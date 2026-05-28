Cómo es el plan del Banco Nación para refinanciar deudas: montos, cuotas y requisitos

Resumen para apurados
- El Banco Nación lanzó en Argentina planes de refinanciación y consolidación de deudas para ayudar a sus clientes a reorganizar sus compromisos financieros ante la crisis.
- El plan ofrece consolidar deudas de hasta $100 millones a 72 meses y refinanciar tarjetas de crédito de hasta $10 millones, con tasas preferenciales y evaluación individual.
- La medida busca reducir la morosidad y aliviar el presupuesto familiar, aunque expertos recomiendan analizar el costo financiero total antes de adherirse al programa.
El Banco Nación lanzó nuevas alternativas de refinanciación y consolidación de deudas destinadas a clientes que buscan reorganizar sus compromisos financieros en medio de un contexto de creciente endeudamiento de los hogares argentinos.
La entidad presentó líneas especiales para unificar préstamos, refinanciar saldos de tarjetas de crédito y extender plazos de pago. El objetivo es reducir el peso de las cuotas mensuales y ofrecer mayor previsibilidad financiera a quienes registran dificultades para afrontar sus obligaciones.
Banco Nación: quiénes pueden acceder a la consolidación de deudas
Una de las principales herramientas disponibles es la línea de consolidación de deudas, dirigida a personas que perciben sus haberes a través del Banco Nación.
Este mecanismo permite reunir en un solo préstamo obligaciones financieras tomadas tanto en la propia entidad como en otros bancos o instituciones crediticias.
La propuesta contempla:
Montos de hasta $100 millones
Plazos de hasta 72 meses
Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 65%
Cuotas unificadas y previsibles
Desde la entidad explicaron que la finalidad es simplificar la administración de pagos y ayudar a ordenar el flujo mensual de ingresos y gastos.
Refinanciación de tarjetas de crédito: cuánto se puede pedir
Otra de las opciones habilitadas es la refinanciación de saldos de tarjetas de crédito emitidas por el Banco Nación.
La medida está destinada a clientes que registren hasta 90 días de mora en el pago de sus resúmenes.
En estos casos, el banco ofrece:
Refinanciación de hasta $10 millones
Plazos de hasta 60 meses
TNA vigente del 35%
Además, la operatoria permite mantener activa la tarjeta de crédito y comenzar el pago de cuotas en el siguiente resumen.
La entidad también informó que existen planes especiales para clientes con atrasos superiores a los 90 días, con posibilidades de financiación de hasta 96 meses, aunque sujetos a evaluación particular.
Cómo analiza el Banco Nación cada caso
El Banco Nación aclaró que todas las solicitudes serán evaluadas de manera individual por equipos especializados.
Para definir la aprobación y las condiciones finales, el banco tendrá en cuenta:
Nivel de endeudamiento
Ingresos del solicitante
Historial crediticio
Tipo de deuda a refinanciar
Capacidad de pago
Por ese motivo, aunque las líneas tienen montos y tasas de referencia, las condiciones pueden variar según el perfil financiero de cada cliente.
Cómo iniciar el trámite para refinanciar deudas
Las personas interesadas en acceder a estos programas pueden acercarse a cualquier sucursal del Banco Nación para recibir asesoramiento personalizado.
También es posible consultar requisitos, condiciones vigentes y documentación necesaria a través de los canales oficiales de la entidad bancaria.
Endeudamiento en Argentina: una preocupación creciente
El lanzamiento de estas herramientas se da en un escenario de fuerte presión sobre las finanzas familiares.
Especialistas en consumo y crédito advierten que el endeudamiento de los hogares continúa creciendo y que muchas familias utilizan préstamos o tarjetas para cubrir gastos corrientes.
En ese contexto, las líneas de refinanciación aparecen como una alternativa para evitar atrasos, reducir la morosidad y reorganizar las finanzas personales.
Sin embargo, antes de tomar una decisión, los especialistas recomiendan analizar el costo financiero total, el impacto de las nuevas cuotas y la capacidad real de pago a largo plazo.