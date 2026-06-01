EconomíaNoticias económicas

Banco Nación: todas las promociones, descuentos y cuotas sin interés disponibles en junio 2026

Supermercados, combustibles, viajes, indumentaria, tecnología y más. El Banco Nación renovó sus beneficios de "Semana Nación" con reintegros de hasta el 30% y planes de financiación de hasta 48 cuotas.

Supermercados, combustible y viajes: las promociones del Banco Nación para ahorrar en junio
Supermercados, combustible y viajes: las promociones del Banco Nación para ahorrar en junio
Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • El Banco Nación lanzó en junio de 2026 un programa de reintegros y cuotas sin interés en Argentina para aliviar el gasto familiar en rubros de consumo masivo.
  • La campaña "Semana Nación" ofrece reintegros de hasta 30% y financiación de hasta 48 cuotas usando la app BNA+ y MODO en supermercados, combustibles, tecnología y otros rubros.
  • Estas medidas permiten planificar compras grandes sin esperar eventos anuales de descuento, lo que amortigua la pérdida de poder adquisitivo y reactiva el comercio minorista.
Resumen generado con IA

Con el inicio de junio, el Banco Nación (BNA) renovó su programa de beneficios y lanzó una amplia batería de descuentos, reintegros y cuotas sin interés para sus clientes. Las promociones abarcan rubros clave como supermercados, combustibles, viajes, indumentaria, tecnología, veterinarias, librerías y neumáticos, entre otros.

La propuesta, conocida como "Semana Nación", busca aliviar el gasto cotidiano de las familias mediante importantes rebajas y opciones de financiación que pueden aprovecharse a través de las tarjetas del banco y la billetera digital MODO integrada en BNA+.

Descuentos en supermercados y mayoristas

Uno de los rubros más demandados es el de alimentos y productos de consumo masivo. Durante junio, los clientes podrán acceder a los siguientes beneficios:

  • 20% de descuento los lunes en ChangoMás, con un tope de reintegro de $25.000 para compras mínimas de $75.000.
  • 25% de descuento los lunes y jueves en Supermercado El Nene, con un reintegro máximo de $12.000 por usuario al mes.
  • 30% de reintegro los miércoles en Carrefour, Maxiconsumo, Vacalin, RES Carnicerías, ChangoMás y Cabrales pagando con tarjetas Visa o Mastercard mediante MODO o BNA+. El tope es de $12.000 semanales por cliente.
  • 20% de descuento los jueves en Mayorista Nini, con un tope de reintegro de $20.000 y sin monto mínimo de compra.

Para acceder a estos beneficios es necesario tener las tarjetas adheridas a la billetera virtual MODO.


Beneficios exclusivos para jubilados

Los jubilados que cobran sus haberes a través del Banco Nación podrán acceder a un 5% de reintegro adicional en Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto.

La promoción está vigente de lunes a viernes y ofrece hasta $5.000 de devolución por semana, con un límite mensual de $20.000, pagando mediante BNA+ MODO.

Viajes y turismo

Durante la primera semana de junio también habrá beneficios especiales para quienes planifiquen escapadas o vacaciones:

  • 6 cuotas sin interés en vuelos nacionales a través de Tienda BNA+ Viajes del 1 al 7 de junio.
  • 3 cuotas sin interés en pasajes de Aerolíneas Argentinas.
  • 15% de descuento todos los días y sin tope de reintegro en entradas para la feria Caminos y Sabores.

Financiación en Tienda BNA+

La plataforma de compras del Banco Nación ofrece distintos planes de pago según el tipo de tarjeta:

  • 12 cuotas sin interés con tarjetas Internacional y Gold.
  • 18 cuotas sin interés con tarjetas Black Signature y Platinum.
  • 15 cuotas sin interés para productos de eficiencia energética.
  • 24 cuotas sin interés en motos 0 kilómetro.

Descuentos en combustibles

Los conductores también podrán aprovechar importantes reintegros:

  • 20% de devolución los viernes en YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf, con un tope mensual de $10.000.
  • 5% adicional en estaciones Shell los viernes, con un reintegro extra de hasta $3.000 por mes.

Por su parte, los sábados se podrá acceder a un 10% de reintegro y 3 cuotas sin interés en librerías como Cúspide, El Ateneo y Yenny, con un tope de $10.000 por compra.

En ópticas adheridas, los jueves habrá un 10% de descuento sin límite de reintegro y la posibilidad de financiar en 3 cuotas sin interés.

Tecnología, hogar y bienes durables

El Banco Nación también reforzó sus beneficios para la compra de electrodomésticos y tecnología:

Hasta 20 cuotas sin interés en Frávega, On City, LG, Coppel, Tienda Newsan, Megatone, Naldo y Motorola.

12 cuotas sin interés en productos JBL y en la tienda oficial Samsung.

6 cuotas sin interés en Arredo.

Neumáticos y automotor

Para quienes necesiten equipar o mantener su vehículo, las promociones incluyen:

  • 3, 6 y 12 cuotas sin interés en neumáticos Pirelli.
  • 12 cuotas sin interés en neumáticos Bridgestone.
  • 3 cuotas sin interés en neumáticos Rosmi.

La combinación de reintegros, promociones exclusivas y financiación en cuotas permite reducir el impacto de los gastos cotidianos y planificar compras importantes sin necesidad de esperar eventos especiales como el Hot Sale o el Cyber Monday.

Temas Banco Nación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El dólar oficial subió con fuerza y se acercó a los $1.430: el BCRA quedó a un paso de cumplir su meta de reservas

El dólar oficial subió con fuerza y se acercó a los $1.430: el BCRA quedó a un paso de cumplir su meta de reservas

Qué nuevo billete de mayor denominación necesita la economía argentina, según expertos

Qué nuevo billete de mayor denominación necesita la economía argentina, según expertos

Cómo es el plan del Banco Nación para refinanciar deudas: montos, cuotas y requisitos

Cómo es el plan del Banco Nación para refinanciar deudas: montos, cuotas y requisitos

Aguinaldo 2026: cuatro de cada 10 argentinos lo destinarán a pagar deudas y gastos esenciales

Aguinaldo 2026: cuatro de cada 10 argentinos lo destinarán a pagar deudas y gastos esenciales

¿En qué consisten los planes del Banco Nación para ponerse al día con deudas?

¿En qué consisten los planes del Banco Nación para ponerse al día con deudas?

Lo más popular
Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión
1

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán
2

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina
3

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
4

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Cuándo comenzarán las lluvias en Tucumán y cómo seguirán en la semana
5

Cuándo comenzarán las lluvias en Tucumán y cómo seguirán en la semana

Ranking notas premium
El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?
1

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina
2

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina

Un problema sin solución
3

Un problema sin solución

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland
4

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland

Alberto Rojo: “El ateísmo es una actitud anticientífica”
5

Alberto Rojo: “El ateísmo es una actitud anticientífica”

Más Noticias
Cuándo comenzarán las lluvias en Tucumán y cómo seguirán en la semana

Cuándo comenzarán las lluvias en Tucumán y cómo seguirán en la semana

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo se pagarán desde ahora las indemnizaciones

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo se pagarán desde ahora las indemnizaciones

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Cómo estará el clima esta semana en Tucumán: lluvia y nada de frío extremo

Cómo estará el clima esta semana en Tucumán: lluvia y nada de frío extremo

¿Es sostenible la actual cotización del dólar?

¿Es sostenible la actual cotización del dólar?

Comentarios