El aguinaldo llega en pleno Mundial: se confirmó cuándo se pagará en Tucumán y cuánto dinero se volcará a la economía

Junio suele ser un mes de elevado movimiento de dinero producto del medio aguinaldo. Por caso, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya tiene definido el calendario de pagos de haberes de junio para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Esa remuneración se abona en conjunto con el SAC. En todos los casos, la fecha de cobro se organiza por la terminación del DNI. El cronograma se extiende desde el 9 al 22 de junio para los haberes que no superen el mínimo. Si superan, el cobro se concretará entre el 23 y el 29 del mes que viene.