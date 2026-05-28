“Siga el ejemplo de Salta y arregle la ruta 9”, le reclamó Courel a Jaldo

El Acceso Sur es considerado uno de los principales proyectos de infraestructura vial de Tucumán. En su gobierno, Alberto Fernández presentó esta obra como la primera de tres etapas de la futura autopista Tucumán - Las Termas. La obra comprendía una rotonda en el cruce de San Andrés, la duplicación de la calzada en un tramo de casi tres kilómetros y la construcción de dos puentes, uno sobre el río Salí. Para los tucumanos este un punto estratégico, porque conecta San Miguel de Tucumán, La Banda del Río Salí, San Andrés y otras localidades del este y sudeste.