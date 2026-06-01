Banco Nación: todas las promociones, descuentos y cuotas sin interés disponibles en junio 2026

Resumen para apurados
- El Banco Nación lanzó en junio de 2026 un programa de reintegros y cuotas sin interés en Argentina para aliviar el gasto familiar en rubros de consumo masivo.
- La campaña "Semana Nación" ofrece reintegros de hasta 30% y financiación de hasta 48 cuotas usando la app BNA+ y MODO en supermercados, combustibles, tecnología y otros rubros.
- Estas medidas permiten planificar compras grandes sin esperar eventos anuales de descuento, lo que amortigua la pérdida de poder adquisitivo y reactiva el comercio minorista.
Con el inicio de junio, el Banco Nación (BNA) renovó su programa de beneficios y lanzó una amplia batería de descuentos, reintegros y cuotas sin interés para sus clientes. Las promociones abarcan rubros clave como supermercados, combustibles, viajes, indumentaria, tecnología, veterinarias, librerías y neumáticos, entre otros.
La propuesta, conocida como "Semana Nación", busca aliviar el gasto cotidiano de las familias mediante importantes rebajas y opciones de financiación que pueden aprovecharse a través de las tarjetas del banco y la billetera digital MODO integrada en BNA+.
Descuentos en supermercados y mayoristas
Uno de los rubros más demandados es el de alimentos y productos de consumo masivo. Durante junio, los clientes podrán acceder a los siguientes beneficios:
- 20% de descuento los lunes en ChangoMás, con un tope de reintegro de $25.000 para compras mínimas de $75.000.
- 25% de descuento los lunes y jueves en Supermercado El Nene, con un reintegro máximo de $12.000 por usuario al mes.
- 30% de reintegro los miércoles en Carrefour, Maxiconsumo, Vacalin, RES Carnicerías, ChangoMás y Cabrales pagando con tarjetas Visa o Mastercard mediante MODO o BNA+. El tope es de $12.000 semanales por cliente.
- 20% de descuento los jueves en Mayorista Nini, con un tope de reintegro de $20.000 y sin monto mínimo de compra.
Para acceder a estos beneficios es necesario tener las tarjetas adheridas a la billetera virtual MODO.
Beneficios exclusivos para jubilados
Los jubilados que cobran sus haberes a través del Banco Nación podrán acceder a un 5% de reintegro adicional en Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto.
La promoción está vigente de lunes a viernes y ofrece hasta $5.000 de devolución por semana, con un límite mensual de $20.000, pagando mediante BNA+ MODO.
Viajes y turismo
Durante la primera semana de junio también habrá beneficios especiales para quienes planifiquen escapadas o vacaciones:
- 6 cuotas sin interés en vuelos nacionales a través de Tienda BNA+ Viajes del 1 al 7 de junio.
- 3 cuotas sin interés en pasajes de Aerolíneas Argentinas.
- 15% de descuento todos los días y sin tope de reintegro en entradas para la feria Caminos y Sabores.
Financiación en Tienda BNA+
La plataforma de compras del Banco Nación ofrece distintos planes de pago según el tipo de tarjeta:
- 12 cuotas sin interés con tarjetas Internacional y Gold.
- 18 cuotas sin interés con tarjetas Black Signature y Platinum.
- 15 cuotas sin interés para productos de eficiencia energética.
- 24 cuotas sin interés en motos 0 kilómetro.
Descuentos en combustibles
Los conductores también podrán aprovechar importantes reintegros:
- 20% de devolución los viernes en YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf, con un tope mensual de $10.000.
- 5% adicional en estaciones Shell los viernes, con un reintegro extra de hasta $3.000 por mes.
Por su parte, los sábados se podrá acceder a un 10% de reintegro y 3 cuotas sin interés en librerías como Cúspide, El Ateneo y Yenny, con un tope de $10.000 por compra.
En ópticas adheridas, los jueves habrá un 10% de descuento sin límite de reintegro y la posibilidad de financiar en 3 cuotas sin interés.
Tecnología, hogar y bienes durables
El Banco Nación también reforzó sus beneficios para la compra de electrodomésticos y tecnología:
Hasta 20 cuotas sin interés en Frávega, On City, LG, Coppel, Tienda Newsan, Megatone, Naldo y Motorola.
12 cuotas sin interés en productos JBL y en la tienda oficial Samsung.
6 cuotas sin interés en Arredo.
Neumáticos y automotor
Para quienes necesiten equipar o mantener su vehículo, las promociones incluyen:
- 3, 6 y 12 cuotas sin interés en neumáticos Pirelli.
- 12 cuotas sin interés en neumáticos Bridgestone.
- 3 cuotas sin interés en neumáticos Rosmi.
La combinación de reintegros, promociones exclusivas y financiación en cuotas permite reducir el impacto de los gastos cotidianos y planificar compras importantes sin necesidad de esperar eventos especiales como el Hot Sale o el Cyber Monday.