surge luego de que Salta anunciara el autofinanciamiento de su tramo. Courel afirma que la obra tucumana, licitada en 2021, está paralizada por falta de gestión.
  • El reclamo expone la tensión política por el freno de la obra pública y presiona al gobierno provincial para reactivar un punto vial estratégico que genera graves demoras.
Resumen generado con IA

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tomó la decisión de financiar con recursos propios la repavimentación del tramo más crítico de la Ruta Nacional 9 en esa provincia, entre Metán y Rosario de la Frontera. Ante eso, el legislador camperista Manuel Courel arrobó a Osvaldo Jaldo en las redes sociales y le pidió que "siga el ejemplo" del salteño.

"Esperemos que Jaldo haga lo mismo y arregle el Acceso Sur, en San Andrés. No falta plata; falta gestión. Es mentira que la obra no se hace porque el presidente Javier Milei no envía fondos. Esta obra fue licitada en 2021. Jaldo ya estaba en la Casa de Gobierno. El plazo de ejecución era de dos años. Pasaron cinco y no la hicieron", expresa Courel.

El Acceso Sur es considerado uno de los principales proyectos de infraestructura vial de Tucumán. En su gobierno, Alberto Fernández presentó esta obra como la primera de tres etapas de la futura autopista Tucumán - Las Termas. La obra comprendía una rotonda en el cruce de San Andrés, la duplicación de la calzada en un tramo de casi tres kilómetros y la construcción de dos puentes, uno sobre el río Salí. Para los tucumanos este un punto estratégico, porque conecta San Miguel de Tucumán, La Banda del Río Salí, San Andrés y otras localidades del este y sudeste.

"Esta debería ser la autopista más importante del Norte. En cambio, San Andrés es hoy el cruce donde miles de tucumanos pierden tiempo, paciencia y calidad de vida", retoma Courel. Y no sólo no hicieron la obra. Sino que convirtieron este punto donde se unen la ruta nacional 9 y la ruta provincial 306 en uno de los mayores focos de caos vial de la provincia, al ponerle un semáforo y fotomultas", expresa.

Temas TucumánOsvaldo JaldoGustavo SaenzManuel Courel
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Salta anunció que se hará cargo de la reparación de la Ruta Nacional 9, entre Rosario de la Frontera y Metán

Salta anunció que se hará cargo de la reparación de la Ruta Nacional 9, entre Rosario de la Frontera y Metán

Lo más popular
Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
1

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes
2

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas: qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción
3

"Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas": qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá
4

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá

A menos de un año de haber sido recuperadas, usurparon tierras en la Reserva La Angostura
5

A menos de un año de haber sido recuperadas, usurparon tierras en la Reserva La Angostura

Ranking notas premium
Pichón Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad
1

"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
2

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Tres para una fórmula peronista
3

Tres para una fórmula peronista

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa
4

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”
5

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”

Más Noticias
Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas: qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción

"Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas": qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción

Jaldo: “El adversario electoral es La Libertad Avanza y nadie más”

Jaldo: “El adversario electoral es La Libertad Avanza y nadie más”

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Qué piensan los arquitectos sobre el nuevo Código de Planeamiento Urbano de la capital

Qué piensan los arquitectos sobre el nuevo Código de Planeamiento Urbano de la capital

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Jaldo: “a Tucumán en la Nación hasta lo borran del mapa”

Jaldo: “a Tucumán en la Nación hasta lo borran del mapa”

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán vota un nuevo sistema de habilitación para comercios

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán vota un nuevo sistema de habilitación para comercios

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá

Comentarios