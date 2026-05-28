“Siga el ejemplo de Salta y arregle la ruta 9”, le reclamó Courel a Jaldo

Resumen para apurados
- El legislador Manuel Courel pidió al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, reparar el Acceso Sur de la ruta 9 con fondos propios, imitando la iniciativa tomada por Salta.
- La demanda surge luego de que Salta anunciara el autofinanciamiento de su tramo. Courel afirma que la obra tucumana, licitada en 2021, está paralizada por falta de gestión.
- El reclamo expone la tensión política por el freno de la obra pública y presiona al gobierno provincial para reactivar un punto vial estratégico que genera graves demoras.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tomó la decisión de financiar con recursos propios la repavimentación del tramo más crítico de la Ruta Nacional 9 en esa provincia, entre Metán y Rosario de la Frontera. Ante eso, el legislador camperista Manuel Courel arrobó a Osvaldo Jaldo en las redes sociales y le pidió que "siga el ejemplo" del salteño.
"Esperemos que Jaldo haga lo mismo y arregle el Acceso Sur, en San Andrés. No falta plata; falta gestión. Es mentira que la obra no se hace porque el presidente Javier Milei no envía fondos. Esta obra fue licitada en 2021. Jaldo ya estaba en la Casa de Gobierno. El plazo de ejecución era de dos años. Pasaron cinco y no la hicieron", expresa Courel.
El Acceso Sur es considerado uno de los principales proyectos de infraestructura vial de Tucumán. En su gobierno, Alberto Fernández presentó esta obra como la primera de tres etapas de la futura autopista Tucumán - Las Termas. La obra comprendía una rotonda en el cruce de San Andrés, la duplicación de la calzada en un tramo de casi tres kilómetros y la construcción de dos puentes, uno sobre el río Salí. Para los tucumanos este un punto estratégico, porque conecta San Miguel de Tucumán, La Banda del Río Salí, San Andrés y otras localidades del este y sudeste.
"Esta debería ser la autopista más importante del Norte. En cambio, San Andrés es hoy el cruce donde miles de tucumanos pierden tiempo, paciencia y calidad de vida", retoma Courel. Y no sólo no hicieron la obra. Sino que convirtieron este punto donde se unen la ruta nacional 9 y la ruta provincial 306 en uno de los mayores focos de caos vial de la provincia, al ponerle un semáforo y fotomultas", expresa.