Aguinaldo 2026: cuatro de cada 10 argentinos lo destinarán a pagar deudas y gastos esenciales

Resumen para apurados
- En junio de 2026, cuatro de cada diez trabajadores argentinos destinarán su aguinaldo a pagar deudas y gastos básicos debido a la compleja coyuntura económica del país.
- Según Focus Market, la necesidad de saldar deudas creció del 9% en 2025 al 23% este año por la alta morosidad, mientras que la compra de dólares sigue como opción de ahorro.
- El ingreso que recibirán más de 10 millones de empleados priorizará el alivio financiero de los hogares, postergando el consumo interno y las inversiones tradicionales.
El aguinaldo de junio de 2026 llegará para millones de trabajadores argentinos en un contexto económico desafiante. Según un relevamiento de Focus Market, cuatro de cada 10 personas destinarán el Sueldo Anual Complementario (SAC) al pago de deudas o a cubrir gastos corrientes del hogar, una tendencia que refleja las dificultades económicas que atraviesan muchas familias.
El estudio mostró que el 23% de los consultados utilizará el medio aguinaldo para cancelar obligaciones financieras, mientras que otro 16% lo destinará a expensas, servicios y gastos cotidianos. En conjunto, el 39% empleará este ingreso extraordinario para sostener su economía doméstica.
"Los argentinos utilizarán el aguinaldo con un criterio defensivo", señaló Damián Di Pace, director de Focus Market.
Crece el uso del aguinaldo para pagar deudas
La cancelación de deudas fue el destino que más aumentó en comparación con años anteriores. Según el informe, el 23% de los encuestados utilizará el aguinaldo para ese fin, frente al 9% registrado en junio de 2025.
La tendencia está vinculada al aumento de los niveles de endeudamiento y a las dificultades para afrontar compromisos financieros. Datos del Banco Central indican que durante marzo la morosidad en tarjetas de crédito alcanzó el 11,7% del saldo financiado, mientras que en préstamos personales llegó al 14,2%.
Para los especialistas, utilizar el aguinaldo para reducir pasivos puede ser una de las decisiones financieras más convenientes.
Qué recomiendan los expertos para aprovechar el aguinaldo
Nicolás González, director de la plataforma El ABC de tu Dinero, sostuvo que el primer paso es definir prioridades antes de gastar el dinero extra.
Según sus estimaciones, un trabajador con un salario mensual promedio de $1,5 millones recibirá alrededor de $750.000 correspondientes a la primera cuota del SAC.
"Con el aguinaldo no hay mejor inversión que reducir compromisos financieros. Lo ideal es cancelar primero las deudas con mayor Costo Financiero Total (CFT), como las tarjetas de crédito, que suelen tener tasas más elevadas que los préstamos personales", explicó.
Además, recomendó analizar el estado de cada deuda y negociar condiciones de pago cuando sea posible.
La compra de dólares sigue entre las opciones preferidas
El informe también mostró que el dólar mantiene su atractivo como herramienta de ahorro.
El 18% de los encuestados afirmó que utilizará parte del aguinaldo para comprar divisas, ubicando a la moneda estadounidense entre los principales destinos del ingreso extra.
En contraste, otras alternativas tradicionales perdieron terreno. La acumulación de mercadería para consumo futuro y las colocaciones en plazo fijo registraron una menor preferencia respecto de años anteriores.
Cuándo se cobra el aguinaldo 2026
La legislación laboral establece que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse antes del 30 de junio. Sin embargo, existe un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles, por lo que el pago podrá completarse hasta el 7 de julio.
Más de 10 millones de trabajadores registrados recibirán este beneficio durante las próximas semanas.
Cómo se calcula el aguinaldo
El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre comprendido entre enero y junio.
Por ejemplo, un trabajador cuya remuneración más alta haya sido de $1.200.000 cobrará un aguinaldo de $600.000.
En los casos de quienes no trabajaron los seis meses completos, el monto se calcula de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.
Más de 10 millones de trabajadores cobrarán el SAC
De acuerdo con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes a febrero, un total de 10.022.800 trabajadores registrados accederán al cobro de la primera cuota del aguinaldo.
Del total:
6.198.900 pertenecen al sector privado.
3.372.200 trabajan en organismos públicos.
451.600 corresponden al régimen de personal de casas particulares.
La llegada del aguinaldo representa un alivio para millones de hogares, aunque los datos muestran que, en 2026, gran parte de esos recursos estarán destinados a enfrentar deudas y gastos básicos antes que al consumo o al ahorro tradicional.