El aguinaldo llega en pleno Mundial: se confirmó cuándo se pagará en Tucumán y cuánto dinero se volcará a la economía

Resumen para apurados
- El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, confirmó que los empleados públicos cobrarán el medio aguinaldo entre el 16 y 20 de junio, volcando $350.000 millones a la economía.
- El pago coincide con el Mundial y se suma a los $12.000 millones que abonará la capital provincial. ANSES también abonará el beneficio a jubilados en las mismas fechas.
- Se espera que esta masiva inyección de fondos reactive el comercio local, afectado por la caída de ventas y el endeudamiento de las familias durante el primer semestre.
Después de Argelia, pero antes de Austria. Los empleados públicos provinciales cobrarán el medio aguinaldo en medio del Mundial de Fútbol. El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que el cronograma arrancará el 16, justo cuando la Selección Nacional dispute su primer encuentro, y se extenderá hasta el 20 de junio, dos días antes del segundo choque mundialista. Eso implica una erogación de unos $ 350.000 millones, incluyendo los salarios de mayo, de acuerdo con los cálculos efectuados por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad.
Paralelamente, habrá más inyección dineraria en el circuito comercial durante el sexto mes del año, con lo que el comercio podría compensar algo del terreno perdido durante el primer semestre de este 2026, en el que las ventas no registraron incrementos y fue poco el movimiento en los negocios, producto del endeudamiento de las familias.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán también prevé abonar el Sueldo Anual Complementario del primer semestre a sus trabajadores en la misma fecha que lo hará la provincia. En este caso, la inyección de fondos será de unos $ 12.000 millones, incluyendo el sueldo de mayo y las remuneraciones que se abonan desde el Concejo Deliberante capitalino, según las previsiones del equipo que conduce la intendenta Rossana Chahla.
Junio suele ser un mes de elevado movimiento de dinero producto del medio aguinaldo. Por caso, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya tiene definido el calendario de pagos de haberes de junio para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Esa remuneración se abona en conjunto con el SAC. En todos los casos, la fecha de cobro se organiza por la terminación del DNI. El cronograma se extiende desde el 9 al 22 de junio para los haberes que no superen el mínimo. Si superan, el cobro se concretará entre el 23 y el 29 del mes que viene.
Para los jubilados y pensionados del sistema previsional, el mecanismo para calcular el SAC es el mismo que para los trabajadores formales: ANSES pagará el 50% de la remuneración más alta de los primeros seis meses del año. Como las jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se da por hecho que la más alta será la de junio.
Establecido por decreto en 1945 y convertido en ley un año después, el aguinaldo alcanza a la totalidad de los jubilados y pensionados del país, además de ser un derecho para los trabajadores formales del sector público y privado. De acuerdo con la legislación vigente, la primera cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el martes 30 de junio. Sin embargo, la normativa contempla un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles, por lo que el pago podría extenderse hasta el lunes 6 de julio.